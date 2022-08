Pourquoi y a-t-il plus de joggeurs en Corse ?

La belle île de France est réputée pour son authenticité et ses paysages à couper le souffle. Pour découvrir la Corse en profondeur, la course à pied est un excellent moyen, cela permet de se perdre dans de petits sentiers pour découvrir des endroits isolés. Environ 15 millions de Français pratiquent la course à pied. On peut signaler que cette activité est encore plus répandue sur l’île de beauté. Mais pourquoi ?

Un sport accessible à tous

L’avantage principal de la course à pied est son accessibilité. En effet, ce sport présente peu de contraintes, il n’y a pas de licence à obtenir, pas de frais à payer. Par exemple, la course était le sport accessible, même en période pandémie avec le coronavirus, il était toujours possible de courir alors que les sports en salle étaient interdits. On peut signaler que le seul investissement financier qu’engendre ce loisir est l’achat de bonnes baskets.

A voir aussi : Acheter des feux d'artifice en ligne, c'est tout à fait possible !

De plus, le running s’adapte à différents niveaux, le sportif débutant pourra choisir de se lancer sur de petites boucles faciles tandis que les experts pourront toujours s’entraîner au marathon avec des parcours plus compliqués. C’est donc adapté à tout le monde. C’est aussi un sport que l’on peut faire seul ou accompagné, il suffit d’avoir la motivation.

Découvrir la beauté de la Corse grâce à la course

Une des raisons qui explique le nombre croissant de joggeurs en corse est la beauté des paysages. En effet, l’île regorge de paysages variés et magnifiques à découvrir. La course permet ainsi de faire du sport et de s’arrêter quand on veut pour observer un spot qui nous plait. C’est également une occasion de sortir des endroits touristiques. Certains parcours de trail balisés permettent de découvrir des petites plages secrètes éloignées des touristes, une opportunité de trouver le calme.

A lire également : Qui est Sarah Lopez (Les Anges) ?

Les villes proposent différents parcours de distance variable adaptés à différents niveaux. Vous pourrez ainsi découvrir l’extérieur d’une ville, mais aussi longer le littoral ou encore se perdre dans la montagne. Par exemple, la ville de Belvédère-Campomoro propose un trail pour suivre les plus beaux points de vue de la commune. Un joggeur découvrira ainsi des endroits plus reculés et moins touristiques. C’est pourquoi le trail est répandu en corse, c’est un bon moyen de découvrir de nouveaux paysages.

© idealo.fr

Une île adaptée à la course

Les coureurs sont plus présents en Corse, notamment en raison de son offre. En France,c’est une région qui propose différents parcours de trail tout le long de l’île adaptés à tout le monde. Elle propose également de nombreux événements sportifs.

Un large choix de parcours

Pour la course à pied, les joggeurs pourront trouver ce qui leur correspond. Les communes ont élaboré des sites avec les parcours à suivre pour courir selon le niveau et les endroits à découvrir. Les parcours peuvent se faire en ville, mais aussi dans la forêt en suivant des sentiers balisés. Vous pouvez facilement connaître la distance et le niveau à avoir pour suivre le parcours, les communes communiquent beaucoup par rapport à cela ce qui en fait un vrai atout. Il y a aussi des chemins dédiés au coureur sportif sur des routes de montagne. Par rapport à certaines villes en France, la Corse apporte un défi avec des parcours de trail en dénivelé que l’on ne retrouverait pas à Paris par exemple. On peut aussi signaler des parcours d’entraînement au marathon.

Une région qui regorge d’événements sportifs

S’il y a plus de coureurs en Corse, c’est aussi pour son offre d’événements sportifs. Il y a de nombreuses compétitions organisées dans toute la zone allant des simples courses au marathon. Il y a également des circuits de trail adaptés à tous les niveaux dans différentes villes. On dénombre plus de 19 courses sur l’année. Cela peut être un trail de 4,5 km, mais cela peut aller jusqu’à 17 km. Cette île est aussi idéale pour les compétitions, des champions mondiaux comme Kilian Jornet s’y sont rendus. Kilian Jornet a battu le record pour la traversée de la Corse, il a mis deux semaines pour se rendre du Nord au Sud.

Les compétitions permettent aussi de changer de paysages. Par exemple, il y a un parcours citytrip pour découvrir la ville de Bastia, mais il y a aussi un trail le long de la mer près de Porto Vecchio. Ainsi, il y a en a pour tous les goûts, afin de correspondre à tout le monde. Il y a également plusieurs clubs de trail en Haute et Basse Corse pour se motiver et progresser à plusieurs.