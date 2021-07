Accueil » Business Quel est le format d’un flyer ? Business Quel est le format d’un flyer ?

Les flyers servent à faire passer des informations de façon plus originale. Ils sont généralement utilisés pour faire de la publicité. Toutefois, selon l’utilisation que l’on souhaite en faire, le format pourrait varier. Comme vous l’aurez compris, il existe différents formats de flyers dont le choix dépend de l’information à passer. Découvrez donc quelques formats de flyers usuels.

Le format A4

Les flyers au format A4 sont les plus grands que vous pourrez trouver sur le marché parmi les modèles fréquemment utilisés. Avec une dimension de 21 cm x 29,7 cm, l’utilisateur jouit d’une grande surface sur laquelle il pourra réaliser ses impressions. Avec un flyer d’un tel format, il vous sera alors possible de véhiculer beaucoup d’informations. Grâce à la surface d’impression offerte, ce type de flyer est régulièrement utilisé par les professionnels spécialisés dans l’évènementiel.

Contrairement aux idées reçues, la taille de ses flyers n’est pas un frein en soi pour leur distribution. Ils peuvent donc être insérés dans les boites aux lettres et être déposés dans les libres services. Ils peuvent également être partagés de main à main. En gros, ils répondent au même processus de distribution des plus petits flyers.

Le format A5

Pour avoir une idée du format A5, vous n’aurez qu’à découper en deux et suivant la longueur, un format A4. Lorsque vous réalisez un flyer dans ce format, il vous offre une surface imprimable verticale remarquable. Son avantage réside dans sa praticité comparée à un format A4. En effet, ce type de flyer, avec ses dimensions de 148 x 210 mm, est un choix parfait pour les annonces publicitaires. Il se prête bien à la réalisation de dépliants par exemple.

Les entreprises qui misent sur un rendu graphique optimal n’hésitent pas à opter pour ce type. Par ailleurs, pour vos annonces, il vous est possible de choisir des finitions brillantes ou mates. Cela attire plus les lecteurs qui y voient un outil de communication efficace. Il faut dire que les flyers de format A5 ont la particularité de se conserver un peu plus longtemps que ceux de format A4.

Le format A6

Les offres promotionnelles sont majoritairement imprimées sur les flyers de format A6. C’est une affiche encore plus petite que les modèles en A5. Ainsi, les flyers au format A6 se démarquent par leurs dimensions de 105 x 148 mm. Leur aspect miniature les prédispose à de nombreuses utilisations.

En pratique, un flyer de format A6 peut être utilisé pour la conception des bons de réductions par exemple. Elle offre une distribution facile en ce sens que les usagers ne se montrent généralement pas réticents lorsqu’ils doivent recevoir un flyer au format A6. Ce dernier peut se glisser facilement dans les poches ou dans le sac et peut être conservé plus longtemps.

Autres formats de flyers

Comme vous l’aurez compris, les formats les plus utilisés pour la conception des flyers sont les tailles A4, A5 et A6. Par ailleurs, il peut arriver que vous optiez pour d’autres formats qui sont moins connus. Il s’agit par exemple des formats A7 plus petits que les modèles A6. Ils ont des dimensions de 74 x 105 mm. De plus, ils sont utilisés pour des offres promotionnelles spéciales ou des rabais.

Dans le même contexte, vous pourrez utiliser des flyers au format A8 généralement sollicités pour la conception des cartes de visite. D’autres formats comme les modèles L, M, S et DL peuvent également vous être utiles.