Quels sont les avantages d'une SCPI ?

La Société civile de placement immobilier (SCPI) est une structure d’investissement de placement collectif. Ainsi, cette société collecte les fonds des particuliers, trouve des biens pour y investir, gère l’immobilier et redistribue les loyers et avantages fiscaux aux particuliers (associés). Ce placement présente assez d’avantages. Voici les avantages d’une SCPI.

Accessibilité à l’investissement et rentabilité de l’immobilier

Pour un premier avantage du SCPI, il faut savoir que l’acquisition des biens se fait en parts. Cependant, vous pouvez alors ajuster votre investissement à vos besoins et vos possibilités. Même si vous devez investir un nombre de parts entier, vous avez quand même le choix entre un investissement réduit ou plus important.

Cela représente un ticket d’entrée assez favorable pour vous. Donc, cela présente une certaine accessibilité à l’investissement bien que les fonds investis dépendent d’une société de gestion à l’autre. De plus, le SCPI permet un investissement sur le marché de l’immobilier tertiaire.

C’est à dire l’achat, la vente et la location des locaux commerciaux, des terrains, des bureaux, entrepôts parking privatifs et autres. Il faut savoir que ce genre d’investissement est assez rentable actuellement. En effet, ce secteur a toujours été réservé aux grands comptes et aux institutionnels. Il nécessite souvent un investissement très important.

Gestion par un professionnel et surveillance des fonds investis

En effet, les SCPI sont souvent gérées par des sociétés de gestion certifiées par l’Autorité marché financier. Il faut savoir que c’est cette autorité qui se charge de la collecte des fonds auprès des investisseurs. De plus, elle s’occupe d’investir ses fonds dans des actifs immobiliers dans l’optique de louer ceux-ci, de les gérer et de les valoriser.

Cependant, lorsque vous faites un investissement en SCPI, il faut avoir la certitude que votre argent est confié à des professionnels. Ils vont de prime abord penser à la valorisation de leur patrimoine ainsi que de vos revenus par cette même occasion.

Les SCPI font objet d’agrément auprès de l’Autorité de Marchés Financiers (AMF), au même titre que les sociétés de gestion qui les gèrent. Ce contrôle permanent de l’AMF est carrément unique dans le domaine de l’immobilier. Le fait qu’un tiers organe surveille la gestion des SCPI est une garantie importante pour les investisseurs.

Patrimoine diversifié et mutualisé

L’investissement dans les SCPI permet de diversifier et de mutualiser votre patrimoine de façon intéressante. En effet, lorsque vous êtes investisseur, vous vous retrouvez propriétaire de l’intégralité du patrimoine composant le capital de la SCPI.

De plus, vous percevez une partie de l’intégralité des loyers à la quote-part de votre investissement. Ainsi, vous devez savoir qu’il vous sera impossible d’investir directement dans l’immobilier locatif et diversifier effectivement votre investissement.

Pour diversifier davantage votre placement, l’investisseur peut diviser son investissement sur plusieurs SCPI différentes. Et ces SCPI sont gérées par des sociétés de gestion différentes. Cette stratégie d’investissement porte souvent beaucoup de bénéfices.

L’investissement en SCPI présente beaucoup d’avantages, dont l’accessibilité à votre investissement et la rentabilité de l’immobilier. Il y a aussi la gestion professionnalisée et la surveillance des fonds investis. Enfin, vous pouvez facilement diversifier et mutualiser votre patrimoine.