Pourquoi les paliers lisses sont importants ?

Les clients sont toujours à la recherche de roulements de qualité supérieure pour les énergies renouvelables, car dans certains cas, les machines ont une durée de vie d’environ 20 ans. De plus, la réparation des pièces n’est pas facile dans ces configurations, car dans certains cas, les roulements sont situés à plusieurs mètres au-dessus du sol. Pour cette raison, la conception et la structure des roulements jouent un rôle important et vital dans ces applications.

Chaque année, des milliards de roulements de toutes sortes sont utilisés dans le monde. Sans exagération, les roulements sont de loin les éléments de machine les plus courants. Des roulements miniatures utilisés dans les montres aux énormes paliers lisses utilisés dans les turbines hydrauliques, les roulements sont présents dans presque tous les aspects de notre vie.

Lire également : Comment mettre les guirlandes lumineuses sur un sapin de Noël ?

Le rôle des paliers lisses est de guider et de soutenir des surfaces en mouvement relatif tout en réduisant le frottement. À première vue, cela peut sembler une tâche simple. Cependant, non seulement cette tâche implique des phénomènes physiques, chimiques, mécaniques et énergétiques complexes, mais ce rôle est d’une importance capitale dans nos efforts actuels pour accroître l’efficacité des machines, prolonger leur durée de vie et ainsi, protéger l’environnement.

Les recherches sur tous les aspects du fonctionnement des roulements ont été nombreuses au cours du siècle dernier. Cependant, la recherche d’une meilleure qualité et d’une plus longue durée de vie des roulements et l’utilisation de nouveaux matériaux, conceptions et lubrifiants permettent une recherche continue et ajoutent de nouvelles connaissances à la science de l’ingénierie. Le présent numéro spécial est consacré aux derniers développements concernant les mécanismes de lubrification et les lubrifiants, ainsi que l’effet des paramètres de fonctionnement sur leur fonctionnalité et la modélisation de leur comportement.

A lire aussi : Quelles sont les normes de sécurité d'une cuve à fioul ?

Autres avantages des paliers lisses selon l’application et la configuration choisie :