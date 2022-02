Quand refaire électricité appartement ?

L’électricité est aujourd’hui un besoin indispensable au sein de vos logements. Sa rénovation ou la mise en sécurité de votre habitation est une obligation régie par la norme française NFC 15-100. À quel moment faut-il refaire le système d’électricité de son appartement ? Éléments de réponse.

Quand votre installation électrique est ancienne ou périmée

Si vous avez une installation électrique ancienne datant de plus de 15 ans, vous devez déjà penser à son renouvellement. Les anciennes installations ne sont pas adaptées pour supporter vos nombreux et différents appareils électriques et électroniques de la nouvelle génération.

Par ailleurs, si vous disposez d’une installation électrique adaptée aux nouveaux appareils électriques et électroniques donc pas trop ancienne, elle peut devenir obsolète. Dans ce cas, vous devez aussi penser à rénover votre installation. Pour savoir quand et comment votre installation électrique est dépassée, il faut consulter la norme française régissant les installations électriques.

Une installation ancienne ou vétuste est susceptible de surchauffer vos appareils et rendre les pannes plus fréquentes.

Quand votre installation électrique ne répond pas aux normes en vigueur

La norme française en matière d’installation électrique en vigueur est la référence NFC 15-100 et tous les professionnels de ce domaine la respectent. Néanmoins, il faut noter que cette norme est en perpétuelle évolution afin de répondre aux différents besoins des consommateurs. Cette règle s’appuie sur :

l’indispensabilité des disjoncteurs pour la préservation des installations et équipements ;

les règles de distanciation ;

les types d’installations selon les pièces.

Se conformer à cette norme est non seulement une obligation, mais cela y va également de la sécurité de tous. Aussi, faudra-t-il notifier qu’en cas de non-respect de la norme en vigueur, les assurances ne vous couvrent pas dès lors que vous êtes victime d’incident.

Pourquoi la nécessité de refaire votre installation électrique ?

Comme il a été mentionné plus haut, la rénovation de votre installation électrique est indispensable pour votre sécurité et celle des autres. Mais elle permet aussi de mieux utiliser vos appareils.

La sécurité

Les anciennes installations sont fines et fragiles ; ce qui fait que les fils électriques surchauffent rapidement et les risques d’électrocution et d’incendie sont plus élevés. Aussi, une installation électrique ancienne peut être en cours de défaillance et un renouvellement permettra d’identifier et de prévenir les dangers.

Le fonctionnement

Renouveler une installation électrique périmée renforce le fonctionnement de vos appareils. De plus, les dispositifs mis en place par la norme NFC 15-100 sont conformes à l’utilisation de tous vos appareils.

Par exemple avec ce nouveau dispositif, vous pouvez utiliser en toute sécurité vos appareils électroménagers qui consomment énormément d’électricité et profiter pleinement de leurs bienfaits.

Que devez-vous savoir sur la norme électrique NFC 15-100 ?

La norme électrique NFC 15-100 est celle qui réglemente les installations électriques en France afin de protéger les citoyens et prend en compte leurs besoins. Cette norme a pour rôle de réglementer la conception, la réalisation et la vérification de l’entretien des installations électriques. Elle est régulièrement remise à jour en suivant l’évolution technique et technologique et aussi la sécurité.

Pour garantir la sécurité, la norme NFC 15-100 impose le nombre d’équipements électriques qu’il faut par pièce pour faciliter l’usage de vos appareils. Elle réglemente aussi l’installation des tableaux électriques, des points centraux de l’installation, des prises, des interrupteurs, etc.