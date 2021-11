Où trouver les meilleures annonces immobilières ? Partager :







Vous êtes à la recherche d’une annonce immobilière intéressante ? Il est important de savoir également que le choix de votre site d’annonces mérite aussi une attention particulière. Certaines plateformes sont réputées pour leur sérieux et pour la qualité des offres qui y sont publiées. Quoi qu’il en soit, vous saurez désormais où effectuer vos recherches après la lecture de cet article.

Au cœur de l’Immo

Au Coeur de l’Immo est un véritable portail de référence dans le secteur de l’immobilier. Il met à votre disposition toute l’actualité immobilière : évolution du marché et des métiers, chiffres clés, l’immobilier dans le monde, les résolutions gouvernementales… Il vous informe également sur les innovations et vous fournit des conseils afin de vous aider à réaliser les meilleurs investissements.

À cela s’ajoutent les annonces immobilières dans différentes régions de la France. Enfin, un filtre de recherche vous permet de faire des recherches ciblées selon la ville, le nombre de pièces, le budget, la surface, le type de bien…

Leboncoin

Leboncoin est un véritable géant des annonces immobilières que vous pourrez trier selon des facteurs spécifiques. Il s’agit notamment de la région, de la superficie, etc. Le site est très facile à utiliser et vous avez droit à une version sur ordinateur et une application mobile. Mais, il faudra faire attention aux risques d’arnaque car la plupart du temps, ce sont des particuliers qui publient les annonces.

SeLoger

SeLoger est aussi une référence dans le domaine des petites annonces immobilières. Contrairement au bon coin, il diffuse des annonces plus professionnelles et publiées le plus souvent par des agents immobiliers. Le site web est actualisé hebdomadairement avec de nouvelles annonces chaque semaine.

Pap

Il s’agit d’une plateforme de vente et location d’appartements et de maisons entre particuliers. Il ressemble au boncoin et les annonces sont postées par des particuliers. Le site séduit de par son aspect clair et optimisé et compte de nombreuses annonces immobilières.