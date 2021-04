Accueil » Finance Quel compte ouvrir pour le trading ? Finance Quel compte ouvrir pour le trading ?

Ouverture de votre premier compte de trading peut sembler intimidant compte tenu du nombre total d’options là-bas.

A lire aussi : Les banques en ligne : de la gratuité à une carte bancaire de luxe ?

Heureusement, la plupart des sociétés de courtage suivent un processus simple semblable à celui présenté ci-dessous.

L’ ouverture de votre compte n’est qu’une question de choix d’un courtier, de fournir des informations personnelles et de financer votre compte.

A découvrir également : Ironfx comment ça marche ?

Une fois les formalités accomplies, vous pouvez commencer à utiliser votre compte.

Qu’ est-ce qu’un compte de trading ?

Un compte de négociation , également connu sous le nom de compte de courtage, est un compte d’investissement que vous ouvrez auprès d’une société de courtage afin d’investir dans le marché boursier.

Parmi les sociétés de courtage, citons TD Ameritrade, TradeStation, Robinhood, Interactive Brokers et E*TRADE.

Les comptes de négociation permettent aux gens d’acheter et de vendre différents types de titres de placement, notamment des actions, des obligations, des fonds communs de placement et des fonds négociés en bourse (FNB).

En échange de faciliter vos commandes d’achat et de vente, votre courtier vous facture généralement une commission. Cependant, la tendance récente fait que les courtiers éliminent complètement les commissions et les remplaçant par des revenus provenant du flux de commande.

Ce dont vous aurez besoin pour ouvrir un compte de trading

Tous les comptes de courtage ne sont pas égaux, et ils auront souvent des frais différents selon leur gamme de services.

Par conséquent, il y a quelques éléments que vous devrez prendre en compte avant de cliquer sur le lien « Ouvrir un compte ».

La première chose que vous devrez faire est de décider ce que vous allez négocier — actions, options, contrats à terme, forex, etc.

Certains courtiers s’adressent à tous les types d’investissement, tandis que d’autres se concentrent sur certains. Par exemple, les traders d’options peuvent être les mieux adaptés à l’utilisation d’un courtier spécialisé dans le trading d’options comme Tastyworks.

Consultez ce post pour nos plates-formes préférées en 2020.

Une fois que vous décidez d’un courtier, vous devrez recueillir des données personnelles pour configurer votre compte. y compris :

Date de naissance

Adresse

Numéro de téléphone

Courriel

Pays de citoyenneté

Statut d’emploi

Numéro de sécurité sociale

Niveau d’expérience de négociation

Voici un exemple des étapes que vous allez suivre pour ouvrir un compte de courtier avec TradeStation :

Choisir un courtier

Choisir quel courtier avec qui négocier peut être une tâche très difficile, surtout si vous ne savez pas ce que vous ne savez pas quoi chercher.

Lorsque vous choisissez un courtier, vous devez choisir celui qui correspond le mieux comment et ce que vous allez négocier.

Dans cette section, nous discuterons des éléments que vous devriez prendre en considération lors de la sélection d’un courtier.

Déchiffrer l’exigence de solde minimum du compte : Parfois courtiers peuvent vous demander de déposer un montant minimum lors de l’ouverture de votre compte de trading. Ils peuvent également vous obliger à maintenir un solde minimum de compte tout au long de l’année.

Par conséquent, il est très important de vous renseigner sur le montant minimum que vous devez conserver dans votre compte. Vous pouvez comparer différentes firmes de courtage puisque cette exigence diffère considérablement d’un courtier à l’autre.

Regardez les commissions et les frais facturés : Vous n’avez peut-être pas un budget énorme pour le trading, mais cela ne signifie pas que vous ne pouvez pas commencer. Même si les transactions sans commission sont actuellement à la tendance, il y a plusieurs autres frais qui devraient vous inquiéter, tels que les frais de tenue de compte ou les frais d’inactivité.

Taux de marge et de levier : Il est également important de tenir compte du montant de l’effet de levier et de la marge que le courtier offre pour le trading intrajournalier. Fondamentalement, la marge est un type de prêt offert par les courtiers qui permettent aux commerçants de tirer parti de leur capital initial. En retour pour les courtiers en prêts peuvent facturer des frais d’intérêt si vous détenez les positions du jour au lendemain. Il est important d’avoir une compréhension de leurs frais, car ils peuvent s’accumuler au fil du temps.

Facilité d’utilisation : la plateforme ou le site est-il intuitif et facile à naviguer ? Dans le négoce de valeurs mobilières en ligne, la plupart des activités de négociation se font par l’intermédiaire de la plateforme de négociation des courtiers. Par conséquent, la plateforme de trading fournie par votre courtier doit être stable et facile à utiliser.

Qualité de la plateforme : Avec la technologie actuelle, vous devriez vous attendre à des plates-formes de trading robustes. La plate-forme est l’endroit où vous passerez la plupart de votre temps à placer des métiers et à étudier les graphiques afin que vous voulez vous assurer de sa stabilité et de haute qualité. Il y en a d’excellents comme thinkorswim chez TD Ameritrade, LightSpeed et TradeStation pour n’en nommer que quelques-uns.

Service à la clientèle : Y a-t-il un numéro que vous pouvez appeler pour parler à un humain pour obtenir de l’aide ? Quelles sont les heures de fonctionnement pour le téléphone lignes ?

Vous devriez être en mesure de contacter l’équipe de support client pour le courtier pendant les heures normales de négociation au moins.

Alors que le support téléphonique est l’option idéale lorsque vous avez un problème, l’assistance au chat 24h/24 et 7j/7 est également un bonus.

Compte-trésorerie vs marge

Il existe plusieurs types de comptes de négociation, mais surtout, ils sont des variantes de deux types de comptes de base : compte de trésorerie ou compte de marge. Évidemment, il y a d’énormes différences entre les deux, car chacun a ses propres avantages et inconvénients.

Voici les choses que vous devez savoir pour obtenir la bonne décision pour vous.

Un compte de trésorerie exige que le client paie intégralement les titres qu’il achète pour son compte. S’ils ont $1,000, ils ne peuvent acheter que $1,000 de titres et ne peuvent pas utiliser les titres de leur compte comme garantie pour emprunter plus d’argent.

Le principal avantage d’un compte de trésorerie s’applique à ceux qui ont de petits comptes de négociation qui ne répondent pas à la Pattern day trader (PDT) marge requise de 25 000$. La règle PDT n’affecte pas les comptes de trésorerie. MAIS vous ne pouvez échanger que sur des fonds réglés. Donc, lorsque vous vendez une position, vous devez attendre que ces fonds se règlent, ce qui est le jour du commerce plus 2 jours ouvrables.

D’ autre part, un compte de marge permet aux clients d’emprunter de l’argent auprès de leur société de courtage pour acheter des titres, en utilisant ces titres comme garantie pour le prêt.

Les traders sont en mesure de vendre à découvert des actions et de négocier des stratégies d’options plus complexes avec des comptes de marge.

Comme nous l’avons mentionné précédemment, vous devez maintenir un solde minimum de 25 000$ sur votre compte en tout temps lorsque vous utilisez un compte de marge à jour. Si vous n’êtes pas le trading de jour, vous pouvez avoir moins de 25 000$ dans votre compte et avoir toujours des capacités de marge.

La plupart des traders de jour choisissent souvent d’ouvrir un compte de marge auprès de leurs sociétés de courtage afin d’accéder à l’effet de levier et d’acheter et de vendre à découvert des actions intrajournalières.

Différentes façons de financer Votre compte de trading

Vous pouvez déposer de l’argent sur votre compte de trading en utilisant de l’argent, en écrivant un chèque ou en transférant de l’argent de votre compte d’épargne ou de chèque.

Après avoir financé le compte, vous pouvez alors utiliser l’argent pour commencer à trader.

Apprenez à échanger

Les marchés sont complexes, ce qui facilite la perte d’argent. Les débutants qui font leurs premiers pas vers l’apprentissage des bases du commerce devraient se pencher sur une sorte d’éducation commerciale.

L’ une des meilleures façons de commencer à trader est de rejoindre la Chatroom Warrior Trading ou de devenir un étudiant dans nos Cours de Trading. Nous sommes une communauté fondée sur l’éducation et avons appris à des milliers de personnes comment échanger les marchés.

Vous pouvez participer à nos webinaires en ligne depuis n’importe quel appareil et regarder nos éducateurs en direct.

Chez Warrior Trading, nous emmenons tous les étudiants de notre communauté sous notre aile et les formons aux éléments les plus importants nécessaires à la réussite.

Nous enseignons aux étudiants les compétences tirer profit du marché et des compétences fondamentales pour réussir, y compris la gestion des risques, la sélection appropriée des stocks, la numérisation des actions et la reconnaissance des schémas graphiques.

Ligne de fond

Avec un compte de négociation, vous avez la liberté de négocier ce que vous voulez, des actions et des obligations aux FNB et aux fonds communs de placement.

Vous pouvez investir l’argent de la façon dont vous voulez et le retirer quand vous le souhaitez, et vous paierez des impôts lorsque vous vendez pour un profit et vous prélevez une déduction lorsque vous vendez pour une perte.

À sa base, un compte de négociation détient l’argent dont vous avez besoin pour acheter et vendre des titres.

Tout comme vous avez besoin d’un compte courant pour détenir votre argent pour vos dépenses quotidiennes comme les factures et les courses, vous avez besoin d’un compte de négociation pour détenir l’argent que vous utilisez pour négocier des titres tels que des actions, des obligations et des FNB.