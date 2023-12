Trucs et astuces pour réguler la température

La régulation de la température est censée se faire naturellement. Malheureusement, de nombreuses personnes souffrant de problèmes de santé complexes constatent que cela ne fonctionne tout simplement pas.

Vous pouvez facilement entrer dans un cycle de trop chaud et de trop froid. Si vous frissonnez, c’est que vous êtes allé trop loin et que vous avez froid.

Conseils pour rester au frais

Restez hydraté, surtout si vous avez tendance à avoir des vertiges ou à vous évanouir. Les boissons isotoniques sont excellentes, mais peuvent être riches en sucre. Pour une option un peu plus saine, il existe des comprimés de boissons isotoniques que vous pouvez simplement mélanger avec de l’eau.

Rythme — Essayez d’éviter d’avoir trop chaud en faisant des pauses régulières, surtout lorsque vous faites de l’exercice.

Couches – beaucoup de couches fines de vêtements, j’essaie d’éviter les gros pulls et les tissus synthétiques. Les couches fines vous donnent plus de choix quant à la quantité de vêtements que vous voulez porter sans qu’ils soient encombrants et contraignants.

Bambou — Les tissus en fibres naturelles (comme le bambou et le coton) sont de plus en plus populaires et je les adore. J’ai quelques hauts, des leggings, des sweats à capuche et des chaussettes de la marque BAM. D’après eux, le bambou est chaud, mais très respirant et convient donc à toutes les températures. Comme si cela ne suffisait pas, il possède également des propriétés antifongiques, est incroyablement doux, antistatique, idéal pour les peaux sensibles, offre une protection contre les UV et évacue l’humidité, ce qui le rend parfait pour l’exercice ou pour les personnes qui transpirent beaucoup.

Matériau à changement de phase – il s’agit d’un matériau de haute technologie qui peut être utilisé dans les vêtements rafraîchissants. J’ai une veste rafraîchissante à changement de phase. J’aime particulièrement ma veste rafraîchissante pour le sport, mais pendant les mois chauds de l’été, elle me sauve la vie.

Conseil pratique

J’essaie de commencer à enlever mes couches d’hiver avant d’entrer dans le bâtiment chaud. Lorsque j’arrive à destination, je me suis généralement réchauffé en marchant ou en roulant, alors je peux défaire mon manteau une minute avant d’arriver à destination ou enlever une écharpe et un chapeau avant d’arriver. De cette façon, je commence à me rafraîchir un peu avant d’entrer dans l’intérieur chaud de ma destination. C’est beaucoup plus facile si vous portez plusieurs couches de vêtements.

Conseils pour rester au chaud

Les couches sont idéales pour rester au chaud et contrôler sa température. Les fibres synthétiques retiennent bien la chaleur, mais ne sont pas très respirantes. Si vous craignez de transpirer, optez pour des fibres naturelles.