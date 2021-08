Accueil » Business Professionnel du secteur alimentaire : Quel budget prévoir pour un laminoir ? Business Professionnel du secteur alimentaire : Quel budget prévoir pour un laminoir ?

Pour que l’épaisseur de la pizza soit parfaite, cet ustensile est indispensable. Les boulangers, les restaurateurs et les pâtissiers gagnent aussi du temps pour la réalisation de toutes les tâches. Lorsque le débit est important dans la boutique, toutes les secondes sont importantes. Vous devez donc acheter un laminoir en passant par un site Internet réservé aux professionnels. Vous pourrez bénéficier des prix les plus bas du marché et surtout d’un catalogue très étoffé.

Pourquoi utiliser un laminoir ?

Vous avez préparé votre pâte pour un fond de tard ou encore une pizza, et même des croissants, voire des pains au chocolat. Deux méthodes sont à envisager pour l’aplatir. Le rouleau est idéal notamment pour les particuliers qui n’ont pas un problème de temps à gérer. Par contre, les professionnels doivent avoir une épaisseur parfaite en quelques secondes. C’est pour cette raison que le laminoir est idéal.

Vous allumez votre ustensile et vous déposez votre pâte dans l’emplacement prévu à cet effet.

En fonction de l’épaisseur voulue, plusieurs passages peuvent être nécessaires pour avoir une belle pâte.

Deux cylindres sont utilisés, ils peuvent être lisses ou cannelés, cela dépend du résultat que vous souhaitez.

Le laminoir peut tourner dans deux sens, vous êtes alors certain que l’épaisseur sera parfaite.

En termes de prix, vous devez prévoir 600 euros, mais plusieurs références sont disponibles sur le marché. Grâce à Internet, les promotions sont aussi au rendez-vous, c’est un réel avantage notamment pour équiper votre boulangerie, votre pizzéria ou votre pâtisserie à moindre coût. De nombreux professionnels peuvent utiliser au quotidien un laminoir à savoir les restaurateurs, les pâtissiers, les boulangers, et même les particuliers s’ils préparent souvent des pizzas, des fonds de tarte ou quelques gourmandises.

Plusieurs formes pour votre laminoir

En fonction de la place disponible dans votre cuisine, de vos besoins et de votre budget, vous pourrez acheter un laminoir professionnel. Certains ont une forme que les particuliers connaissent bien puisqu’ils sont parfaits pour aplatir la pâte afin de réparer des raviolis. Si vous souhaitez avoir des pâtes maison, vous utiliserez ces produits facturés 1600 euros qui sont aussi très décoratifs. Si des références sont manuelles et équipées d’une manivelle, d’autres sont par contre automatisées. Vous déposez la pâte dans le petit récipient ou sur la plaque et vous allumez ce laminoir.

La pâte passe directement entre les deux cylindres et elle ressort avec une épaisseur plus fine. Vous pouvez la passer plusieurs fois pour que cette dernière soit idéale ou sélectionner sur les modèles les plus luxueux l’épaisseur voulue.