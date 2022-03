Déménager n’est pas l’une des tâches les plus faciles qu’on pourrait citer même si cette dernière peut paraître simple avec l’aide de professionnels. Défaut d’ascenseur ou pour autres raisons, vous pouvez être contraint ou même choisir de déménager sans ascenseur. Cela n’est pas impossible, mais cela est très pénible. Alors, comment déménager sans ascenseur et en toute sécurité ? Pour le savoir, lisez ce qui suit.

Trier les affaires à déménager

Pour votre déménagement sans ascenseur, commencez par réduire le volume des affaires à déménager. Il s’agit de faire le tri dans vos affaires. Vêtements, meubles, appareils… débarrassez-vous dans la mesure du possible de tout ce que vous n’utilisez plus. Envoyez à la déchetterie ce qui doit y aller et vendez ce qui est encore utilisable ou faites-en don à des associations.

Démonter les meubles

Si vous voulez faire un déménagement sans ascenseur, c’est qu’il s’agira de transporter vos affaires par les escaliers. De ce fait, pour éviter de transporter des meubles trop lourds en risquant de vous casser un os, vous devez les démonter. Cela vous permettra de faire passer sans souci vos meubles dans les escaliers.

Après le démontage des meubles, veillez surtout à bien conserver les vis et charnières en les mettant dans des sacs séparés et étiquetés. Puis à l’aide d’un scotch, vous les collez sur leurs meubles respectifs afin de ne pas oublier leur place. Aussi, n’oubliez pas de prévoir des cartons de déménagement bien solides pour y mettre les meubles démontés.

Opter pour des sacs compressibles

L’utilisation des sacs compressibles est astuce pour réduire le volume de vos affaires. Ils servent à ranger vos affaires qui prennent assez de place. Il s’agit par exemple :

des couettes ;

des coussins ;

des oreillers ;

des couvertures, etc.

C’est une technique d’emballage qui vous fera gagner énormément de place et vous aurez également moins de cartons à transporter dans les escaliers.

S’équiper de matériels de déménagement adéquats

Tout déménagement nécessite de bons matériels plus encore un déménagement sans ascenseur. Voici quelques matériels indispensables à un déménagement sans ascenseur :

des protections renforcées pour les meubles et les poids lourds ;

des gants de manutention ;

un monte-meuble si possible.

Vous aurez nécessairement besoin de ces matériels lors d’un déménagement sans ascenseur pour votre propre sécurité et celle de vos affaires.

Les bons cartons de déménagement

Comme vous le savez, il existe plusieurs types de cartons de déménagement. Veillez donc à choisir les bons cartons en fonction de vos différentes affaires sans toutefois oublier qu’il s’agit d’un déménagement sans ascenseur.

Le choix du bon carton de déménagement vous évitera les désagréments tels que l’ouverture du carton sous le poids de vos effets en plein transport. Aussi, si vous optez pour les bons choix de cartons vos affaires seront bien rangées et vous allez gagner en temps.

Choisissez des cartons adaptés à chaque objet : livres, vaisselle, bouteille… Par ailleurs, prenez le soin de bien fermer les cartons avec du scotch solide ou de l’adhésif résistant pour éviter qu’ils ne se déballent pas pendant le transport.

Les protections renforcées pour les poids lourds

Des couvertures et des housses de protection sont disponibles pour que vous protégiez vos matelas ou sommiers. Surtout, protégez bien leurs bords.

Quant aux meubles, protégez bien leur dessous qui sera en contact direct avec les marchés des escaliers.

Par ailleurs, si vous avez des meubles non démontés, veillez à fixer leurs portes en les ficelant. Cela évitera qu’ils s’ouvrent en plein déplacement.

Le diable pour escaliers

Le « diable d’escalier » est une sorte de petit chariot équipé de deux à six roues basses, de poignées de sécurité et d’une pelle. C’est un outil de levage et de transport de charges spécialement adapté à la descente et à la montée d’escaliers pouvant supporter jusqu’à 300 kilos.

Cet outil vous permettra de transporter tranquillement vos affaires dans les escaliers et en toute sécurité. Toutefois, vous aurez besoin de sangles solides pour bien tenir les cartons et les meubles sur le diable d’escaliers. Vous pouvez l’acheter comme vous pouvez en louer pour réaliser des économies.

Un monte-meuble

Un monte-meuble sera indispensable pour un déménagement sans ascenseur au cas où les escaliers sont très restreints. Il vous faudra donc louer un monte-meuble. Pour ce faire, il est conseillé de contacter les services compétents deux mois à l’avance pour réserver un espace de stationnement. En outre, pour un déménagement avec monte-meuble vous devez débarrasser votre balcon et veiller à ne pas mettre dans vos cartons des produits inflammables.