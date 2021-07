Accueil » Loisirs Acheter des feux d’artifice en ligne, c’est tout à fait possible ! Loisirs Acheter des feux d’artifice en ligne, c’est tout à fait possible !

Que ce soit pour une occasion particulière, un mariage ou une cérémonie, voire un anniversaire, vous pouvez transformer cette soirée grâce à de tels feux. Certes, il est possible de mandater des experts qui seront envoyés chez vous, mais cela demande de la disponibilité et surtout de l’argent. Vous pouvez obtenir un spectacle digne de ce nom grâce à cette astuce qui devrait vous combler. En effet, si vous achetez vos feux d’artifice en ligne, vous pourrez réaliser des économies et vous choisissez les références que vous préférez.

Des feux d’artifice conçus pour les particuliers

Contrairement aux idées reçues, ce ne sont pas des feux qui sont proposés pour des professionnels, les particuliers peuvent donc les utiliser dans les meilleures conditions de sécurité. La notice est très bien expliquée et elle limite à la fois les erreurs et les risques de blessures. Vous devez bien suivre toutes les directives et votre feu d’artifice pourra être tiré très facilement.

Ce sont des feux automatiques, ils sont donc prêts à l’emploi, il suffit d’allumer une seule mèche et d’être à bonne distance.

Vous aurez un spectacle sympathique pendant quelques minutes, les packs les plus complets vous proposent jusqu’à 19 minutes.

Avec des packs artifices, vous aurez des allumages manuels, cela permet de profiter d’un spectacle de 2 à 5 minutes, ce qui n’est pas négligeable.

Vous ne devez pas manipuler la poudre ou encore les feux puisque vous les recevez sous la forme d’une boîte.

Il est conseillé de la positionner à plusieurs mètres des spectateurs, soyez vigilant à la nature, les habitations et les arbres. L’endroit doit être parfaitement dégagé, cela évite d’avoir des drames à cause des étincelles. De plus, les feux d’artifice doivent être tirés en extérieur, et non dans une salle de spectacle par exemple. Le sol doit être bien plat et surtout dégagé de tous les éléments qui pourraient s’enflammer.

Déclarez le feu d’artifice en mairie

En fonction du pack que vous aurez tendance à choisir, sachez que vous devez informer la mairie, cela évite d’avoir la vite des gendarmes ou des forces de l’ordre. Les voisins peuvent aussi être prévenus si vous avez l’intention de tirer un feu d’artifice dans votre maison. Soyez vigilant à la végétation aux alentours surtout si vous utilisez vos boîtes pendant l’été, car la sécheresse peut être problématique. Oubliez les champs qui sont secs, les zones boisées ou encore les habitations avec du bois.

Bien sûr, pour limiter les désagréments et réduire le plus possible les risques, il est préférable de faire appel à des spécialistes qui réaliseront à votre place le feu d’artifice. Vous serez alors certain que les conditions seront les plus sympathiques. Si vous achetez vos feux d’artifice en ligne, regardez avec précision les formes, car certains nécessitent des déclarations et d’autres peuvent être tirés depuis votre jardin. N’oubliez de bien demander si les feux sont homologués, ils doivent respecter notamment la norme CE.

Vous pouvez donc acquérir grâce à cette boutique en ligne des chandelles, des fusées, des pétards, des packs automatiques, des bombes… A chaque fois, regardez avec précision les différentes conditions d’utilisation.

Quel prix prévoir pour ces feux d’artifice ?

Contrairement aux idées reçues, ces boîtes ne sont pas très onéreuses, vous devez prévoir moins de 200 euros pour 1.30 minute de plaisir. Bien sûr, plus le spectacle sera long et plus vous devrez prévoir un budget un peu plus élevé de 400 euros par exemple pour 4 minutes de joie. Regardez avec précision la hauteur des effets, car ils peuvent se propager à plus de 40 ou 50 mètres, il faut que la zone soit bien dégagée pour éviter les désagréments, les blessures, les risques d’incendie…