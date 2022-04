Comment perdre 10 kilos rapidement ?

Une prise de poids peut se faire très rapidement, souvent par inattention ou parce que l’on s’est laissé aller aux calories. Cependant, lutter pour en perdre n’est pas forcément une mince affaire. Vous souhaitez perdre rapidement 10 kilos ? Nous vous proposons dans cet article, quelques astuces pour pouvoir les perdre rapidement.

Créer des recettes nutritives et pauvres en calories

Une prise de poids peut être due à plusieurs causes. Mais la plus évidente est celle qui concerne votre alimentation. Si vous avez pris du poids ces derniers temps, il est alors probable que vous mangiez plus que vous n’en avez besoin. Or si vous avez l’habitude de consommer des aliments riches en calories, ce sont donc ces derniers qui vous font prendre du poids alors. Nous vous conseillons donc de réduire au fur et à mesure la quantité de nourriture pour habituer votre estomac.

Mangez des légumes est également un excellent moyen pour perdre du poids. En effet, les légumes sont peu caloriques et contiennent beaucoup de nutriments essentiels pour rester en bonne santé. Vous pouvez par exemple manger des carottes, des courgettes, de la laitue, des brocolis ou encore des asperges. Il existe différentes manières de préparer ces différents légumes ce qui vous donne plusieurs recettes.

Effectuer des exercices aérobiques

Faire attention à son alimentation c’est bien mais pratiquer du sport, c’est encore mieux si vous désirez perdre 10 kilos rapidement. Pour accélérer la perte de poids, vous devez faire 30 minutes d’exercices aérobiques par jour. En accélérant votre rythme cardiaque, les exercices aérobiques stimulent votre métabolisme et brûlent ainsi les graisses.

La course, le vélo, la natation, le jogging ou le rameur sont de très bonnes façons de faire les exercices. Aussi, pour choisir votre exercice, vous devez privilégier les activités que vous considérez comme d’intensité modérée. Autrement dit, pendant et après vos exercices, vous devez être essoufflé, transpirer et avoir un rythme cardiaque élevé.

Multipliez les séances d’entraînement

Pour que la perte de poids soit rapide, il est important que les séances d’entraînement soient multipliées. Vous pouvez par exemple pratiquer au moins 3 ou 4 fois dans la semaine et dans l’idéal, pendant au moins une heure à chaque fois. Vous aurez parfois envie de procrastiner ou d’abandonner mais le plus important, c’est de vous souvenir de la raison pour laquelle vous effectuez ce travail.

Pensez à bien vous hydrater

Vous devez garder la forme en restant hydraté. Pour cela, buvez beaucoup d’eau et au bon moment. Par exemple, pensez à boire de l’eau avant un repas de la journée pour réduire ainsi votre appétit. Selon les individus, les besoins en eau varient entre 2 litres et 3 litres et demi par jour. Le thé vert est aussi un excellent antioxydant qui vous permettra d’éliminer autant que possible les boissons sucrées ou alcoolisées.

Fixez-vous des objectifs

Après la détermination de votre apport calorique idéal, commencez par lister les aliments qui vous permettent de le respecter. Tournez-vous vers une alimentation saine avec les bons aliments pour remplir vos placards. Pour respecter les objectifs que vous vous êtes fixés, vous pouvez tenir un journal alimentaire. Établissez dans votre journal, des menus simples à préparer et élaborez une liste de produits de base à avoir dans vos placards. Vous pourrez suivre ainsi grâce à votre journal, votre évolution.

Si vous avez cependant du mal à tenir vous-même un journal alimentaire, il existe des services en ligne ou des applications sur smart phone pour vous aider. Ces services proposent presque les mêmes avantages qu’un diététicien. Ces applications vous permettent de saisir ce que vous avez mangé et les quantités correspondantes. Ensuite, elles indiquent la quantité de calories et d’autres nutriments que vous avez consommés tout au long de la journée.

Grâce à ces différentes informations, vous avez la possibilité de surveiller votre alimentation et vous fixer des objectifs plus intelligents pour perdre du poids. Ces applications sont disponibles sur l’App Store ou sur Google Play.