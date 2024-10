Lunettes tendance homme 2024 : adoptez un look raffiné et contemporain

Les lunettes pour hommes en 2024 se réinventent pour offrir un style à la fois sophistiqué et moderne. Les designers rivalisent d’ingéniosité pour proposer des modèles qui allient élégance et technologie. Les montures en acétate et en métal léger se distinguent par leurs lignes épurées et leurs détails subtils, parfaits pour sublimer n’importe quelle tenue.

Les couleurs sobres comme le noir, le gris anthracite et le bleu marine restent des incontournables, mais des teintes plus osées comme le bordeaux et le vert émeraude font aussi leur apparition. Pour ceux qui cherchent à se démarquer, des formes géométriques audacieuses et des finitions mates ou brillantes apportent une touche d’originalité.

Les formes et styles incontournables pour 2024

Les lunettes tendance homme 2024 se démarquent par des formes variées et audacieuses. La mode évolue pour offrir des options qui allient tradition et modernité, permettant à chacun d’adopter un look raffiné et contemporain.

Formes géométriques et rétro

Les formes géométriques sont au premier plan cette année. Les montures carrées et rectangulaires apportent une touche de modernité, tandis que les lunettes rondes, rappelant le style de John Lennon, continuent de séduire ceux en quête d’un look vintage. Les lunettes aviateur, popularisées par Steve McQueen, restent un choix indémodable pour les amateurs de classicisme.

Montures de célébrités

Les célébrités influencent fortement les tendances en matière de lunettes. Patrick Dempsey, par exemple, porte des modèles de Porsche Design, alliant élégance et performance. David Beckham, lui, préfère des lunettes de Saint Laurent ou Tommy Hilfiger, symboles de luxe et de sophistication.

Patrick Dempsey : Porsche Design

: Porsche Design David Beckham : Saint Laurent, Tommy Hilfiger

Les matières et finitions

Les matières jouent un rôle fondamental dans le style des lunettes. Les montures en acétate, légères et résistantes, sont très prisées. Le métal léger, quant à lui, offre une alternative élégante et durable. Les finitions mates ou brillantes permettent de personnaliser encore davantage chaque modèle, rendant chaque paire unique.

La diversité des styles et des formes permet à chacun de trouver la paire de lunettes idéale pour adopter un look raffiné et contemporain en 2024.

Les couleurs et matériaux à privilégier

Les tendances en matière de couleurs pour les lunettes homme 2024 mettent en avant des teintes sobres et élégantes. Les tons neutres, tels que le noir, le gris et le marron, sont des incontournables. Ces teintes classiques, toujours en vogue, permettent d’adopter un look raffiné sans risquer de fausses notes.

Couleurs en vogue

Écaille de tortue : idéale pour ceux qui recherchent un style intemporel.

: idéale pour ceux qui recherchent un style intemporel. Bleu marine : apporte une touche de modernité et s’adapte à toutes les tenues.

: apporte une touche de modernité et s’adapte à toutes les tenues. Vert olive : pour ceux qui osent des couleurs plus audacieuses tout en restant élégants.

Les matériaux utilisés pour les montures jouent aussi un rôle déterminant. L’acétate, reconnu pour sa légèreté et sa robustesse, reste un choix privilégié. Le métal, souvent utilisé pour des designs plus fins et sophistiqués, est une autre option de premier choix. Les combinaisons de matériaux, comme le métal et l’acétate, offrent des possibilités esthétiques multiples et permettent de créer des lunettes uniques.

Matériaux à privilégier

Acétate : résistant et léger, parfait pour un usage quotidien.

: résistant et léger, parfait pour un usage quotidien. Métal : confère une allure moderne et épurée.

: confère une allure moderne et épurée. Combi-matériaux : pour un style distinctif et personnalisé.

Les finitions jouent aussi un rôle fondamental. Une finition mate apportera une touche de sobriété, tandis qu’une finition brillante ajoutera une note de sophistication. Le choix de la finition dépendra du style recherché et de la personnalité de chacun.



Les marques et modèles phares de l’année

La mode masculine en matière de lunettes pour 2024 se distingue par une sélection de marques et de modèles d’exception. Les maisons de luxe continuent de proposer des pièces emblématiques, alliant sophistication et innovation.

Marques de luxe et modèles iconiques

Ahlem : un modèle à 485€ qui séduit par son design épuré et ses matériaux de haute qualité.

: un modèle à 485€ qui séduit par son design épuré et ses matériaux de haute qualité. Cutler & Gross : à 410€, cette marque londonienne combine artisanat traditionnel et modernité.

: à 410€, cette marque londonienne combine artisanat traditionnel et modernité. Dior Eyewear : avec un prix de 360€ via Mytheresa, ces lunettes apportent une touche de prestige et d’élégance.

: avec un prix de 360€ via Mytheresa, ces lunettes apportent une touche de prestige et d’élégance. Oliver People : à 400€, ces modèles sont prisés pour leur style rétro-chic.

: à 400€, ces modèles sont prisés pour leur style rétro-chic. Façonnable : propose des lunettes à 127€, alliant accessibilité et raffinement.

: propose des lunettes à 127€, alliant accessibilité et raffinement. Moscot : à 320€, cette marque new-yorkaise est reconnue pour ses designs intemporels.

: à 320€, cette marque new-yorkaise est reconnue pour ses designs intemporels. Persol : pour 200€, ces lunettes offrent une qualité inégalée et un style distinctif.

: pour 200€, ces lunettes offrent une qualité inégalée et un style distinctif. Ray Ban : à 165€, un classique indémodable qui continue de séduire toutes les générations.

: à 165€, un classique indémodable qui continue de séduire toutes les générations. Tom Ford : des modèles exclusifs à 1100$, symboles de luxe et de sophistication.

: des modèles exclusifs à 1100$, symboles de luxe et de sophistication. Jacques Marie Mage : des créations dont le prix est disponible sur demande, synonymes d’exclusivité et de rareté.

Opticiens et leurs offres

Les opticiens jouent aussi un rôle clé en proposant une gamme variée de marques prestigieuses.

Opticiens Par Conviction : propose des marques telles que Minima, Cartier, Silhouette, Starck, Paul & Joe, Lacoste et Ray Ban.

: propose des marques telles que Minima, Cartier, Silhouette, Starck, Paul & Joe, Lacoste et Ray Ban. Atol : offre une sélection de lunettes de vue homme, alliant qualité et design.

Les tendances pour 2024 montrent une préférence pour des designs soignés, des matériaux nobles et des finitions impeccables. Les lunettes deviennent ainsi un accessoire incontournable pour affirmer son style et sa personnalité.