Comment fidéliser ses clients avec des goodies publicitaires 

Les goodies publicitaires ou cadeaux d’entreprise sont des objets personnalisés qu’une entreprise offre à ses clients dans le but de promouvoir ou de renforcer son image. Ces objets permettent d’entretenir et de pérenniser une relation client de bonne qualité. On vous explique comment utiliser à bon escient les goodies publicitaires pour fidéliser vos clients.

Offrez des objets qui reflètent vos objectifs et votre positionnement

Les goodies publicitaires sont de véritables supports de communication pour votre entreprise. Ils doivent être sélectionnés en fonction de vos objectifs : améliorer votre visibilité, fidéliser vos clients ou entretenir des relations commerciales. Ils doivent aussi être en phase avec votre positionnement.

Des goodies publicitaires pour améliorer votre visibilité

Dans le cas d’espèce, vous devriez privilégier des objets portables qui mettent en évidence le logo de votre entreprise : veste personnalisée, T-shirt personnalisé, polo personnalisé, sac personnalisé, parapluie, casquette personnalisée, etc. Vous devriez aussi adapter le cadeau à la valeur ajoutée du client ou en fonction d’un programme de fidélité. Vous pourriez par exemple offrir à un client prestigieux une parure de stylo, un carnet en cuir ou une montre. Vous pourriez également échelonner la valeur du cadeau en fonction de la quantité d’achats effectuée par ce dernier.

Vous devrez réfléchir à un cadeau qui correspond aux besoins, au domaine d’activité du client (tenue de travail, lunette de soleil, etc.) ou offrir un produit consommable (vins, tablettes de chocolat, etc.).

Des goodies publicitaires en phase avec positionnement

Vos goodies publicitaires doivent correspondre aux valeurs véhiculées par votre entreprise. Si votre secteur d’activité concerne le haut de gamme, cela signifie que vous avez une clientèle aisée. Par conséquent, vous devez mettre l’accent sur des objets prestigieux. Si vous êtes dans le milieu de gamme, vous devriez opter pour des objets pratiques et pas chers. Si en revanche vous êtes dans une dimension Responsabilité sociale et environnementale (RSE), vous devriez choisir des objets écoresponsables. Vous devriez privilégier des objets durables, des objets réutilisables ou des objets biodégradables et naturels : sac en toile, crayon en bois, mug en bioplastique, etc.

Choisissez les bons moments pour offrir vos goodies publicitaires

Les goodies publicitaires ne se distribuent pas au hasard. Vous devez choisir le bon moment afin d’impacter la psychologie de vos clients : les temps forts de l’année ou après une transaction. Offrir des cadeaux pendant les temps forts de l’année (événements marquants la vie de l’entreprise, fête de Noël, fête du Nouvel An, fête des Mères, etc.) est un excellent moyen pour booster vos ventes et fidéliser votre clientèle.

Offrir un cadeau après une transaction (achat, signature de contrat, etc.) symbolise un remerciement. Vous pouvez découvrir sur Goodies Pub des idées de cadeaux originaux. Les goodies publicitaires permettent de renforcer la relation avec le client : faire plaisir, remercier, encourager une collaboration future, etc. Ces objets sont stratégiques dans le marketing de votre entreprise. Vous devez les choisir en fonction de vos objectifs, de votre positionnement. Enfin, vous devez choisir le bon moment pour les offrir.