Les clés pour réussir sa reconversion professionnelle

Une reconversion professionnelle réussie, de plus en plus de salariés y rêvent avec appréhension. Finalement, ils se résignent à accepter leur situation professionnelle actuelle de peur de se lancer sur des terres inconnues. Les clés pour réussir votre reconversion professionnelle abordées dans le présent article vous permet justement de ne pas sauter les yeux fermés.

Le bilan sur votre motivation à la reconversion professionnelle

Aborder la question de la reconversion professionnelle commence par l’analyse de vos sources d’insatisfaction. Pour quelles raisons exactement voulez-vous quitter votre CDI ? Etes-vous en quête d’un nouveau sens à votre vie ? Un environnement professionnel toxique, un taux de stress élevé, du burn-out à l’horizon…autant de facteurs vous poussant à envisager une reconversion professionnelle.

Votre motivation pour une reconversion professionnelle est-elle assez forte et vos raisons suffisamment pertinentes ? Quelle conception avez-vous du travail de vos rêves et quelle est la part de réalité et de réalisabilité d’une éventuelle reconversion professionnelle selon votre situation ? Toute reconversion professionnelle est envisageable, de vos compétences et de votre situation actuelle dépendent les efforts à fournir et les sacrifices à faire.

Dresser un portrait fidèle de votre profil pour vous réorienter

La clé de la réussite d’une reconversion professionnelle est l’honnêteté envers soi-même. En faisant votre bilan de l’existant, il faut que vous soyez le plus fidèle à la réalité possible concernant vos faiblesses et vos compétences réelles. Vos compétences et expériences sont des atouts. Vos faiblesses ne sont pas des blocages mais des points à améliorer.

Vous ne parvenez pas à voir comment vous pouvez réussir cette transformation de vie ? Vous pouvez vous rapprocher d’un professionnel pour un encadrement et un guidage en établissant un vrai bilan des compétences. Un bilan de compétences vous permet de connaître les axes de réflexion essentiels afin de définir la vraie voie à suivre.

Reconversion professionnelle ou évolution de carrière ?

Ne vaut-il pas mieux une évolution de carrière réussie qu’une reconversion professionnelle ratée ? Effectivement, votre bilan de compétences peut indiquer qu’il est de loin préférable de travailler sur votre évolution de carrière que sur un visage à 360° en optant pour une reconversion professionnelle.

Notez par exemple qu’en restant dans la même entreprise, vous pouvez travailler pour évoluer vers un autre poste plus intéressant, vous former pour occuper une nouvelle fonction. Vous pouvez aussi profiter du principe de la mobilité interne de l’entreprise. Si votre bilan des compétences, le marché du travail ou encore votre employabilité donnent le feu vert pour une reconversion professionnelle, il vous suffit de trouver les moyens.

Aides financières essentielles pour une reconversion professionnelle

Une reconversion professionnelle vous mettra face à plusieurs défis devant lesquels vous aurez besoin de vous rappeler vos réelles motivations. Vous aurez également besoin du soutien de vos proches, car de près ou de loin, votre famille fait toujours partie de cette aventure.

Pour que votre reconversion professionnelle soit une vraie réussite, il faut que vous passiez par la case formations pour acquérir d’autres compétences. A moins bien sûr que votre bilan de compétences indique que vous avez déjà tout ce qu’il faut mais qu’il vous manque juste les moyens financiers.

Pour financer une transition professionnelle, vous avez : le Pro-A, le plan développement des compétences ou PDC, le Projet de Transition Professionnelle, le CPF ou compte personnel de formation.