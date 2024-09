Secrets de cuisson du chapon en morceaux à la crème et aux champignons

Les longues soirées d’hiver appellent des plats réconfortants et gourmands. Le chapon en morceaux à la crème et aux champignons se révèle être une véritable invitation à un festin familial. Bien plus rapide à préparer que le chapon entier, cette recette permet de profiter de la tendreté de la volaille dans une sauce onctueuse et parfumée.

Les champignons, avec leur saveur terreuse, se marient parfaitement avec la douceur de la crème, créant une harmonie de goûts irrésistible. Les morceaux de chapon, dorés puis mijotés, s’imprègnent de cette sauce riche et généreuse, promettant un repas mémorable et chaleureux.

Les ingrédients nécessaires

Pour réussir un chapon en morceaux à la crème et aux champignons, rassemblez les ingrédients suivants. La liste, bien que simple, promet des saveurs riches et équilibrées :

Chapon : 1 chapon découpé en morceaux

: 1 chapon découpé en morceaux Champignons de Paris : 500 g, frais et nettoyés

: 500 g, frais et nettoyés Morilles : 50 g, réhydratées si sèches

: 50 g, réhydratées si sèches Crème liquide : 40 cl, pour une sauce onctueuse

: 40 cl, pour une sauce onctueuse Vin blanc sec : 20 cl, pour déglacer et parfumer

: 20 cl, pour déglacer et parfumer Échalotes : 2, finement hachées

: 2, finement hachées Bouquet garni : 1, pour aromatiser la cuisson

: 1, pour aromatiser la cuisson Matière grasse : beurre et huile d’olive

: beurre et huile d’olive Ail : 2 gousses, écrasées

: 2 gousses, écrasées Persil : quelques brins, ciselés pour la finition

: quelques brins, ciselés pour la finition Navets : 4, pelés et coupés en morceaux

: 4, pelés et coupés en morceaux Chicons : 3, émincés

: 3, émincés Pommes de terre grenaille : 600 g, lavées et non épluchées

La préparation de cette recette commence par la découpe du chapon en morceaux. Ajoutez ensuite les champignons de Paris et les morilles pour apporter une note boisée. La crème liquide et le vin blanc sec constituent la base de la sauce, à laquelle les échalotes et l’ail apportent une saveur subtile. Le bouquet garni, quant à lui, infuse la préparation de ses arômes délicats.

Utilisez une combinaison de beurre et d’huile d’olive pour la cuisson. Cela permet de dorer les morceaux de chapon tout en évitant qu’ils ne brûlent. Les navets et les chicons, ajoutés en fin de cuisson, apportent une texture croquante et une légère amertume qui équilibrent la richesse de la sauce. Les pommes de terre grenaille, enfin, complètent ce plat généreux, absorbant la sauce pour un résultat savoureux et réconfortant.

Étapes de préparation

Commencez par préparer les ingrédients. Émincez les échalotes, nettoyez les champignons de Paris et réhydratez les morilles si elles sont sèches. Découpez le chapon en morceaux réguliers pour une cuisson homogène.

Préparation du chapon

Dans une cocotte, faites fondre le beurre avec un filet d’huile d’olive.

Faites dorer les morceaux de chapon sur toutes les faces. Salez et poivrez.

Ajoutez les échalotes et l’ail écrasé. Faites revenir jusqu’à ce qu’ils soient translucides.

Déglacer et mijoter

Déglacez avec le vin blanc sec en grattant bien le fond de la cocotte pour récupérer les sucs de cuisson.

Ajoutez le bouquet garni, les champignons de Paris et les morilles. Mélangez bien.

Versez le bouillon de volaille, couvrez et laissez mijoter à feu doux pendant 2 h 30 à 3 h.

Préparation de la sauce

En fin de cuisson, retirez les morceaux de chapon et réservez-les au chaud.

Incorporez la crème liquide à la sauce. Portez à ébullition puis laissez réduire pendant 10 à 15 minutes jusqu’à obtention d’une sauce onctueuse.

Ajoutez les navets, les chicons et les pommes de terre grenaille. Laissez mijoter jusqu’à ce que les légumes soient tendres.

Servez le chapon nappé de sauce aux champignons, accompagné des légumes. Parsemez de persil ciselé pour la touche finale.

La cuisson lente et le mariage des saveurs garantissent une expérience culinaire inoubliable.

Astuces et conseils de présentation

Pour sublimer votre plat de chapon à la crème et aux champignons, quelques astuces de présentation sont à retenir. D’abord, servez le chapon sur un plat de service préalablement chauffé pour maintenir la viande à la bonne température. Disposez les morceaux de chapon de manière harmonieuse, en veillant à alterner avec les légumes pour un effet visuel agréable.

Accompagnement et garniture

Accompagnez ce mets d’une purée de potimarron à la sauce champagne, apportant une touche festive et une douceur complémentaire.

Parsemez de noisettes concassées légèrement torréfiées pour une texture croustillante et une saveur supplémentaire.

Mettez en avant les champignons de Paris en les disposant autour des morceaux de chapon. Leur richesse en fer, zinc, fibres, et vitamine B3 apporte non seulement des bénéfices nutritionnels mais aussi une belle présentation.

Valeur nutritionnelle

Ingrédients Calories (kcal/100 g) Bienfaits Chapon 213 Riche en protéines Champignons de Paris 15 Riche en fer, zinc, fibres, vitamine B3

Pour rehausser les saveurs, quelques gouttes d’huile de noisette ajoutées en filet sur l’ensemble du plat peuvent faire la différence. N’oubliez pas de saupoudrer une pincée de sel, poivre et muscade sur la purée de potimarron pour un assaisonnement parfait.