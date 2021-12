Comment faire pour avoir une invitation aux USA ? Partager :







Si vous souhaitez qu’un membre de votre famille ou un ami vous rende visite aux États-Unis, vous devez lui fournir une lettre d’invitation afin qu’il puisse obtenir un visa touristique à l’ambassade ou au consulat. La durée du visa étant assez longue, écrivez votre e-mail au moins un mois avant le départ de votre invité .

Indiquez vos coordonnées et celles de votre proche, le lien entre vous, la durée du séjour et votre objectif, les lieux que vous prévoyez de visiter, le mode d’hébergement et les moyens de subsistance. Vous pouvez également ajouter que votre invité retournera nécessairement dans votre pays, par exemple, parce que vous avez des enfants à charge, un conjoint, un travail ou parce que vous êtes propriétaire de votre maison, etc… des documents montrant que vous vivez de manière stable aux États-Unis, tels qu’une copie de votre carte de résident permanent ou carte de citoyenneté, certificat de naissance.

Lire également : Les équipements indispensables dans une cuisine professionnelle

Exemple de lettre d’invitation pour un visa pour les États-Unis UU.

Nom, prénom Direction téléphone

E-mail

A lire également : Quel est le montant de l'assurance chômage ?

Nom de l’ambassade Adresse Code postal — Ville

A, date

Objet : Invitation de visa américain

Madame, Monsieur,

Je souhaite par la présente inviter mes parents/ma sœur/mon frère/ma grand-mère/mon grand-père/mon ami… (nom et prénom) né le…, résidant à l’adresse… à… (pays), venez me rendre visite pendant mes vacances du… au… (date d’arrivée et date de retour).

Pendant votre séjour de… semaines/mois, vous séjournez chez moi situé à… (adresse) et je n’aurai pas à payer de frais, car vous me promettez de m’occuper de tout. Vous trouverez également une copie de la réservation de billets aller-retour.

J’ai vécu aux États-Unis dans le statut de… depuis… ans et je suis… en poste au sein de l’entreprise…, comme en témoigne la copie de ma carte de résident permanent, ainsi que la certification employeur qui l’accompagne. Enfin, veuillez noter que mon numéro de téléphone est allumé… et celui de Madame, Monsieur… sur…

Merci d’avance de faire ce qui est nécessaire pour rendre possible cette réunion familiale et amicale tant désirée, veuillez accepter, madame, l’expression de mes meilleurs sentiments.

Signature

Conseils

Il est vivement recommandé de prêter serment de votre lettre d’invitation devant un notaire . Cette approche permet de rendre vos écrits véridiques, donnant ainsi à votre proche toutes les chances de vous accompagner aux États-Unis pendant la durée de votre séjour.