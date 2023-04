Être parent aujourd’hui : les défis qui vous attendent

La parentalité n’a peut-être jamais été aussi bouleversée que ces dernières décennies. Les schémas familiaux changent, la société évolue à une vitesse folle, et les jeunes parents se trouvent parfois écartelés entre les valeurs des anciennes générations et les nouvelles tendances. Il s’agit aussi de concilier vie familiale et vie professionnelle, de subir des pressions sociales importantes envers les parents, et de gérer le développement des technologies.

Si vous êtes jeune parent ou en passe de le devenir, voici les défis qui vous attendent tout au long de votre parcours éducatif. Voyez cela comme une belle aventure pleine de challenges à relever, et bien souvent gratifiée par la plus belle des relations : celle d’un enfant à son père ou sa mère.

L’évolution de la famille et ses conséquences sur la parentalité

Autrefois, la famille traditionnelle se composait d’un père, d’une mère et de plusieurs enfants. Aujourd’hui, les modèles familiaux se diversifient, et c’est tant mieux : chacun y trouve plus facilement sa place. Cela demande toutefois une adaptation des parents aux nouveaux schémas familiaux. Le père, par exemple, se retrouve de plus en plus impliqué dans l’éducation et les soins de l’enfant. Les familles monoparentales, fréquentes, comptent les unes sur les autres pour se soutenir. Les familles homoparentales expérimentent l’éducation d’un enfant au-delà des normes habituelles.

La souplesse, la tolérance, l’ouverture d’esprit et la recherche de lien avec d’autres familles hors normes permettent aux jeunes parents de mieux vivre ces bouleversements du schéma familial classique.

L’impact des nouvelles technologies sur la famille

Quelle chance de pouvoir discuter pendant des heures avec grand-mère alors que des milliers de kilomètres vous séparent ! Quel plaisir que de recevoir un SMS de son oncle expatrié en temps presque réel le jour de son anniversaire ! Et quel bonheur que de jouer en ligne avec ses cousins au dernier jeu vidéo à la mode… Oui, la technologie a un impact significatif et positif sur la famille. Elle aide à construire les liens, à les maintenir et à les améliorer.

On pense aussi aux plateformes éducatives qui fournissent des opportunités aux enfants d’apprendre de façon interactive, ou aux forums d’entraide qui deviennent des véritables soutiens pour les ados en difficulté. Si certaines précautions doivent être prises par rapport aux écrans, notamment en évitant leur usage excessif et précoce par les enfants, il faut bien garder en tête que les technologies sont là pour nous servir et pour améliorer notre quotidien de parent.

Dans le monde moderne, les valeurs et croyances religieuses ont toute leur place. Elles créent du lien entre les parents et les enfants, et permettent à ces derniers de se sentir partie prenante d’un tout, guidés dans leur développement personnel. La transmission de la spiritualité prend des formes très variées :

– se rendre en famille aux célébrations religieuses ;

– offrir une médaille de la Vierge pour le baptême ou la naissance de son enfant ;

– participer à des groupes d’échanges autour de la spiritualité et de l’éducation positive ;

– afficher les valeurs de la famille sur un grand tableau dans la maison ;

– prévoir des temps pour discuter de ces valeurs et prendre en compte l’avis des enfants ;

– participer à des actions diverses pour entretenir la compassion, la gratitude, l’attention aux autres ;

– prévoir des sorties en pleine nature ou dans des lieux empreints de spiritualité ;

– permettre aux enfants d’exprimer et de vivre leurs croyances, même si elles diffèrent de celles des parents.

L’importance des pressions sociales envers les parents

Les pressions ressenties par les jeunes parents quant à leurs choix éducatifs peuvent impliquer des conséquences néfastes sur le bien-être mental et émotionnel. Pour surmonter les exigences de conformité véhiculées par les médias et les parents eux-mêmes, il est important de se rappeler que chaque famille est unique et dispose de ses propres besoins et valeurs.

Plutôt que d’éviter à tout prix de vous comparer aux voisins, pratiquez la comparaison bénéfique. Qu’est-ce que ces parents ont mis en place qui fait qu’ils ont réussi tel ou tel aspect de leur parentalité ? Comment pouvez-vous vous en inspirer ?

N’oubliez pas que chaque famille héberge ses propres doutes, ses propres difficultés. Montrez-vous honnête avec les autres parents, et vous pourriez bien vous encourager mutuellement à faire de votre mieux, qu’importent les normes sociales.

Concilier vie de famille et vie professionnelle

Il s’agit d’un défi de taille pour les parents modernes qui travaillent et veulent aussi s’accomplir en tant que père ou mère de leurs enfants. Pour conjuguer les deux aspects de la vie familiale et professionnelle, il est important de définir ses priorités et de bien s’organiser. Cela peut inclure un calendrier détaillé, des routines régulières, l’usage de la technologie pour garder le contact, la négociation auprès des employeurs ou bien le changement de travail pour se libérer davantage de temps en famille.

De mieux en mieux accepté par les entreprises, le télétravail peut être l’occasion de limiter le temps passé à se déplacer afin de dégager davantage de moments partagés avec les enfants le matin, le midi ou le soir.

En conclusion, et bien que la parentalité moderne soit confrontée à des défis de taille, elle n’en reste pas moins un élément enrichissant pour qui sait mobiliser les ressources disponibles. Les parents n’ont jamais été aussi aidés, encouragés, soutenus dans leur processus d’éducation. En s’appuyant sur la transmission des valeurs et la gestion des nouvelles technologies, les jeunes parents trouveront leur propre équilibre pas à pas, à condition qu’ils acceptent de s’inspirer des autres parents et de se remettre régulièrement en question.

