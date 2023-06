Comment accessoiriser sa tenue de mariage pour briller discrètement

Lors du grand jour, chaque détail compte pour sublimer sa tenue de mariage et refléter sa personnalité en toute subtilité. Les accessoires discrets et élégants sont la clé pour rehausser le glamour sans voler la vedette à l’ensemble. Il faut savoir comment les choisir et les harmoniser avec sa robe, sa coiffure et son maquillage. Dans cette optique, voici quelques astuces et conseils pour illuminer sa tenue de mariage avec des accessoires raffinés et discrets, pour une allure irrésistible et un mariage inoubliable.

Des accessoires qui subliment votre robe de mariée

Choisir des accessoires en fonction de sa robe de mariée est essentiel pour créer un look harmonieux et élégant. Il faut prêter une attention particulière à la couleur, au style et aux détails de la robe afin d’opter pour les accessoires qui complètent parfaitement l’ensemble. Pour une robe avec beaucoup de dentelle ou de broderie, il sera conseillé d’éviter les bijoux trop voyants ou ornés, car cela risquerait de surcharger le look.

Si la robe est plutôt simple, vous pouvez ajouter des touches plus audacieuses comme un collier imposant ou des boucles d’oreilles chandelier dorées, par exemple. Si votre tenue a déjà beaucoup d’éclat, il peut être judicieux d’être plus mesuré dans vos choix et d’opter pour des accessoires discrets mais subtils.

Il faut aussi prendre en compte le style du mariage dans son ensemble : si c’est un mariage bohème, il peut être astucieux d’utiliser des fleurs fraîches dans ses cheveux plutôt que des bijoux ; tandis qu’un mariage chic appellerait plutôt à utiliser des pièces intemporelles telles qu’une paire de gants blancs satinés accompagnée d’une minuscule pochette assortie.

Donc, chaque petit détail doit être choisi avec soin afin que tout s’accorde parfaitement pour obtenir l’apparence désirée sans en faire trop ni manquer quelque chose.

La subtilité et l’élégance des accessoires discrets

Parmi les accessoires discrets mais élégants que vous pouvez porter lors de votre mariage, il y a les chaussures. Les chaussures ne se voient pas beaucoup sous la robe longue, mais elles sont un élément crucial pour le confort et l’élégance du look. Il faut des chaussures qui sont à la fois confortables et en harmonie avec le style de la robe.

Si vous avez opté pour une robe de mariée traditionnelle blanche ou ivoire, alors les chaussures couleur chair peuvent être parfaitement adaptées. Si vous voulez ajouter une touche glamour à votre tenue, essayez des escarpins recouverts de dentelle assortis à votre robe.

Un autre accessoire qui peut facilement passer inaperçu mais qui apporte une touche d’élégance supplémentaire est la ceinture. Une ceinture fine ornée de cristaux ou brodée peut apporter un peu plus d’éclat sans nécessairement surcharger le look général.

N’oubliez pas que les accessoires doivent aussi s’accorder avec le thème du mariage ainsi qu’avec celui des demoiselles d’honneur si vous êtes concerné(e). Optez donc pour des bijoux simples si vos demoiselles d’honneur portent déjà quelque chose de voyant afin que chacun puisse briller discrètement dans leur propre tenue tout en restant cohérent ensemble.

Choisir des accessoires discrets et élégants est essentiel pour compléter sa tenue de mariage sans tomber dans l’excès. Les chaussures, la ceinture et les bijoux sont autant d’exemples d’accessoires qui peuvent apporter une touche de glamour à votre tenue sans surcharger le look général.

Des bijoux intemporels pour un mariage chic

En parlant de bijoux, il faut miser sur des pièces intemporelles pour un effet chic et élégant. Les perles sont un choix classique mais toujours en vogue lorsqu’il s’agit d’accessoiriser sa tenue de mariage. Une simple paire de boucles d’oreilles en perles peut ajouter une touche sophistiquée à votre look sans être trop voyante. De même, une bague ou un collier en perles peut apporter une touche subtile et élégante.

Si vous êtes plutôt adepte des métaux précieux, optez pour l’or blanc ou jaune avec des pierres fines telles que les diamants ou les émeraudes qui ajoutent une touche glamour au style traditionnel du mariage.

Pour ceux qui préfèrent quelque chose de plus original, choisissez des bijoux vintage tels que les broches anciennes. Elles peuvent être portées sur le corsage ou la robe elle-même comme décoration supplémentaire tout en restant discrètes.

Il faut faire attention à ne pas tomber dans l’exagération lorsque l’on choisit ses bijoux : ils doivent avant tout souligner votre beauté naturelle et ne pas dominer la tenue si vous voulez briller sans étouffer vos convives.

Accessoiriser sa tenue de mariage permet d’affirmer son propre style tout en mettant en valeur sa personnalité à travers différents choix discrets mais raffinés tels que des chaussures assorties à la robe longue, une ceinture fine ornée de cristaux brodée, des boucles d’oreilles en perles, une bague ou un collier en or blanc ou jaune avec des pierres fines et des broches anciennes.

Ajouter une touche de glamour avec des accessoires pour cheveux

En plus des bijoux, les accessoires capillaires peuvent aussi être un excellent moyen d’ajouter une touche de glamour à votre tenue de mariage. Les voiles, par exemple, sont un choix classique pour la mariée traditionnelle. Ils ajoutent du volume et donnent un look romantique à la coiffure. Si vous préférez quelque chose de plus subtil, optez pour des pins à cheveux décoratifs. Ils peuvent être ornés de cristaux et de paillettes ou même avoir une forme inspirée par la nature comme des fleurs ou des feuilles.

Les serre-têtes en strass, quant à eux, sont idéaux pour ajouter une touche d’éclat sans trop en faire. Vous pouvez aussi utiliser des bijoux pour les cheveux tels que les peignes décoratifs ou les barrettes. Ces derniers peuvent être portés sur le côté ou au centre selon votre coiffure.

Si vous avez opté pour une coupe courte, n’hésitez pas à jouer avec différents types de couvre-chefs tels que des chapeaux élégants et sophistiqués qui viennent compléter parfaitement votre tenue tout en ajoutant une touche unique.

N’oubliez pas que lorsque l’on décide d’accessoiriser sa tenue de mariage avec ces éléments supplémentaires, il faut penser au reste du look global. Optez plutôt pour quelque chose qui souligne discrètement vos traits naturels tout en accentuant le charme intemporel de votre robe de mariage.

Il n’y a pas de règles strictes en matière d’accessoires pour un mariage. Tout est une question de goût personnel et des choix que l’on fait. Ces quelques conseils peuvent vous aider à trouver les accessoires parfaits qui viendront ajouter une touche glamour à votre tenue sans la dénaturer ou la surcharger.