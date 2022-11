Offre Black friday sur La cigarette electronique Geekvape, et astuces sur son fonctionnement

Vous êtes fan de la marque de cigarette electronique Geekvape et vous ne savez pas comment fonctionne cette e-cigarette ? Vous souhaitez en acquérir une au meilleur prix pendant le Black Friday ? Cet article est fait pour vous ! Nous voulons déjà vous rappeler que le fonctionnement dépend du modèle d’e-cigarette de cette marque. Tout dépend aussi du mode de fonctionnement que vous choisissez. Découvrez chez nous le fonctionnement de votre cigarette électronique et les meilleures promotions pendant le Black Friday

Offre Black friday exclusive et Le fonctionnement la cigarette electronique Geekvape

Le fonctionnement des modèles de cigarette electronique Geekvape semble proche. Or, il y a une différence incontestable dans leur façon de fonctionner. Nous allons présenter le fonctionnement de quelques modèles d’e-cigarette de cette marque.

Pour mettre en marche un appareil, il faut l’allumer. L’allumage de cette e-cigarette se fait en appuyant 5 fois de façon rapide sur le bouton qui permet d’activer. Le processus est le même lorsque vous voulez éteindre.

Pour l’ajustement de la puissance, vous devez appuyer simultanément sur les boutons + et -. Appuyez de la même façon sur les mêmes boutons pour le verrouillage et le déverrouillage. Pour la gérance du compteur de bouffées, appuyez de façon simultanée sur le bouton qui permet d’activer et -.

De nombreux sites proposent des remises exceptionnelles pendant le Black Friday sur la marque de cigarette électronique Geekvape, n’hésitez plus !

Le fonctionnement du kit flint de la cigarette electronique Geekvape

Pour utiliser votre kit flint, vous devez allumer en appuyant rapidement 5 fois sur le bouton de marche. Cela est valable pour éteindre. Pour régler la puissance, vous devez appuyer 3 fois sur le bouton de marche afin de faire un choix sur la puissance de sortie que vous voulez. Cela dépendra donc de vous, car ce kit propose tout genre de puissance. Il y a les plus faibles, les moyennes et les plus élevées. C’est un produit actuellement en promotions sur plusieurs sites spécialisés, profitez-en pour vous faire plaisir pendant le Black Friday !

Le kit Obelisk 65 FC : fonctionnement et promos Black Friday

Il fait partie des kits les plus appréciés de cette marque. Son utilisation est aisée. Son activation et sa désactivation respectent la même procédure. Pour exécuter ces actions, il suffit juste d’appuyer 5 fois en 2 secondes sur le bouton principal. Vous verrez apparaître le logo de la cigarette electronique Geekvape au moment où la mise hors tension ou sous tension sera en train de s’effectuer.

Pour vaper, absorbez par inhalation et maintenez au même moment le bouton principal. Vous pouvez procéder aux réglages d’arrivées d’air comme vous désirez. Cela dépend donc de votre choix personnel et selon votre capacité de vaper.

Le kit est en promo pendant le black friday, profitez-en !

Modes de fonctionnement de la e-cigarette Geekvape et promos pour le Black Friday

Le réglage de la cigarette electronique Geekvape dépend du mode de fonctionnement que vous choisissez. Il existe plusieurs modes de fonctionnement, on peut citer les modes : VV, VW, TC, TCR, Bypass, Curve, Preheat.

Le mode VV est le plus ancien et le plus adapté pour les vapoteurs débutants. VV signifie Voltage Variable. Il vous permet donc de régler la tension de votre e-cigarette. VW vient à la suite de VV. Il est d’utilisation et de compréhension facile. Avec ce mode, vous réglez la puissance de votre e-cigarette comme vous voulez et surtout en tenant compte de sa résistance. TC et TCR sont liés, car l’un est la dérivée de l’autre. Ces deux modes vous permettent de régler la température de votre cigarette. Cependant, TCR après avoir trouvé la température qu’il faut vous permet de la sauvegarder. Ce que TC ne fait pas.

En bref, chaque mode a un rôle précis à jouer. Chacun participe ainsi au bon fonctionnement de votre cigarette electronique Geekvape.

De nombreux sites internet comme Vapoter.fr et bien d’autres proposent d’énormes promotions pour le black friday sur la marque Geekvape, profitez-en !