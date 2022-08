Quels sont les soins courants et techniques dispensés par une infirmière ?

Une infirmière est une spécialiste de santé qui a suivi sa formation dans les centres spécialisés. À l’instar d’un gynécologue et d’un nutritionniste, elle a un diplôme d’État et peut exercer son métier dans un cabinet de ville. Mais, pas que ! L’infirmière a également la possibilité de travailler à domicile.

Dans ce cas, elle fixe ses honoraires et propose diverses catégories de prises en charge. Ce billet expose les soins courants et techniques dispensés par une telle professionnelle.

Lire également : Quels sont les bienfaits d’un bol tibétain ?

Les soins courants dispensés par une infirmière

Que ce soit au sein d’un hôpital ou à domicile, les infirmières ont les compétences pour vous réaliser les soins courants recommandés par le médecin traitant.

Par exemple, le site de l’infirmière Sylvie Sartori à Nantes indique qu’elle peut effectuer les prélèvements de sang, réaliser des pansements complexes (brûlures, ulcères, etc.) ainsi que le pansement de plaies simples. Tout se fait selon les règles d’asepsie.

Lire également : J'ai testé VegySlim : voilà mon avis

En dehors des pansements, l’infirmière a également la capacité d’effectuer sur recommandation du médecin traitant, tous les types d’injections pour venir à bout de certaines maladies.

Cela peut être fait par voie orale. En cas d’accident, ce professionnel de santé soigne les blessures du patient et le suit jusqu’à la disparition de celles-ci.

Parmi les autres soins courants d’une infirmière se trouve aussi le suivi diabétique. Elle surveille le taux de glycémie du patient et lui effectue les injections proscrites par le médecin traitant. De plus, elle conseille et apporte un soutien psychologique à la personne atteinte du diabète.

Les soins de nursing fait aussi partie des soins courants dispensés par une infirmière diplômée d’État. Concrètement, elle assiste les personnes de troisième âge qui n’ont plus la force de se prendre en charge au quotidien.

Les tâches et les soins qu’elle effectue à ses patients leur permettent de maintenir une meilleure qualité de vie aussi longtemps que possible.

Les soins techniques dispensés par une infirmière

Outre les soins courants, l’infirmière est aussi habilitée à dispenser des soins techniques, et cela, que ce soit dans un cabinet ou à domicile.

Dans le cas d’une chimiothérapie par exemple, l’infirmière administre au patient atteint d’un cancer, les traitements nécessaires pour venir à bout des effets secondaires de la chimio.

Elle peut aussi effectuer les soins de stomie et poser les sondes. Mais pas seulement ! L’infirmière est aussi disponible pour mettre en place le cathéter et entretenir ce dernier.

Votre spécialiste assure le suivi nutritionnel des patients et peut effectuer les soins palliatifs notamment à ceux qui sont hospitalisés. La liste des soins techniques dispensés par une infirmière est longue.

En cas de souci de santé, n’hésitez pas à contacter une infirmière surtout si vous n’avez pas la force de vous déplacer dans un hôpital. Elle peut vous renseigner sur les soins qui peuvent vous aider à aller mieux.

Vous l’aurez compris, une infirmière peut poser et changer les pansements. Elle est aussi habilitée à effectuer les injections et à prendre du sang pour des analyses.

Aussi, ce professionnel de santé permet aux personnes qui sont gravement malades de bénéficier des soins depuis leur domicile.