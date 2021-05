Accueil » Loisirs Une aire de jeu pour vos enfants : comment choisir ? Loisirs Une aire de jeu pour vos enfants : comment choisir ?

Cette sensation de liberté que l’on a en glissant du haut de la plateforme d’un toboggan, c’est tout simplement inoubliable. Ajoutez cela à la sensation d’une prise d’envol avec la balançoire, vous avez presque résumé les meilleurs souvenirs de votre enfance. Vos enfants ont également droit à une aire de jeux, mais laquelle choisir ?

Un portique multi-activité : une aire de jeu polyvalente

Un portique multi-activités pour une aire de jeux polyvalente, la balançoire en bois accrochée au vieux chêne à l’aide de deux grosses cordes, cela existe toujours. . Cependant, vos enfants ne seront pas contre un portique en bois multi-activités. Leur acheter une balançoire en bois c’est leur faire plaisir et vous faire une faveur.

Effectivement, ces aires de jeux sont des tout-en-un. Outre les balançoires en bois, il y a d’autres agrès que les enfants apprécient tant sur ces aires. Vous pouvez en ajouter selon vos besoins et votre budget.

L’incontournable toboggan

Un portique multi-activité permet l’installation d’un toboggan. Au même titre que la balançoire, c’est le jeu préféré des enfants. D’une manière générale, le toboggan est souvent compris dans le lot. Celui-ci peut être fait en PVC ou en acier, rarement en bois.

Un mur de grimpe

De part et d’autre de la plateforme, il y a souvent un toboggan et un mur d’escalade. Après l’effort le réconfort, comme on dit ! Les enfants aiment faire la queue pour escalader le mur pour glisser de l’autre côté pour tomber sur le gazon ou dans un bac de sable.

Les agrès à interchanger

L’échelle est également un agrès à installer sur le portique. Vous pouvez effectivement l’interchanger avec les autres agrès comme les anneaux et les trapèzes ou encore la balancelle. Le but est de varier les activités autour du portique et de l’aire de jeu.

Le matériau de l’aire de jeu

L’aire de jeu doit répondre à des critères de sécurité très strictes pour que les enfants puissent y jouer sans souci. Parmi ces critères, il y a la solidité des structures et des différents éléments de l’aire de jeu. C’est pour cette raison que vous ne trouverez sur le marché que le bois et l’acier en tant que matériaux principaux pour les structures comme le portique.

À l’heure actuelle, c’est l’air de jeu en bois qui prend le dessus sur tous les autres matériaux. Installée dans un jardin, le bois affiche tout de suite air naturel et rustique. Le bois utilisé pour la fabrication de ces aires de jeu est traité avec des produits non toxiques. Pour ce qui est de la solidité et de la résistance, avec une garantie de 10 ans sur le produit, vous êtes sûr que vous avez de la haute qualité.

Le plastique, PVC généralement, est assez présent sur les aires de jeu multi-activité. Il complète le bois et l’acier, mais ne doit pas être en quantité trop importante.