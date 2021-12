Choisissez la cigarette électronique et le DIY pour améliorer votre santé ! Partager :







Depuis quelques mois, il est difficile de passer à côté du succès des cigarettes électroniques puisqu’elles sont partout. Pour tenter d’arrêter de fumer ou encore pour profiter d’arômes sympathiques, il est possible d’acheter cet appareil de qualité. Avec la nouvelle année qui se profile à l’horizon, il peut être intéressant de succomber à l’appel de cette cigarette électronique surtout dans le cadre d’un sevrage tabagique. Nous vous proposons d’adopter des e-liquides DIY puisque vous saurez parfaitement la composition de ces liquides.

Comment obtenir son propre e-liquide ?

Le DIY n’est pas seulement réservé aux loisirs créatifs puisque vous pouvez le retrouver sur le marché des cigarettes électroniques pour le plus grand bonheur des adeptes de naturel. En effet, si vous ne connaissez pas forcément la composition des e-liquides proposés par la grande distribution, avec le DIY, vous maîtrisez toutes les étapes de la fabrication. Il suffit d’acheter un contenant, des saveurs, des boosters et de respecter les dosages pour avoir un e-liquide respectueux de votre santé, de la planète et de votre projet.

A voir aussi : Pro-Nutrition Flatazor : qu'est ce que c'est ?

Vous devez acheter une base qu’elle soit avec ou sans nicotine, les boosters, les arômes ainsi que les accessoires.

N’oubliez pas les pipettes, les lunettes de protection, les gants ainsi que les flacons pour réaliser vos mélanges dans les meilleures conditions.

Sur Internet, vous dénicherez sans aucune difficulté des recettes avec ou sans une base de nicotine. Si vous ne fumez pas et si vous n’avez pas une telle addiction, vous pouvez mélanger seulement des arômes pour obtenir un e-liquide qu’il sera possible d’utiliser avec votre cigarette électronique. Contrairement aux idées reçues, cette recette ne peut pas être consommée immédiatement, vous devez respecter un temps de repos. Ce dernier a tendance à dépendre de votre arôme, n’hésitez pas à vous renseigner auprès de votre fournisseur.

La nicotine est-elle indispensable ?

Dans les cigarettes classiques, vous avez un taux de nicotine assez important, ce qui entraîne une forte addiction. Avec l’approche des fêtes de fin d’année, les Français sont nombreux à prendre comme bonne résolution l’arrêt du tabac. Cela demande de la motivation, mais également un dispositif de sevrage tabagique. L’e-cigarette présente clairement des atouts puisque vous réduisez le taux au fil des semaines lors de vos préparations DIY. Lors de la réalisation de vos recettes, vous pouvez donc abaisser le dosage pour la nicotine, cela vous permettra de vous séparer plus facilement du tabac. Si vous n’avez jamais fumé, vous pouvez aussi préparer des e-liquides sans la nicotine.

A lire en complément : Les aliments qui vous font vieillir