Accueil » Auto Quels sont les pneus qui durent le plus longtemps ? Auto Quels sont les pneus qui durent le plus longtemps ?

Les pneus sont pour la plupart jugés aujourd’hui sur la base de leur performance en matière de conduite, d’adhérence au sol et autres. Cependant, il serait avantageux de pouvoir allier à tous ces critères une bonne durabilité. Ce que font certaines marques présentes sur le marché automobile. Ainsi, si votre objectif est d’avoir un pneu performant, résistant et durable, faites vos choix dans la liste de pneus qui suit.

Le pneu été Primacy 4 de Michelin

Le Primacy 4 de la marque Michelin fait partie des meilleurs pneus Michelin ayant une bonne longévité. Il a un kilométrage hors du commun. Comparé aux autres pneus de sa catégorie, il s’use très lentement, ce qui vous garantit 18 000 kilomètres de conduite en plus.

A découvrir également : Voiture sous scellé judiciaire, que faire ?

La maison Michelin ne s’est pas contentée de faire un pneu résistant au temps. Elle a également travaillé à ce qu’il soit performant. Ainsi, en dehors de sa durabilité, le Primacy 4 vous assure une bonne sécurité quand vous conduisez.

Que votre pneu soit neuf ou déjà usé, ces capacités de freinage sur sol mouillé et sec restent exceptionnelles. Il a aussi une tenue de route parfaite qui vous assure un vrai confort.

A lire également : Pourquoi faire un contrôle technique automobile ?

Le pneu 4 saisons Crossclimate + de Michelin

A la deuxième place dans cette catégorie se place encore la marque Michelin avec son Crossclimate +, un modèle récent de pneus 4 saisons. Malgré qu’il ait une adhérence parfaite au sol sous toutes les conditions climatiques, ils s’usent lentement.

Vous pouvez donc l’utiliser tous les jours de l’année sans craindre qu’il ne s’abîme trop vite. Les tests réalisés sur lui montrent qu’il a une longévité plus poussée que le Michelin Energy Saver +. Pourtant, l’Energy Saver + a surpassé bien de concurrents en matière de longévité.

Étant un pneu utilisé pour toutes les saisons, il pourrait être employé tout le temps. Malgré ces conditions, le fabricant affirme que le Crossclimate + aura 8 kilomètres de conduite en plus sur ses concurrents. Comme tous les pneus Michelin, celui-ci ne se contente pas de résister à l’usure. Il est également performant et offre un bon confort et une sécurité de conduite.

En dehors des pneus de la marque Michelin qui sont durables, vous avez également le pneu Premium Contact 6 et le Cinturato P7. Ces deux pneus ont été approuvés par les conducteurs en termes de longévité et de bon kilométrage.

Le premier est la dernière conception de Continental dans la gamme Premium Contact. De ce fait, il surpasse ses prédécesseurs en matière de longévité au compteur. Vous pourrez donc l’utiliser pendant un bon moment avant de passer à d’autres pneus.

Le second date de l’année 2014, mais sa bonne qualité au niveau kilométrage continue de faire parler de lui. Le Pirelli Cinturato P7 avait été reconnu à sa sortie pour son kilométrage qui était très élevé. D’ailleurs, certains utilisateurs affirment aujourd’hui avoir parcouru 60 000 kilomètres avec ce pneu.

En dehors de sa longue durée de vie, il a de très bonnes performances et est qualifié de pneu increvable. Ce sont donc les différents pneus que vous pouvez acheter si vous recherchez un pneu résistant et performant.