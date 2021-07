Accueil » Actu 5 sites web avec de beaux bonus d’inscription cet été Actu 5 sites web avec de beaux bonus d’inscription cet été

L’été approchant, de nombreuses plateformes vous proposent des offres intéressantes notamment lors de votre inscription. Si vous fréquentez souvent des sites liés au monde de la finance, du cashback et des jeux d’argent, vous serez heureux de profiter d’une somme de bienvenue qui vous permettra de débuter en toute sérénité. Entre bonus sans dépôt, offre de première adhésion ou d’inscription, les sites vous promettent des gains à la hauteur de vos attentes. Voici quelques sites intéressants qui vous proposent un bonus de bienvenue attrayant.

Plan de l'article IGraal

Swissborg

Casino777.ch

Unibet

Fortuneo

IGraal

Un service de cashback est toujours utile lorsque l’on a des achats à effectuer. Selon les partenaires des prestataires de cashback, il est possible de recevoir des gains intéressants notamment lorsque les sommes dépensées sont importantes (vols, voyages, etc.). Le site IGraal vous propose de mettre en place des commissions issues de négociations avec ses partenaires (maison, mode, high-tech, séjours, bien-être, etc.) pour vous en reverser une partie à chaque achat réalisé depuis le support. Grâce à l’annuaire de marchands qui vous est proposé, faites votre choix parmi une large gamme de produits et de réductions, retirez ensuite une somme importante en cashback en atteignant le montant requis.

En trois étapes, le service IGraal permet de faire des achats depuis l’interface, une partie de la somme payée vous est remboursée et vous pouvez par la suite récupérer vos gains sur votre compte bancaire. Ainsi, vous avez l’opportunité d’acheter moins cher auprès de nombreux commerçants français comme étrangers sur le web en installant l’application mobile, en vous rendant sur le site ou en passant par l’extension sur votre navigateur. L’interface IGraal est simple à utiliser et vous donne accès aux prestations gratuitement, vous avez même la possibilité de recevoir 3 euros en choisissant de vous inscrire.

Swissborg

Si vous recherchez une plateforme de cryptomonnaie fiable et efficace, Swissborg vous propose de disposer d’un outil d’échange de cryptomonnaies et de services d’investissements performants.

Basée en Suisse, la société Swissborg vous permet de profiter d’un nouveau bonus de bienvenue triplé pour une nouvelle inscription. L’offre qui fête le début de l’été est disponible jusqu’au 31 août, elle se présente sous la forme d’un ticket à gratter depuis l’application Swissborg. De la même façon, vous pouvez parrainer un ami, lui permettre de recevoir un bonus et en profiter également. Les possibilités de bien débuter sur l’appli sont donc nombreuses. Pour obtenir votre bonus, il est important de répondre à quelques prérequis. En effet, les avantages sont uniquement accessibles grâce à une inscription à Swissborg depuis un lien d’affiliation proposé. Ensuite, renseigner le numéro de téléphone et cliquer sur lien transmis par SMS est nécessaire.

Télécharger l’application est nécessaire pour terminer l’authentification. Enfin, apporter 150euros sur Swissborg vous permettra d’obtenir le bonus promis. Le portefeuille reçoit votre financement et le ticket émis vous donne accès à une somme pouvant grimper jusqu’à 300 euros en CHSB. L’application Swissborg est idéale pour réinjecter vos CHSB dans d’autres cryptomonnaies ou pour les garder dans le cadre d’un programme permettant de recevoir un rendement intéressant d’environ 5% sur l’année.

Casino777.ch

Les amateurs de jeux seront ravis de découvrir le Casino 777 et son offre de bienvenue sous forme de bonus sans dépôt intéressant. La diversité des jeux proposés par les éditeurs en fait un service de casino en ligne idéal pour de nombreux profils d’utilisateurs. Pour vous accueillir en bonne et due forme, un cadeau gratuit d’un montant aléatoire vous attend à l’inscription et vient compléter un bonus sur dépôt. Cette offre peut s’élever jusqu’à 100CHF, un moyen pertinent de tester la plateforme gracieusement. Il est facile d’obtenir ce bonus sans dépôt : pour cela, vous avez besoin d’un compte créé à partir de vos données personnelles. L’opérateur devra valider la création de votre compte pour que votre solde de compte-bonus reçoive automatiquement le crédit.

Pour choisir un casino online qui vous convient, n’hésitez pas à consulter un avis complet du casino 777 vous pourrez vous faire une idée plus objective des services proposés. Vous le constatez, pour jouer à tous les jeux de ce casino en ligne et gratuitement lors de vos débuts, les démarches sont accessibles et les bonus sont fréquents. Par exemple, une fois le premier dépôt effectué vous recevrez une nouvelle surprise. Laissez-vous porter par les divers jeux de casino proposés entre argent réel et bonus sans dépôt pour vivre une expérience optimale.

Unibet

Vous aimez les paris sportifs ? Pour bien vous lancer, pourquoi ne pas découvrir la plateforme Unibet ? En quelques étapes vous avez la possibilité de parier sur le sport et de vivre des expériences intenses. Pour commencer, ouvrir un compte Unibet sera nécessaire, activez ensuite le compte joueur et déposez de l’argent. Sélectionnez le match de votre choix et choisissez le pari, validez le coupon et obtenez vos gains lors d’une victoire.

Le site de pari vous propose des offres intéressantes pour débuter : pour une première inscription avec une mise de 100 euros vous pourrez recevoir 100 euros de paris en deux fois, à jouer sur l’interface en cas de défaite. De la même façon, si votre pari est de 50 ou de 30 euros, la somme offerte par la plateforme sera équivalente, reversée en deux fois pour être réinjectée dans de nouveaux paris.

Ces remboursements pouvant s’élever à une centaine d’euros vous sont proposés jusqu’au 31 août pour marquer le début de l’été. Il existe également une offre de parrainage sur Unibet, n’hésitez pas à explorer les pages et les avis pour visualiser les offres et lancer vos paris en toute tranquillité.

Fortuneo

Connaissez-vous les services de la banque en ligne Fortuneo ? Cette société vous propose des

services pour gérer votre épargne, votre assurance-vie, votre crédit immobilier ou prêt ainsi que votre compte bancaire. Comme de nombreux prestataires de banque, la société vous propose une offre à l’ouverture de votre compte. Fortuneo offre 80 euros selon certaines conditions jusqu’au 30 août 2021. Pour bénéficier de cette offre, l’ouverture de compte bancaire doit être une formule avec carte Gold CB Mastercard et de cinq paiements via cette carte d’ici au 14 novembre 2021.

Ces critères étant respectés, vous aurez la possibilité de recevoir la somme qui vous sera remise au plus tard le 17 décembre 2021. De nombreux services vous sont proposés sur le support Fortuneo, disposez d’une carte virtuelle, procédez à des virements instantanés, ajoutez des comptes externes, modifiez vos plafonds de paiement, managez vos comptes à tout moment notamment depuis votre mobile.