Les ballerines ont toujours autant la cote pour votre look !

Si certaines chaussures sont rapidement reléguées aux oubliettes, d’autres produits connaissent un franc succès au fil des années. Que ce soit pour un look décontracté, raffiné ou élégant, voire très chic, vous ne pourrez pas faire l’impasse sur ces références. Par contre, il est nécessaire de bien associer ces ballerines en fonction de votre style vestimentaire. Nous vous proposons quelques astuces pour ne pas avoir un fashion faux pas.

Les ballerines sont confortables et faciles à porter

Que ce soit en hiver avec des collants ou en été avec une petite robe, les ballerines sont polyvalentes. Ce sont des caméléons puisqu’elles peuvent vous combler de janvier à décembre. Bien sûr, le choix des matériaux et des couleurs dépendra de plusieurs éléments comme votre style vestimentaire.

Lorsque la tenue est sombre, n’hésitez pas à enfiler des chaussures colorées pour booster le rendu, il sera moins fade.

Par contre, les adeptes de la mode estiment qu’il ne faut pas porter plus de trois couleurs, si votre tenue est déjà colorée, choisissez des ballerines sombres.

Vous aurez également des motifs, mais ils sont un peu plus difficiles à associer, vous devez vraiment prendre en compte votre style vestimentaire.

Si vous avez déjà des vêtements avec des imprimés, prenez des ballerines unies qui seront beaucoup plus harmonieuses. Certaines ont un petit talon, cela permet de galber la silhouette et de donner un peu plus de prestance à votre look.

Faut-il porter des chaussettes ou des collants ?

Avec les ballerines, vous pouvez finalement vous faire plaisir en variant les associations. Les chaussettes fines seront parfaites pour le printemps, cela permet de les porter avec un jean ou un pantalon. Optez pour des références unies de la même teinte que les ballerines pour avoir une belle association. Par contre, en hiver, les collants seront de rigueur. S’ils sont épais, prévoyez une taille supplémentaire pour que votre pied ne soit pas comprimé.

Avec des collants transparents, optez à nouveau pour des couleurs qui sont en adéquation avec celles de vos chaussures. Lorsque les températures sont élevées, les ballerines peuvent être portées sans les chaussettes et sans les collants. Les pieds nus respirent et vous aurez moins chaud grâce à cette grande ouverture sur le dessus.

La ballerine est vraiment le soulier passe-partout que les femmes, les adolescentes et les petites filles adorent. Il est largement conseillé d’avoir au moins un exemplaire dans son dressing que vous pourrez porter tout au long de l’année.