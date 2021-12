Cigarette électronique avant coloscopie : bonne idée ?

Avant de faire un examen médical, il est important d’éviter la consommation de certains produits. Au nombre de ces produits, nous avons l’alcool dont la prise est interdite afin de ne pas fausser les résultats. Pour une coloscopie par exemple, il ne faudrait surtout pas manger des légumes, des fruits, des céréales complètes, etc. Qu’en est-il donc de la fumée des cigarettes électroniques ? est-il interdit de vapoter avant une coloscopie ?

Quels sont les effets de la cigarette électronique ?

La cigarette électronique provoque la sécheresse de la gorge qui peut parfois entrainer une irritation de celle-ci. Elle provoque ainsi l’inconfort et des douleurs difficiles à guérir. Avant une coloscopie, il est important de se sentir au mieux de sa forme pour que les examens se déroulent comme prévu. Mais la prise de la cigarette électronique peut modifier votre état et vous empêcher de bien effectuer vos examens.

Il faut également noter que la cigarette électronique est reconnue pour laisser des traces de monoxyde de carbone dans votre corps. Ces traces peuvent parfois détériorer l’état de vos tissus et même ralentir la cicatrisation. De plus elle peut affecter le processus de phagocytose de certaines cellules de votre organisme. Aussi, retenez que vapoter entraine des lésions aiguës des voies respiratoires et entrainer des pneumopathies d’hypersensibilité. Ces différentes lésions provoqueront des malaises lors d’une coloscopie et peuvent même empêcher que celui-ci se déroule dans des conditions propices ou idéales.

Noter donc, quel qu’en soit le type de cigarette, il n’est pas du tout conseillé de le fumer avant un examen de coloscopie. Il est important comme tous les autres aliments ou produits interdisent de ne pas le consommer plusieurs jours avant vos examens. Il est conseillé de manger que ce que vous ne pourrez digérer facilement afin que les résultats de vos analyses soient fiables à 100% et que vous ne sentiez pas de malaise lors de l’examen.

Quel régime adopté avant une coloscopie ?

Le point essentiel à retenir lorsqu’on veut faire une coloscopie est qu’il est important de suivre un régime strict. Il est important que trois jours avant son examen que le patient ne consomme que des aliments sans résidus. Eviter de consommer des légumes verts ou des fruits contenant des fibres. Il devra en effet suivre un régime à jeune d’aliment et de liquide.

Cependant, le patient à la possibilité de consommer du riz, des pâtes, des œufs, etc. ces aliments permettra d’obtenir des résultats fiables. Dans la liste des aliments à ne pas consommer les spécialistes ajoutent le fromage fermenté, les aliments gras, les produits alcoolisés, etc. en effet, l’objectif étant de garder le côlon propre, le patient devra éviter tous les aliments favorisant la formation des selles. Pour mieux préparer son côlon, certains spécialistes conseilleraient même de prendre un produit laxatif qui permettra au patient de se débarrasser de ses selles. Un côlon permettra de bien interpréter les résultats des examens.

En somme, il faudra retenir que fumer la cigarette électronique avant une coloscopie est fortement déconseillé. Il est important que le patient puisse être dans un état convenable au bon déroulement des examens et à l’interprétation des résultats.