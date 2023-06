Comment éviter de glisser dans ses sandales

Avec l’arrivée des beaux jours et des températures plus clémentes, nombreux sont ceux qui troquent leurs chaussures fermées contre des sandales légères et confortables. Ces dernières peuvent parfois causer quelques désagréments, tels que des glissades inopinées et des chutes potentiellement douloureuses. Face à cette problématique estivale, vous devez connaître les astuces et les bonnes pratiques pour éviter de glisser dans vos sandales et ainsi profiter pleinement des plaisirs de la saison chaude en toute sécurité. Dans cette optique, plusieurs solutions s’offrent aux amateurs de chaussures ouvertes.

L’une des clés pour éviter de glisser dans ses sandales est de choisir les bonnes chaussures dès le départ. Pour cela, pensez à bien choisir des modèles dotés d’une semelle antidérapante, capable de fournir une adhérence suffisante même sur les surfaces mouillées ou glissantes. Assurez-vous également que la bride à l’arrière soit bien ajustée.

A lire également : Quelle couleur de parka convient le mieux à un garçon ?

Mais comment savoir si votre future paire de sandales remplit ces critères ? Vérifiez la qualité et la texture de la semelle : celle-ci doit être en caoutchouc naturel ou synthétique avec un dessin spécifique pour favoriser une meilleure traction au sol. Lorsque vous essayez vos nouvelles chaussures, assurez-vous qu’il n’y a pas trop d’espace entre vos orteils et le bord avant des sandales car cela peut causer des frottements désagréables qui augmentent les risques de glissades.

Pensez à adapter votre choix aux activités prévues : par exemple si vous allez marcher en terrain rocheux ou humide, privilégiez des sandales avec une bonne accroche plutôt qu’un look ‘fashion’. Les fabricants spécialisés proposent aujourd’hui une grande variété de modèles adaptés à chaque situation, alliant style et sécurité.

A lire aussi : Quels sacs sont tendance pour cet été 2021 ?

Astuces pour bien ajuster vos sandales

Une fois que vous avez trouvé la paire de sandales parfaite, vous devez bien les ajuster pour éviter tout glissement. Pour cela, commencez par régler la bride à l’arrière pour qu’elle soit suffisamment serrée sans être trop étroite ou inconfortable. Les sangles sur le dessus des orteils doivent aussi être ajustées correctement pour empêcher vos pieds de glisser vers l’avant.

Si votre sandale possède une boucle réglable, n’hésitez pas à jouer avec son positionnement jusqu’à ce que vous trouviez le bon équilibre entre maintien et confort. Les lacets sont souvent un choix plus sûr car ils offrent davantage d’options d’ajustement personnalisé.

Pensez à vérifier régulièrement si les brides ne se desserrent pas au fil du temps ou si elles ne sont pas endommagées par l’usure quotidienne. Si c’est le cas, remplacez-les rapidement afin de garantir votre sécurité lors de vos prochaines sorties.

En plus d’ajuster correctement vos sandales, il faut prendre en compte les surfaces sur lesquelles vous marchez. Certains matériaux et textures peuvent être plus glissants que d’autres. Évitez donc de porter des sandales avec une semelle lisse sur des sols mouillés ou humides.

Optez plutôt pour des modèles avec une semelle texturée ou qui offrent une meilleure adhérence, comme celles en caoutchouc ou en gomme. De même, évitez de porter vos sandales sur des surfaces sablonneuses, car le sable peut facilement se coincer sous vos pieds et réduire votre adhérence.

De nombreux fabricants proposent aussi aujourd’hui des sandales spécifiquement conçues pour la randonnée et autres activités extérieures, dotées de semelles résistantes aux chocs et antidérapantes. Si vous prévoyez une journée chargée à explorer la nature, investir dans ce type de chaussures pourrait être un choix judicieux.

Marcher avec des sandales : quelle démarche adopter

Pensez à bien choisir vos sandales. Évitez de marcher trop rapidement et de faire des mouvements brusques, car cela peut provoquer un déséquilibre et augmenter le risque de glissade. Essayez plutôt de marcher lentement et en gardant vos pieds bien plantés au sol pour maximiser votre stabilité. Pensez à bien vous tenir droits lors du port de sandales.

Si vous prévoyez une activité physique intense ou une longue randonnée, il pourrait être plus judicieux d’opter pour des chaussures fermées qui offrent un meilleur soutien à la cheville et aux pieds. Les sandales peuvent être parfaitement confortables pour une promenade en ville ou sur la plage, mais elles ne conviennent pas toujours à toutes les situations.

Avec quelques simples ajustements dans votre choix de chaussures ainsi que dans votre façon de marcher, vous pouvez éviter facilement les chutes indésirables dans vos sandales.