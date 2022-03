Couple : comment choisir votre matelas lorsque vous avez deux sommeils opposés ?

Bien que dormir en couple dispose de nombreux avantages, il faut reconnaître que partager un lit comporte plusieurs inconvénients. Les risques de perte d’heures de sommeil ne sont pas à écarter lorsque les deux conjoints ont deux sommeils opposés. Pour faire face à ces situations, il est impératif de considérer quelques points et de miser sur certaines astuces au moment de choisir un matelas pour couple.

Miser sur un matelas garantissant une parfaite indépendance de couchage

Un emma original matelas se confirme être un meilleur choix pour un matelas pour couple. Ce, grâce à sa densité et sa fermeté. Toutefois, le choix ne se résume pas à ces seuls critères lorsque vous avez des habitudes de sommeil opposées.

Étant donné que chaque dormeur se retourne en moyenne 40 fois durant son sommeil, les risques de se faire réveiller par les mouvements de l’autre sont élevés. Et tout le monde sait que les nuits perturbées peuvent nuire à la santé et au bien-être. Par conséquent, il est impératif de miser également sur l’efficacité de l’indépendance de couchage offert par le matelas. Ceci étant pour prévenir les nuits fractionnées et bénéficier d’un sommeil de qualité à côté de votre conjoint (e).

Parmi les technologies disponibles sur le marché, les matelas à ressorts ensachés se confirment être une option à favoriser pour profiter d’une parfaite indépendance de couchage. Grâce à cette technologie, le mouvement de l’autre n’est pas ressenti par la personne à ses côtés puisque les pressions sont contenues par les ressorts concernés.

Toujours dans la recherche de cette indépendance de couchage, vous pouvez choisir un matelas en mousse haute résilience. Les effets des mouvements effectués par votre conjoint sont amoindris grâce à la forte densité dont jouit ce type de matelas.

Préférer un matelas de grande taille

La taille du matelas est un autre point à ne pas négliger. En optant pour un modèle offrant plus de place, vous jouirez d’un niveau de confort optimal. Par conséquent, il est conseillé aux couples ayant des habitudes de sommeil différentes de se procurer un matelas Queen Size en 160×200 cm. En optant pour cette dimension, chacun des dormeurs aura l’espace nécessaire sans se sentir à l’étroit. Par la même occasion, les mouvements fréquents effectués par la personne à côté ne vont pas affecter le sommeil de l’autre.

Si vous avez un budget conséquent et de l’espace dans votre chambre à coucher, n’hésitez pas à opter pour un matelas King Size. Proposant des dimensions de 180×200 cm, cette dimension de matelas convient parfaitement aux couples de corpulence imposante et aux sommeils opposés. Ce choix vous évitera d’être à l’étroit. Et vous ne serez pas gênés par les mouvements de votre partenaire.

Associer deux matelas

Vous pouvez aussi procéder à l’achat de 2 matelas une place. Ce concept fortement utilisé dans les grands hôtels peut être appliqué dans les usages domestiques. Il suffit d’assembler les deux couchages pour former un matelas deux places. Pour cela, il suffit d’utiliser un protège-matelas et des draps de lit pour contenir les 2 matelas. Ce type de literie offre divers avantages non négligeables. Tout d’abord, chacun des dormeurs dispose du confort dont il a besoin durant son sommeil. En effet, il vous est permis de choisir un matelas pour remédier à votre mal de dos, tandis que votre conjoint (e) peut s’orienter vers un modèle plus moelleux. Ensuite, les lits jumeaux permettent une excellente indépendance de couchage. Il faut cependant noter que cette astuce engendre un investissement plus important, mais elle vous offre des nuits paisibles.

Il est vraiment désagréable d’être réveillé par les mouvements d’un partenaire qui se retourne fréquemment durant la nuit. Pour un couple aux sommeils différents, choisir un matelas de qualité répondant à des critères bien définis est judicieux pour s’assurer des nuits paisibles.