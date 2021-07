Accueil » Maison Où mettre la lessive dans la machine à laver ? Maison Où mettre la lessive dans la machine à laver ?

La révolution de la technologie a facilité le travail quotidien des hommes à travers les différentes inventions. Ces inventions permettent aux hommes de se perfectionner dans leurs travaux et surtout de gagner en temps. Ainsi, au nombre de ces inventions nous avons la machine à laver qui est un appareil électroménager qui permet de faire la lessive très proprement et en un temps record. Mais, cet appareil se révèle être très complexe en matière d’utilisation et donc requiert un mode d’emploi très particulier.

Les différents compartiments de la machine à laver

Les machines à laver pour la plupart notamment celles à dosage manuel renferment trois différents compartiments encore appelés bacs. Parmi ces trois compartiments il y a un plus grand et deux plus petits. Chacun d’eux sont marqués d’un chiffre romain.

A lire en complément : 3 astuces DIY pour décorer son salon

Le premier compartiment sur lequel est marqué le symbole I est celui qui contient la lessive de prélavage. On s’en sert généralement pour les linges très sales.

Le second compartiment de dosage est marqué du symbole II. Ce compartiment est réservé pour la lessive du lavage principal soit la lessive normale. Néanmoins, il peut également contenir des produits détartrants, blanchissants et détachants.

A voir aussi : Cascade pour bassin de jardin : comment l'installer ?

Le dernier compartiment de dosage est destiné aux produits adoucissants. Ce compartiment est celui sur lequel on remarque l’icône de fleur, précisément une feuille de trèfle. On l’utilise aussi pour d’autres produits comme le parfum ou l’amidon.

Quelle lessive pour quelle quantité de linge ?

La quantité de linge est prépondérant au poids du linge qui est placé dans le tambour. Ainsi, quand on met un nombre important de linge dans la bassine, il faut veiller à mettre une grande quantité de lessive comparer à celle qui est normalement mise pour les petites quantités de linge. Il est donc important de respecter le dosage marqué généralement dans le dos du bidon de lessive. En général, une machine à laver Front utilise 35ml de lessive pour un degré de salissure normal avec de l’eau moyennement dure.

Quels sont les différentes machines à laver qui existent sur le marché ?

Les machines à laver existent sous différents types chacune avec sa particularité et son prix. Ainsi, on distingue la machine à laver top, la machine à laver front et la machine à laver combiner c’est-à-dire machine à laver et à sécher.

La machine à laver top a une ouverture qui accède à la cuve de l’appareil. Ceci permet donc d’y entrer des habits par le haut c’est-à-dire par-dessus de l’appareil. Cette machine constitue 60% des ventes en France. Elle ne prend pas assez d’espace en raison de sa largeur qui est de 45cm.

La machine à laver Front pour sa part a une ouverture devant qui accède à la cuve. Ce qui permet d’y mettre les habits par-devant. Cette machine connaît une ascendance croissante en matière de vente sur le marché. Elle a pour avantage de permettre le lavage d’un nombre important de vêtements en raison du volume de sa largeur qui est de 60cm.

La machine à laver et à sécher est une machine qui en dépit des deux premières permet aussi bien de laver un nombre important d’habits mais également de sécher très rapidement ses habits. Elle fait preuve une performance impressionnante. Il en existe en chargement par-dessus ou en chargement par devant.