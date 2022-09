Anciens francs : les pièces qui valent le plus cher

Vous disposez sans doute encore quelque part dans vos tiroirs d’anciens francs ; ces pièces qui, aujourd’hui, sont rares. Mais savez vous que vous ne devez pas faire un mauvais usage de certaines de ces pièces au risque de passer à côté d’une bonne fortune ? Cet état de choses est dû au fait qui certaines de ces pièces valent le plus cher. Quelles sont les pièces qui valent de l’or ? Cet article vous en propose quelques-unes.

La vente de ces différentes pièces se fait suivant une procédure une procédure assez spécifique.

Définir la valeur de la pièce

Cette phase se fait suivant un certain nombre de critères. Il s’agit de déterminer le métal de la pièce que vous comptez vendre et de vérifier sa qualité. Ensuite, il faudra tenir compte du critère de la rareté c’est-à-dire de déterminer le nombre d’exemplaire encore en circulation. Il faudra enfin examiner le marché. Ce critère consiste à tenir compte de l’offre et de la demande.

Faites bien estimer vos pièces

Voir un numismate : il est la seule personne avisée pour vous donner la valeur de votre pièce. En plus d’avoir l’œil professionnel, il existe certains détails dont la précision ne peut être examinée que par ce dernier. En plus du numismate, vous avez la possibilité de voir un spécialiste en achat d’or. Vous pourriez également vous rendre dans les boutiques de devise ou avoir recours à certains sites internet dédiés.

Prendre plusieurs avis : il est essentiel pour vous de ne pas vous limiter à une seule consultation. Allez vers un autre spécialiste pour prendre son avis. Lorsque vous avez deux devis qui semblent correspondre, cela suppose que le prix de votre pièce est raisonnable.

Vendre votre pièce enfin

La vente de votre pièce peut se faire directement dans des boutiques physiques dédiées ou dans des boutiques en ligne. Lorsque vous optez pour la vente en ligne, les premières annonces se font par le biais d’un site dédié. Il s’agit au prime abord de donner la spécificité des pièces à vendre.

Pour une meilleure illustration, il est recommandé que vous y ajoutiez les photos pour permettre à l’acheteur de faire une comparaison entre les descriptions faites de l’objet et la pièce elle-même. Tout en confortant le client sur l’originalité de votre pièce, l’obligation vous est faite de préciser en même temps les différents prix.

Nous précisons que cette procédure, en plus de permettre à votre acheteur de négocier le prix de votre pièce, vous fait gagner du temps. Rappelons aussi qu’il existe des acheteurs véreux qui pourraient trompez votre vigilance. La meilleure manière de les éviter est de ne pas répondre aux messages fantaisistes et douteux.

Anciens francs : quelles sont les pièces qui valent le plus cher ?

Elles sont nombreuses les différentes pièces en anciens francs qui peuvent vous rapporter gros et peut-être, prendre de la valeur au cours de votre vie. Il s’agit des pièces telles que :

100 francs ;

50 francs ;

20 francs ;

10 francs ;

5francs écus

2 et 1 francs.

Les pièces de 50 francs en argent ; pour quelle valeur ?

D’après le catalogue franc, toutes les pièces de 50 francs Hercule datant de 1974 sont susceptibles de vous rapporter une grosse somme. Lorsque vous disposez d’une seule pièce est qu’elle est en bon état, vous pourriez la vendre jusqu’à 160 euros. Pour ce qui est des autres années, cette pièce peut valoir minimum 40 euros.

Les pièces de 100 francs en argent ; pour quelle valeur ?

Il faut d’abord préciser qu’il existe plusieurs pièces de 100 francs en argent. Nous pouvons citer entre autres les pièces de 100 francs COCHET.F. 450 de 1954 à 1958, la pièce de 100 francs PANTHEON. F.451. de 1982 à 1996 ; La pièce 100 francs Marie Curie. F. 452 de 1984, etc.

Chacune de ces différentes pièces peut vous rapporter en moyenne entre 1650 et 2900 euros lorsqu’elle fait un poids d’or d’environ 29,03 grammes.