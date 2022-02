Dossier santé sur les moisissures : Sont-elles dangereuses ?

Les moisissures peuvent être trouvées presque n’importe où. Elles peuvent pousser dans pratiquement n’importe quelle substance, tant qu’il y a de l’humidité. Il existe des moisissures qui peuvent se développer sur le bois, le papier, les tapis ou les aliments. Et l’exposition à des environnements humides et moisis peut avoir divers effets sur la santé. Certaines personnes sont sensibles aux moisissures. Et pour ces derniers, l’exposition aux moisissures peut provoquer plusieurs symptômes. Voici donc quelques informations essentielles à savoir pour mieux comprendre la dangerosité des moisissures.

De sérieux facteurs d’affections respiratoires

L’excès d’humidité dans une maison augmente le risque de contracter des affections respiratoires. La moisissure et l’humidité aggravent les symptômes de maux de tête comme les migraines. La moisissure libère des spores qui finissent par pénétrer dans les poumons. Cela rend certaines affections respiratoires telles que la rhinite plus fréquente. Et également, aggrave d’autres problèmes respiratoires tels que l’asthme. Ces spores peuvent provoquer différentes réactions allergiques. Certains des symptômes les plus courants sont les yeux larmoyants, le nez bouché et les maux de tête. En effet, les moisissures produisent des allergènes. L’inhalation ou le contact de moisissures ou de spores de moisissures peut provoquer des réactions allergiques chez les personnes sensibles. C’est pourquoi on accorde souvent une attention particulière aux bébés, aux enfants, et aux personnes âgées. Car ces gens sont considérés comme étant les plus vulnérables aux effets des moisissures. Surtout s’il s’agit de personnes allergiques. Et il n’y a pas que sur les murs qu’on peut retrouver les moisissures. Là où l’humidité est présente, les risques de moisissures sont toujours possibles. Par exemple, même à l’intérieur d’un jouet. Il fut un temps où Sophie la girafe contient des moisissures si on la coupe. Cela est dû au fait que de nombreux utilisateurs font l’erreur de l’immerger dans l’eau. Alors qu’il ne s’agit pas d’un jouet de bain. Donc, l’eau restant à l’intérieur du jouet finit par générer des moisissures qui peuvent affecter les bébés qui jouent avec.

Comment peut-on y faire face ?

Si on présente des symptômes liés aux affections générées par les moisissures, il faut en discuter avec notre médecin. Celui-ci pourra ensuite nous orienter vers un spécialiste. Notons qu’il n’y a pas de test ni examen spécifique pour la moisissure. Certains médecins peuvent effectuer des tests d’allergie pour détecter d’éventuelles allergies aux moisissures. Mais aucun test cliniquement prouvé ne peut déterminer la présence de ce genre d’affection. Il existe non plus aucun moyen pratique d’éliminer toutes les moisissures et spores dans l’environnement intérieur d’une maison. La seule manière efficace de contrôler leur prolifération consiste à contrôler l’humidité. Donc, pour commencer, il faut nettoyer les endroits qui présentent un fort taux d’humidité. Des endroits comme la salle de bain ou la cuisine. Il faut aussi nettoyer les machines à laver ou les lave-vaisselle qui sont de véritables nids de croissance de moisissures. La ventilation de la maison est également importante. À de nombreuses reprises, il est efficace de placer des déshumidificateurs dans différentes zones de la maison. Cela permet d’éliminer l’éventuelle humidité qui peut s’infiltrer à l’intérieur. Si une brèche se présente dans la tuyauterie et laisse passer une fuite d’eau, il faut vite régler le problème.

