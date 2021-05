Accueil » Loisirs Qui est Sarah Lopez (Les Anges) ? Loisirs Qui est Sarah Lopez (Les Anges) ?

Les téléréalités produisent leurs propres stars comme dans le monde du showbiz. Sarah Lopez est une star incontestée du monde des téléréalités. Elle se reconnaît entre mille grâce à son physique sexy, son charme envoutant et son tempérament. Mais c’est mal la connaître que de la réduire à ces caractéristiques uniquement.

Sarah Lopez en quelques mots

Si vous suivez les émissions de télé-réalité, ce nom ne vous est pas étranger. Cependant, Sarah Lopez est actuellement une influenceuse. Plus d’un million et demi de followers sont aux aguets de ses nouvelles publications sur Instagram. Sarah est connue pour sa beauté et son caractère quelque peu difficile. Son côté chaleureux vient sûrement de son origine algérienne qui lui vient de sa mère. La jeune star est née d’un père espagnol, ce qui expliquerait en grande partie ce cocktail explosif qu’est Sarah Lopez.

Avant de connaître le succès de la télé-réalité, Sarah Lopez a travaillé comme hôtesse avant de changer de cap. Comme études, elle a fait les Lettres Modernes Appliqués à l’université Sorbonne Paris. Depuis son succès, la jeune star de 30 ans a choisi d’habiter à Cannes. Elle vient effectivement de fêter ses 30 ans 26 mars dernier. Malgré sa jeunesse, Sarah Lopez s’est avérée être une protagoniste redoutable pour les autres actrices et acteurs de téléréalité qui ont croisé son chemin.

Depuis janvier, la star a choisi de vivre à Dubaï. Selon ses dires, c’est le pays idéal qui lui offre les meilleures opportunités pour booster sa carrière d’influenceuse. D’ailleurs, elle est loin d’être la première à avoir choisi cette voie parmi les célébrités féminines.

Une personnalité connue dans le monde de la téléréalité

Sarah Lopez fait sa première apparition à la télé dans le cadre de l’émission de télé-réalité Secret Story. Elle a tout de suite frappé par son physique, mais également par sa prestation en général. Il ne faut pas oublier qu’une bonne partie de ce que l’on voit est quand même de la mise en scène. Cependant, tout le monde a vu qu’elle sort vraiment du lot si bien que depuis 2016, elle enchaîne les castings d’autres téléréalités célèbres.

Une star dans Les Anges

Beaucoup se souviennent de la sexy Sarah Lopez dans l’émission Les Anges tournée à Miami début 2017. C’était également l’année où elle a tenté sa première entrée dans le monde du mannequinat où son corps de rêve serait bien valorisé.

3e position dans Beauty Match

Sarah Lopez a relevé le défi pour affronter deux autres stars de la beauté. Elle ne sort pas vainqueur de ce concours. Mais comme elle aime le faire entendre, c’est quelqu’un qui ne le lâche jamais prise.

Villa des cœurs brisés et Moundir

C’est pendant cette émission de téléréalité que Sarah Lopez a connu Jordan Faelens avec qui elle sortira pendant quelques mois. Quelques mois plus tard, elle fait son entrée dans l’émission Moundir et les Apprentis Aventuriers, plus déterminée que jamais. C’est à cette occasion qu’elle sort avec un Jonathan Matijas aussi sulfureux qu’elle. Les deux continuent l’aventure de leur couple dans Les Anges : Asian Dream.