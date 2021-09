Accueil » Maison Canton du Valais : faut-il vendre sa maison maintenant ? Maison Canton du Valais : faut-il vendre sa maison maintenant ?

Les prix au m2 des maisons et des PPE sont en hausse dans le Valais malgré que l’on soit encore en pleine crise. À cause de la crise sanitaire et le développement du travail à domicile, les Suisses misent plus sur l’accès à la propriété. Est-il plus intéressant de vendre sa maison maintenant ou plus tard.

Profiter de l’engouement pour l’accès à la propriété

En ce qui concerne le canton du Valais, le prix des villas et des PPE a connu une hausse depuis l’année 2020. Si vous avez l’intention de vendre votre maison actuellement, il est possible de faire une belle affaire vu le prix moyen affiché. Le prix moyen d’une maison est actuellement à un peu plus de 5200 CHF au m2.

Actuellement, les acquéreurs suisses cherchent plus à investir dans une maison afin d’en faire leur propriété plutôt que d’en louer. Les indicateurs de ces derniers mois montrent qu’il y a beaucoup de vacances locatives dans le canton du Valais. Ce qui veut tout simplement dire que vous avez plus de chances de trouver un acheteur que des locataires.

Une tendance de prix hétérogène pour l’immobilier valaisan

D’une manière globale, le prix de l’immobilier dans les communes du canton du Valais a connu une hausse malgré la crise. Cependant, vu que les demandes et les recherches sont particulièrement importantes pour le Haut-Valais, il va de soi que vous avez à faire une estimation immobilière Valais avant de mettre en vente votre bien.

Le fort attrait des stations de ski

Même si le tourisme est presque au point mort, il est constaté que ce sont surtout les maisons qui se trouvent dans les environs des stations de ski qui connaissent le plus de succès. C’est dans les communes comme Viège, Conches ou encore Verbier que le prix de l’immobilier flambe le plus.

Les maisons avec de grands espaces à vivre

Que ce soit pour les PPE ou les maisons, les acquéreurs sont à la recherche d’un logement plus spacieux. Si vous avez une maison avec plusieurs pièces, il vous sera très facile de trouver un acheteur, et ce, à bon prix. Il faut toutefois noter que cette tendance des acheteurs à privilégier les maisons et PPE spacieuses est fortement liée à la crise.

Des changements de prix de l’immobilier à suivre de près

Vous voulez vendre votre bien au meilleur prix ? Il est alors essentiel que vous connaissiez avec le plus de précision le comportement du prix de l’immobilier dans le Valais. Dans l’immédiat, vous pouvez effectivement obtenir une estimation de la valeur exacte de votre bien. Cela vous permet d’appliquer le prix juste afin d’augmenter vos chances de vendre.

Cependant, bien que le prix de l’immobilier dans le Valais soit en hausse, vous pouvez constater qu’il y a des micros fluctuations. Par ailleurs, il est utile d’appréhender cette hausse de prix par rapport à la sortie de la crise du covid. Le pouvoir d’achat des ménages suisses risque de baisser à cause d’une éventuelle hausse du taux de chômage.