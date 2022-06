Plus le vin vieillit, plus il devient bon, car il se bonifie. Que vous soyez un restaurant étoilé ou un simple restaurant, le vin est incontournable pour votre carte de menu. Comment régler de façon convenable la température de votre cave à vin ? Pour le savoir, lisez ce qui suit.

Température de conservation

Pour mieux conserver vos bouteilles de vin, vous devez faire appel à une cave à vin ; c’est une action qui vous sera très bénéfique.

Tous les vins ne se sirotent pas à la même température. Que ce soit rouge, blanc, rosé et champagne, la température devra être homogène dans toute la cave si vous voulez faire vieillir votre breuvage. Il est important que les bouteilles soient stables et évitez tout changement brusque de température sinon vous risquez d’altérer le goût et la qualité.

Pour une cave de conservation, la température varie entre 10 et 14 °C. Le niveau d’hygrométrie doit être d’environ 60 % à 70 %. En gardant l’humidité dans cet intervalle, vous empêchez la présence de mauvaise odeur dans la cave. La cave de conservation ou de vieillissement doit être placée dans un sous-sol ou un espace éloigné.

Température de service

Une cave à vin de service est la seule cave dont la température varie selon le type de vin qui se trouve à l’intérieur. Pour le vin de qualité rosé, la température est réglée entre 8 et 10 °C.

Pour les bouteilles de vin blanc, la température dépend de leurs origines. Alors, pour les vins de Province ou de l’Alsace, la température est entre 8 et 10 °C, pour ceux du Sud-Ouest, la température est de 10 °C de façon idéale.

Pour les Bordeaux ou Rhône qui proviennent de Bourgogne, la température de service de ses vins est comprise entre 10 ° et 12 ° C.

Température de dégustation

La température de dégustation est équivalente à une température à laquelle le vin sera servi et consommé. Chaque type de vin a sa particularité ; vous ne devez pas les consommer à la même température si vous voulez avoir un goût irréprochable.

Les basses températures et la fraîcheur font ressortir l’acidité du vin. Si celles-ci sont élevées, les arômes se révèlent d’avantages. Pour maintenir à bonne température votre cave à vin, vous devez donc prendre le temps de mieux vous renseigner.

Dans ce cas, faites une lecture des consignes des recommandations données par le fabricant de votre équipement. À défaut, vous pouvez vous rapprocher d’un spécialiste de ce domaine pour qui vous donnent des conseils à ce propos.