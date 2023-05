Ces dernières années, nous avons assisté à l’apparition d’un nouveau type de monnaie appelé crypto monnaie. Pour certains, investir dans la crypto monnaie est une opportunité en or pour se faire encore plus d’argent. Pour d’autres, l’investissement dans la crypto monnaie n’est qu’un investissement factice qui ne conduit qu’à une perte du gain misé. Tout le monde a raison à sa façon, car d’abord tout dépend de comment l’on s’est lancé dans cet investissement. Voici 5 choses à faire avant d’investir dans une crypto monnaie afin de moins risquer son argent.

Choisir une crypto monnaie

Il a été créé plusieurs types de monnaies électroniques au fil des années. Vous trouverez sur le marché certaines qui sont très reconnues comme le Bitcoin, mais vous trouverez aussi d’autres dont personne n’a jamais entendu parler. Dans quelle crypto monnaie investir alors ? Le choix vous revient. Faites une sélection et procédez si possible à l’étude de chacune d’elles.

C’est par le choix de la monnaie que tout commencera, donc prenez vraiment le temps pour le faire. Ne vous ruez pas sur une crypto forcément très connue, évaluez le potentiel de celles qui émergent peu à peu. Ce marché est en constant mouvement alors ce n’est pas parce qu’une crypto monnaie n’est pas encore connue aujourd’hui qu’elle ne sortira jamais de l’ombre.

Faire des recherches

Dès que vous savez dans quelle crypto vous voulez investir, vous devez absolument faire des recherches sur elle. Est-elle connue par un grand nombre de personnes ? Est-elle réellement utilisée ? Les gens, investissent-ils dans cette crypto monnaie ? Si oui, pourquoi ? Qu’a-t-elle donc de spécial cette crypto-là ? Ce sont autant de questions auxquelles vous devriez trouver des réponses avant de penser à un quelconque investissement.

S’intéresser à l’équipe du projet

Vous pouvez chercher à savoir qui se cache derrière la création de la crypto monnaie dans laquelle vous avez choisi d’investir. Qui sont les têtes pensantes du projet ? Cherchez à savoir si elles sont des personnes expérimentées ou des débutants avec une bonne stratégie.

S’intéresser aux partenariats

Lorsque l’équipe d’une crypto monnaie parvient à lui obtenir des partenariats, cela représente un début de crédibilité. Ce partenariat devient encore plus convaincant lorsqu’il implique de grandes entreprises, car les grandes entreprises ne prendraient pas le risque de ternir leur image.

Etre conscient du risque

C’est l’une des choses les plus importantes à faire avant d’investir dans une crypto afin de se préparer à perdre son argent. Le marché de la crypto monnaie fluctue constamment et certains s’étonnent de ne point pouvoir récupérer leur investissement, ce qui ne devrait pas être le cas. Alors comprenez qu’il peut arriver que vous fassiez de gros bénéfices ou que vous ne gagniez absolument rien.

Beaucoup de personnes ignorent que la phase préalable d’un investissement est aussi importante que l’investissement lui-même. Pourtant, c’est bien le cas, car ce sont les investigations préalables qui vous donneront un semblant d’espoir pour l’investissement que vous avez fait.

Analyser les tendances du marché

Après avoir compris les risques liés à l’investissement dans une crypto-monnaie, vous devez commencer votre analyse du marché par l’étude approfondie du site internet officiel qui soutient la crypto-monnaie que vous envisagez d’acquérir. Il faut porter une attention particulière aux développements techniques réalisés ces derniers mois, ainsi qu’aux projets futurs prévus pour l’écosystème. De nombreux autres facteurs sont également importants, tels que la capitalisation boursière actuelle, un examen complet et minutieux de toutes les statistiques disponibles concernant son historique en matière d’évolution (cours), ainsi qu’une étude comparative entre elle et ses concurrents directs.

Les tendances peuvent être analysées grâce aux graphiques sur plusieurs périodes, telles que 24 heures, 7 jours ou même un an entier. Les indicateurs clés, tels que le volume échangé quotidiennement, permettent également d’avoir une meilleure visibilité sur l’état général du marché.

Étudier la technologie utilisée par la crypto monnaie

Au-delà d’un examen minutieux de toutes les statistiques et tendances du marché, vous devez bien comprendre la technologie utilisée par la crypto-monnaie. Pour cela, vous devez vous pencher sur sa structure algorithmique, son modèle économique et surtout le type d’architecture blockchain utilisée.

La plupart des investisseurs en crypto-monnaies ignorent souvent cet aspect crucial lorsqu’il s’agit d’analyser une monnaie virtuelle. C’est un élément clé à prendre en compte avant toute prise de décision.

Lorsque vous êtes prêt à investir dans une crypto-monnaie spécifique, assurez-vous que vous avez effectué des recherches approfondies sur les différents types d’architectures blockchain existantes et notamment celle implémentée par votre crypto choisie. Il existe plusieurs types d’architectures : Proof of Work (PoW), Proof of Stake (PoS) ou encore Delegated Proof of Stake (DPoS). Chacun a ses propres attributs techniques qui ont un impact direct sur le fonctionnement général et la sécurité de la plateforme.

Vous devez connaître cette information au préalable afin que vous puissiez savoir si oui ou non la plateforme répondra à vos besoins en matière d’échanges financiers sécurisés.