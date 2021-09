Accueil » Famille Comment réviser efficacement les maths pour l’épreuve du Bac Famille Comment réviser efficacement les maths pour l’épreuve du Bac

L’épreuve de maths au Bac est l’une des épreuves les plus difficiles et les plus redoutées par les élèves de terminale. Avec toutes les matières en parallèle à réviser au même moment, beaucoup d’élèves se retrouvent submergés et ne savent plus où donner de la tête. Ici, nous vous donnons des astuces pour réviser efficacement les maths pour l’épreuve du Bac.

À défaut d’avoir une bonne méthode de révision, il est parfois possible de devoir tout de même faire appel à un professeur particulier de maths . L’une des plateformes les plus pratiques et efficaces pour trouver un professeur adapté est celle des Sherpas, qui vous aidera dans vos révisions.

Écouter tout au long de l’année

Réviser ses cours de maths au fur et à mesure

Même si les professeurs aiment à le répéter (un peu trop souvent), il faut réviser tout au long de l’année. En effet, si vous travaillez vos leçons et vos exercices de maths toute l’année, lorsque le bac pointe le bout de son nez, vous avez déjà fait 70% du travail.

Ne pas hésiter à poser des questions

De plus, beaucoup d’élèves ne comprennent pas des notions du premier coup lorsqu’il s’agit des maths. Et malheureusement, avec des classes d’une trentaine d’élèves, il est parfois difficile d’oser poser des questions.

Mais cela reste très important ! Ne pas comprendre une notion ou un chapitre en maths peut vous handicaper pour le reste de l’année, car les notions abordées vont souvent de paire avec d’autres. Alors n’hésitez pas à aller demander à un professeur de vous réexpliquer, même si vous préférez attendre la fin du cours pour le faire. Après tout, il est là pour ça.

Se définir un planning de révisions

L’organisation est la clé

En ce qui concerne les révisions pures et simples, il est tout d’abord essentiel de s’organiser. Ne vous lancez pas tête baissée dans la relecture de votre classeur sans avoir planifié un plan de bataille.

Prenez le temps de faire le tri des chapitres les plus importants ou les plus conséquents pour avoir le temps de les traiter en entier. Et surtout, n’hésitez pas à vous faire des fiches des notions les plus importantes à connaître ou d’exemple d’annales. Savoir exactement à quoi vous attendre le jour J vous aidera énormément.

Être régulier dans ses révisions jusqu’au bac de maths

Il faut impérativement être régulier dans vos révisions jusqu’au bac de maths. Ne faites pas tout au dernier moment et travaillez chaque semaine, même sur des plus courtes durées.

Réservez-vous des créneaux dans votre semaine consacrés aux révisions du bac de maths et surtout, gardez-vous des pauses ! Vous serez moins démotivé à l’idée de retourner devant votre cahier.

Faire appel à un professeur particulier de maths

Pour vous aider toute l’année

Si vos bases en maths ne sont pas exceptionnelles et que dès la rentrée, l’épreuve de maths vous angoisse déjà, n’hésitez pas à faire appel à un professeur particulier. Celui-ci pourra vous aider à bien progresser tout au long de l’année et à vous réexpliquer les sujets incompris.

En ayant avec vous cette aide toute l’année, vous aborderez les révisions du bac avec beaucoup moins de stress. Les révisions ne seront plus qu’un apprentissage pur et dur du cours, mais la méthode sera déjà comprise depuis longtemps !

Pour vous aider à réviser efficacement les maths pour l’épreuve du Bac

Pour ceux qui sont plus à l’aise en maths, vous pouvez faire appel à un professeur particulier uniquement quelques semaines avant le bac. Il peut vous aider à vous organiser, à peaufiner les notions qui vous semblent moins intégrées et surtout à vous exercer à l’épreuve du bac.

Grâce à la plateforme des Sherpas, vous pouvez trouver un professeur qui vous correspond très facilement. De plus, le premier cours est gratuit, ce qui permet de voir si le professeur choisi est bien celui que vous cherchez !