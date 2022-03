Les postes dans le football expliqués : rôles et responsabilités

Lorsque vous regardez votre équipe favorite de football jouer un match, vous constaterez la symbiose des joueurs comme ils se passent le ballon entre eux jusqu’à marquer contre l’adversaire. Chaque joueur est comme une pièce d’une machine bien huilée. Chaque pièce a un rôle spécifique pour faire tourner la machine comme il se doit. Découvrez dans cet article les différents rôles et responsabilités des joueurs. Voici comment les postes sont généralement numérotés :

Gardien de but Arrière droit Arrière gauche Arrière central Arrière central (ou balayeur, si utilisé) Milieu de terrain défensif/de maintien Milieu de terrain droit/ailier Milieu de terrain central Attaquant Milieu de terrain offensif/meneur de jeu Milieu de terrain gauche/ailier

Les postes défensifs

Gardien de but

Le gardien est la dernière ligne de défense pour empêcher l’adversaire de marquer. Son rôle est de protéger le filet et il est le seul joueur autorisé à utiliser ses mains. Cependant, l’utilisation de ses mains ne se limite que dans la surface de réparation désignée. Une fois en dehors de cette surface, le gardien devient comme tout autre joueur.

Défenseurs/arrière

Ces joueurs sont postés plus proche du filet parce qu’ils ont la responsabilité de bloquer les tirs pour protéger le gardien de but et empêcher l’adversaire de passer. Vous trouverez dans une équipe des défenseurs centraux qui jouent au milieu de la ligne de défense arrière, des arrières latéraux qui jouent sur les côtés gauches et droit du terrain et les ailiers qui jouent en largeur pour protéger les côtés du terrain et le centre si nécessaire. Dans certaines formations, vous trouverez des balayeurs. Ce joueur est généralement posté derrière les autres défenseurs avec comme responsabilité de balayer tous les tirs qui réussissent à passer à travers les défenseurs. Il peut aussi faire remonter le ballon lors d’une poussée offensive.

Les postes du milieu de terrain

Lors de la diffusion des matchs de football, vous remarquerez que les joueurs qui jouent au milieu du terrain sont comme des engrenages dans une machine qui relient les lignes défensives et offensives. Ces joueurs sont les plus actifs durant une rencontre.

Milieu de terrain défensif (numéro 4 ou 6)

Ce joueur se positionne directement devant les défenseurs. Il a pour rôle de garder le ballon hors de la zone des défenseurs. Ses responsabilités incluent intercepter les passes de l’autre équipe, éloigner le ballon de l’adversaire et aider la ligne offensive de son équipe à garder le ballon dans la zone de l’adversaire. Il assume ses responsabilités en gérant les rebonds et en faisant des passes en avant.

Milieu de terrain central (numéro 8)

Ce joueur travaille plus que les autres sur le terrain. En fonction de la position du ballon, il joue défensivement et offensivement. Ce poste requiert des compétences exceptionnelles dans les passes et le maniement du ballon car le rôle du joueur est de faire des passes à d’autres joueurs. Ses responsabilités incluent des tirs longs au but lors d’une poussée offensive de son équipe. En fonction de la stratégie de son équipe, il peut s’aligner avec le joueur no 6 pour appuyer la défense ou no 10 en cas d’une stratégie offensive.

Milieu de terrain offensif (numéro 10)

Ce joueur est posté entre le milieu de terrain et la ligne offensive. Il est le chef d’orchestre des jeux offensifs avec comme responsabilités de diriger le ballon et de créer des occasions de marquer des buts. Ce joueur est le meneur de jeu qui attaque le ballon au pied de l’adversaire et ne reste jamais en retrait.

Milieu de terrain gauche/droit (numéros 11 et 7)

Si vous suivez les actualités du Real Madrid, vous constaterez que les milieux de terrain gauche et droit aident à attirer la défense de l’adversaire vers l’extérieur pour créer des espaces pour leur ligne offensive. Ces postes nécessitent des solides compétences en 1 contre 1 parce que ces joueurs doivent contourner les arrières latéraux gauche et droit de l’équipe adverse. Leur responsabilité est d’effectuer des passes croisées vers leurs coéquipiers pour faire circuler le ballon vers l’avant.

Les postes offensifs

Le principal objectif des attaquants est de marquer des buts le plus souvent possible. Ils doivent être plus rapides et capables de tirer de tous les angles.

Avant-centre (numéro 9)

L’avant-centre et l’attaquant sont souvent synonymes. L’avant-centre se concentre sur le marquage qui est son rôle. Cela implique de dribler les adversaires et être prêts à leur ravir le ballon. Il est utile pour cet attaquant de diriger le ballon avec précision.

Attaquant (numéro 9)

Ce joueur est posté le plus près du but de l’adversaire. Son rôle principal est de marquer. Il a pour responsabilités de recevoir des passes provenant de ses coéquipiers et de semer les défenseurs de l’équipe adverse.

Deuxième attaquant (numéro 10)

Dans certains matchs en direct aujourd’hui, il arrive qu’il y ait un deuxième attaquant dans l’équipe. Il se positionne juste derrière l’attaquant central et son rôle est de créer des occasions de marquer pour les autres attaquants. Ses responsabilités incluent empêcher l’adversaire d’avoir le ballon et le garder jusqu’à ce que ses coéquipiers se positionnent pour un bon tir.

Maintenant que vous savez les rôles et les responsabilités de chaque joueur sur le terrain, quel est votre rôle préféré ? Connaitre de tels détails vous permettra de bien apprécier le jeu.