Elon Musk, l’histoire d’un homme d’affaires prospère

Quiconque a lu Schumpeter sait que deux choses sont indispensables à la réussite et à l’innovation entrepreneuriales : L’entrepreneur et le capital. Schumpeter décrit l’entrepreneur comme un « homme d’action ». En lisant la biographie d’Elon Musk écrite par Ashlee Vance, on a l’impression que ce terme a été inventé juste pour Elon Musk.

Un homme déterminé, quelqu’un qui n’abandonne pas, quelqu’un pour qui l’argent n’est qu’un moyen d’arriver à ses fins, quelqu’un qui se sent appelé à quelque chose de plus élevé, de plus grand. Elon Musk est sans aucun doute quelqu’un qui veut changer le monde et qui l’a changé. Il a une vision ! Elon Musk : Comment Elon Musk a changé le monde – La biographie

Par exemple, Ashlee Vance écrit : « ce qui a permis à Tesla de devancer la concurrence, c’est sa volonté de poursuivre une vision sans compromis – une volonté sans réserve de suivre l’exemple de Musk. » Autre exemple récent : le 8.4.2016, Elon Musk a posé un jalon absolu dans l’histoire de l’espace. Avec sa société SpaceX, il a réussi à ramener de l’espace un étage de fusée recyclé. Il a réduit de manière drastique les coûts des voyages dans l’espace depuis des années et a surpassé tous ses concurrents. Son objectif : les fusées doivent revenir sur terre comme des avions, être ravitaillées et remplir de nouvelles missions. Comment Elon Musk est-il parvenu à ce résultat et quel genre de personne se cache derrière l’homme d’affaires ?

est le titre de la biographie d’Ashlee Vance, qui a accompagné Elon Musk pendant des années et en donne une image passionnante, différenciée et, surtout, impressionnante. Il est souvent fait référence à son enfance. Deux facteurs semblent avoir eu une influence décisive sur lui.

Ses grands-parents, qui ont parcouru le monde en tant qu’incroyables aventuriers. Vous voulez un exemple ? La famille voulait déménager en Afrique du Sud. L’avion à hélices de la famille a été démonté et expédié sur le continent – et la famille aussi. D’innombrables explorations et découvertes sur le continent et au-delà (en fonction des fonds disponibles) plus tard, le grand-père meurt lors d’un atterrissage avec l’avion beaucoup trop vieux. Les enfants, et donc aussi le père de Musk, ont été élevés de manière extrêmement libérale. Il est particulièrement frappant de constater que les enfants ont bénéficié d’une immense confiance, suivant librement la devise : « Tu peux tout réussir – et ne te fixe pas d’objectifs trop petits !

Son père : Comme les parents d’Elon Musk se sont séparés et qu’Elon a vécu avec son père, il a dû être très formateur. Il a pu donner des heures de cours à ses enfants, et sa réussite commerciale lui a également permis d’acheter des équipements coûteux tels que des ordinateurs, etc. Dans l’ensemble, on peut toutefois affirmer qu’il n’a « en aucun cas eu une enfance facile » (Elon Musk) et qu’il ne veut pas en parler. Lui et son ex-femme Justine sont unis par leur vœu que leurs cinq enfants ne voient pas leur grand-père paternel.

La CV d’Elon Musk – toujours à fond : tout ou rien

Zip2, Paypal, SpaceX et Tesla (et aussi SolarCity) : voilà l’ordre des sociétés d’Elon Musk. Toujours plus grand, toujours plus haut, toujours plus loin. Il a fondé Zip2 avec son frère. La société, qui a été vendue à CompaQ pour 307 millions de dollars, lui a rapporté 22 millions de dollars. Exemplaire qu’Elon Musk dorme dans son bureau, n’a pas d’appartement, travaille toute la nuit et n’abandonne jamais.

Avec Paypal, Musk a pu récolter environ 300 millions de dollars de la vente à Ebay. Suffisamment pour ne plus « seulement » développer de nouveaux produits internet, mais pour réduire complètement le prix des produits coûteux existants ou les « perturber ». Ou pour le dire avec les mots de Schumpeter : la destruction créatrice. Réveiller les industries endormies et réduire considérablement les coûts grâce à de nouveaux processus. SpaceX et Tesla ont été fondées respectivement en 2002 et 2003. L’entreprise SolarCity en 2006, Musk poursuit depuis 2013 l’accélération des transports avec Hyperloop et depuis 2015, OpenAI, une entreprise de recherche en intelligence artificielle.

Facteurs de réussite Elon Musk

Il existe probablement des milliers de facteurs de réussite, mais aussi toute une série de facteurs d’échec. Mais certains éléments traversent comme un fil rouge la vie d’Elon Musk :

Travaillez vite. Même si les entreprises d’Elon Musk échouent régulièrement à respecter les délais parce qu’elles sont trop ambitieuses, il montre comment bouleverser rapidement les industries.

Les meilleurs des meilleurs : Dans toutes ses entreprises, le charismatique Elon Musk a toujours réussi à inspirer les meilleurs esprits de l’industrie pour ses projets (citation de Page : « Pourquoi quelqu’un voudrait-il travailler dans une entreprise de défense alors qu’il peut à la place travailler pour quelqu’un qui veut aller sur Mars et remuer ciel et enfer pour y parvenir ? » Il dit lui-même : « Ce qui est très important au bout du compte, c’est que vous soyez capable de trouver les personnes adéquates et de les enthousiasmer pour votre projet »).

Ayez une vision. Les visions d’Elon Musk n’ont pas changé à ce jour. Ils sont également grands. Néanmoins, ils sont réalisables. Avec Paypal, il a révolutionné le monde des affaires ; avec Tesla, il a révolutionné l’industrie automobile ; et avec Space X, il est en train de bouleverser l’industrie spatiale. SolarCity a pour objectif d’approvisionner le monde en énergie renouvelable. Elon Musk veut rendre le monde de la mobilité et de l’énergie plus durable.

Une réflexion axée sur le client

Si deux rappels ont eu lieu lors des premières livraisons des Teslas (immédiatement après une augmentation des prix pour les clients qui avaient déjà précommandé et payé !) en raison de divers défauts, Elon Musk et Tesla ont pu en tirer des conclusions positives. Les Roadsters ont été réparés sur place ou récupérés. Un phénomène similaire s’est également produit sous la forme de mises à jour gratuites de logiciels. Elon Musk : Comment Elon Musk a changé le monde – La biographie

Lorsqu’il s’agit de petits et grands détails, Musk rappelle fortement Steve Jobs, dont il semble avoir adopté certaines particularités. Une « utilisabilité » (ouvreurs de porte, écrans, etc.) perfectionnée à la perfection dans son produit, la Tesla, établit de nouvelles normes dans l’industrie automobile.

Mieux que n’importe quel thriller

Non seulement la vita de Musk est meilleure que n’importe quel thriller, mais la biographie d’Ashlee Vance est également mieux écrite. Le contenu est passionnant et semble authentique – l’auteur essaie également de ne pas trop prendre parti pour ou contre le protagoniste principal. L’auteur réussit très bien à ne pas classer les différents projets d’Elon Musk comme une simple suite d’idées commerciales, car il les replace toujours dans le contexte global. Seul le privé Elon Musk est quelque peu laissé de côté – probablement parce qu’il existe (à peine) lui aussi.