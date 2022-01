Innovation : comment fonctionnent les jeux en live sur un casino en ligne ?

L’une des vocations de ce site est de vous donner des conseils pour vous divertir, quel que soit le type de passe-temps que vous appréciez. Ici, c’est du casino en ligne dont il sera question, mais pas de n’importe quelle forme. Nous allons en effet nous concentrer sur un concept novateur que la plupart des sites de gaming proposent de nos jours et qui va vous séduire, surtout si vous êtes amateur de blackjack, roulette et autres jeux de table : le casino en live !

Commencez par trouver le meilleur casino en ligne

Avant toute chose, il convient pour les fans de jeux d’argent de trouver le meilleur opérateur possible parmi la myriade d’établissements qui peuplent le web. Heureusement, pour cela, vous allez pouvoir vous appuyer sur des guides.

De nombreux sites internet se proposent en effet de décrypter les prestations fournies par les maisons de jeux virtuelles dans des revues. Il sera ainsi facile pour vous de trouver les meilleurs bonus de casinos au Canada depuis ce lien, et plus particulièrement ceux qui seront utilisables sur les tables en live.

L’autre avantages de ces guides proposant des avis la plupart du temps objectifs sur les casinos en ligne, c’est qu’ils vous permettront aussi de juger de la qualité de l’interface de jeu en direct. Vous saurez par exemple que si Evolution Gaming figure parmi les fournisseurs, vos parties seront forcément à la hauteur de vos attentes !

Inscrivez-vous sur le site de jeux

Lorsque vous aurez trouvé le site de casino qui vous conviendra le mieux, vous pourrez alors vous y inscrire. Si la revue qui vous a inspiré vous parle d’un bonus exclusif, n’hésitez d’ailleurs pas à créer votre compte en utilisant les liens de cette fiche descriptive, car cela vous permettra d’activer l’offre automatiquement.

Notez que vous ne pourrez jamais accéder à des tables en direct sans avoir créé de compte au préalable sur un site de gaming. Rassurez-vous, cela ne prend généralement qu’une minute et toutes les données que vous renseignez sont conservées avec soin si vous choisissez un opérateur sécurisé.

Choisissez parmi les tables le jeu qui vous plait le plus

Une fois vos identifiants créés, vous devrez vous connecter à votre compte joueur mais également l’alimenter en réalisant un dépôt. Ceci est la deuxième étape obligatoire car les tables en direct ne sont jamais utilisables en mode démo. Pour les démarrer et les essayer, vous devez obligatoirement jouer avec votre argent.

Vous n’aurez donc à ce stade plus qu’à vous rendre sur la section du casino dédiée à l’univers en live et à consulter la liste des différents jeux. Vous cliquez sur le divertissement de votre choix et ce dernier se lance à l’écran. Vous aurez généralement le choix entre :

Des jeux de table comme la roulette, le blackjack, le poker ou le baccarat ;

Des jeux de dés comme le craps ou le sic bo ;

Des jeux de loterie ;

Des jeux télévisés aux concepts novateurs.

Misez en suivant ces étapes

Une fois votre compte créé, votre balance alimentée et le jeu lancé, vous voilà face à un croupier qui est filmé en temps réel et anime donc la partie selon des règles précises. A ce stade, vous pourrez cliquer sur un onglet « informations » pour lire les règles du divertissement en question.

Vous verrez en principe apparaitre en bas de l’écran des jetons de différentes valeurs. Il vous suffira de les trainer sur la table ou l’espace de jeu pour enregistrer votre pari. Un décompte vous annoncera le temps encore imparti puis à zéro, la partie débutera et vous pourrez voir si la chance vous aura souri – sous le regard sympathique du croupier.