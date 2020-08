Accueil » Loisirs La chasse, un loisir qui a du succès ! Loisirs La chasse, un loisir qui a du succès !

Cela pourrait paraître étonnant pour certains, mais la chasse figure maintenant sur le podium des loisirs préférés des Français. Elle se trouve à la troisième place après le foot et la pêche.

Chasse : la France en première place

La France est l’un des premiers pays pratiquant la chasse en Europe devant l’Espagne et l’Italie. En 2017, près de 1,2 million de Français se sont adonnés à cette activité. On compte en majeure partie des hommes et 50% des chasseurs ont moins de 50 ans. De plus en plus de jeunes s’y mettent également et souhaitent obtenir leur permis de chasse.

Les bons équipements pour s’initier à la chasse

Pour vous qui souhaitez découvrir la chasse, la première chose à faire est de bien s’équiper. Pour ce faire, un tour sur chassemarket est conseillé. Vous y trouverez tous les équipements nécessaires pour une bonne partie de chasse. Veillez donc à choisir les bons équipements que vous souhaitiez chasser des oiseaux ou de gibiers. Les outils de base sont bien évidemment les fusils, les carabines ou les pistolets. À ceux-là s’ajoutent les couteaux de chasse ou ceux à dépecer, selon la pratique que vous aurez choisie. Pour plus de confort, des lunettes d’optique sont également très recommandées. Pour les plus ardus et les traditionnels, les arbalètes et les arcs de chasse sont également disponibles sur le marché.

Pour se fondre un peu plus dans le décor tout en se sentant à l’aise pendant la chasse, équipez-vous également des vêtements réservés à cet effet. Cela peut s’agir de vestes, de pantalons ou de gilets de chasse. L’embarras du choix s’offre à vous. Certains chasseurs viennent également accompagnés de leurs chiens pour chasser le gibier, et là également des accessoires leur sont réservés.

Pour ceux qui souhaitent s’initier à la discipline, trouvez-vous un mentor et prenez votre permis d’initiation. Vous aurez ainsi un aperçu de l’activité avant de vous y mettre sérieusement.

À quelle période chasser ?

Les professionnels ont peut-être déjà un calendrier de chasse bien établi et n’attendent que le feu vert des autorités. Pour ceux qui en sont à leurs premières expériences, pensez à consulter le programme de votre région ou du pays où vous chasser. En général, la saison de chasse est ouverte entre le mois d’août et le mois de mars. Les dispositions peuvent ainsi varier selon la saison selon que vous optiez pour la chasse à tir, la chasse au vol ou la chasse à courre. Les horaires sont habituellement compris entre 7 h et 13 h, mais ils peuvent également être libres.

Le permis de chasse à passer

S’agissant d’une activité dans un domaine particulier, un permis de chasse est requis pour ce genre de loisir. Le nouveau chasseur devra alors passer un examen de chasse en vue de l’obtention du permis. Pour obtenir le vôtre, renseignez-vous auprès de votre région ou département. Ce permis sera valable pour une certaine période, toute l’année ou une période plus courte. Une assurance et le paiement de la redevance cynégétique sont également demandés.