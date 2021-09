Voip Telecom annonce le lancement de sa nouvelle application Voice Manager Partager :







La société Voip Telecom, opérateur nouvelle génération annonce le lancement de sa nouvelle application de communication unifiée : l’App Voice Manager, la version softphone de la plateforme.

Cette nouvelle application de communication unifiée permet aux utilisateurs de connecter l’ensemble de leurs équipements au système de téléphonie hébergé Voice Manager.

Voip Telecom met un point d’honneur à rendre l’expérience utilisateur plus agréable et facile. De ce fait, les utilisateurs peuvent se connecter sur l’ensemble de leurs appareils (smartphone, PC/Mac et tablettes) et rester joignable en déplacement avec un numéro de téléphone fixe.

La productivité des équipes en télétravail comme en présentiel s’en trouve améliorée grâce aux fonctionnalités collaboratives comme le Chat, la visioconférence ou le partage de fichiers.

Deux versions : des fonctionnalités all-in-one

L’application est disponible sous deux versions : la version Voice Manager Lite et Voice Manager Collab.

La version Voice Manager Lite permet d’être facilement joignable et de recevoir des appels de la ligne fixe en déplacement. La mise en attente, le transfert d’appel vers un collaborateur, le journal d’appels ou la messagerie vocale sont inclus. L’application donne un accès aux contacts de l’entreprise et autorise la synchronisation des répertoires. Elle affiche un état de disponibilité des collaborateurs en temps réel.

Voice Manager Collab inclus toutes les fonctionnalités de Voice Manager Lite mais permet également de travailler en mode visioconférence, jusqu’à 200 participants. Elle dispose d’un Chat collaboratif avec partage et capture d’écran ou de fichiers. Il est possible d’inviter des participants extérieurs.

Avec l’essor du télétravail, l’application se positionne comme un outil indispensable pour maintenir la productivité des entreprises et favoriser les échanges. C’est pourquoi, l’application utilise uniquement la connexion data, les utilisateurs n’auront pas de surcoût de communication.

En plus d’être totalement intégrée à Voice Manager, l’application est sécurisée. Les données sont stockées en Europe.

Voip Telecom présentera sa nouvelle application lors de la 15ème édition du salon IT Partners, les 29 et 30 septembre prochains. Les revendeurs pourront bénéficier d’une démonstration de l’application et de toutes ses fonctionnalités sur le stand T22.

L’application est désormais disponible en téléchargement depuis l’Apple Store, le Google Play Store et la plateforme Voice Manager pour les versions PC et Mac.

Voice Manager : la plateforme intuitive pour devenir opérateur en marque blanche

Voice Manager est la plateforme de Voip Telecom consacrée exclusivement au réseau indirect et dont l’objectif est de révolutionner l’accessibilité au métier d’opérateur télécom.

En quelques clics, les partenaires revendeurs ont la capacité de proposer tous les services d’un opérateur moderne à leurs clients : téléphonie hébergée dans le cloud (Centrex PBX), liens Internet (Fibre, XDSL, …), outils collaboratifs (Teams), offres mobiles et équipements téléphoniques et réseaux. La plateforme en marque blanche permet d’être en totale autonomie depuis la création de ses propres offres jusqu’à la facturation et le suivi complet de ses clients.

Le parti pris de Voip Telecom à travers sa solution ? Disrupter le marché des télécoms en donnant la possibilité à des entreprises du secteur de l’IT, de l’intégration et de la bureautique de faire de l’upsell sur leur parc client… Et pour les clients ? Avoir un partenaire de proximité.

Aujourd’hui Voice Manager a déjà séduit plus d’une centaine de partenaires.

Découvrez notre solution en marque blanche : https://www.voip-telecom.com/marque-blanche/