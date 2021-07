Accueil » Loisirs Jouer sur un casino en ligne avec un bonus sans dépôt Loisirs Jouer sur un casino en ligne avec un bonus sans dépôt

Vous aimeriez jouer sur un casino en ligne sans risque de perdre votre argent ? Les bonus sans dépôt sont faits pour ça. Depuis le début de la pandémie en 2020, les joueurs ont été de plus en plus nombreux à vouloir en profiter. Et pour cause, c’est un bon moyen de tester un casino, de jouer ou découvrir de nouveaux jeux. Mais que se cache-t-il derrière ces offres, comment en profiter et quelles sont leurs limites ?

Qu’est-ce qu’un bonus sans dépôt ?

Le bonus sans dépôt est un cadeau offert par un casino en ligne à ses nouveaux joueurs. C’est un cadeau gratuit, sans engagement. Aucun dépôt d’argent n’est requis au préalable. Comment obtenir un bonus sans dépôt ? C’est simple. La seule exigence pour en profiter est de s’inscrire sur un casino bonus sans depot. Les meilleurs casinos en ligne en proposent. Ce cadeau de bienvenue permet au joueur de tester l’ensemble des jeux proposés : machines à sous, poker, Blackjack… Il peut s’exercer, s’améliorer, en toute sécurité. L’objectif principal restant de jouer gratuitement. Ce cadeau peut prendre différentes formes.

Les différents types de bonus sans dépôt

De l’argent : le casino en ligne peut vous offrir pour bonus une petite somme d’argent à dépenser sur son site. Son montant peut varier selon les casinos, mais il se situe généralement entre 5 et 30 euros.

Des Free Spin : retenez bien ce terme. Si vous commencez à jouer, vous l’entendrez très souvent. Il s’agit de tours gratuits offerts pour jouer essentiellement sur des machines à sous.

Du temps de jeu gratuit : cette option vous permet de tester certains jeux pendant une période limitée.

Ce sont les principaux bonus auxquels un joueur peut prétendre en s’inscrivant sur un casino bonus sans dépôt. Il existe d’autres bonus, mais ils exigent au préalable un dépôt d’argent réel sur le compte joueur. Voici quelques exemples de bonus qui pourront vous être proposés si vous décidez de créditer votre compte.

Les autres formes de bonus

Tout au long du parcours joueur, les sites de jeux d’argent en ligne peuvent faire de nombreux cadeaux. Certains sont beaucoup plus intéressants que les offres sans dépôt proposées à l’ouverture d’un compte.Il s’agit de promotions offertes par le casino pour récompenser la fidélité, ou tout simplement pour marquer un événement comme par exemple un anniversaire. Le montant du bonus peut être important. Autant en profiter et choisir les meilleures offres.

Argent : une somme d’argent est offerte au joueur pour, par exemple, récompenser un nouveau dépôt. Plus vous déposez, plus le bonus est important.

Plus vous déposez, plus le bonus est important. Cashback : le cashback s’exprime en pourcentage. Ce bonus est directement lié au montant des dépôts effectués. Si vous avez crédité votre compte de 100 euros et que le casino vous accorde un cashback de 20%, le montant de votre crédit sera alors de 120 euros. Si le cashback offert est de 100%, votre crédit sera au total de 200 euros.

Free spin , temps de jeu gratuit : les casinos proposent régulièrement aux joueurs ce type de bonus pour profiter par exemple des machines à sous.

Les conditions d’obtention d’un bonus sans dépôt

Si le bonus sans dépôt est un cadeau, est-il vraiment gratuit ? Oui sans conteste. Pour autant, il implique certaines contraintes. Il est gratuit, mais reste soumis à des conditions.

Quelles sont les conditions d’obtention ?

Ouvrir un compte : pour bénéficier d’un bonus sans dépôt d’un casino en ligne, encore faut-il avoir un compte. Cependant, en dehors de certains renseignements (nom, mail, numéro de téléphone), aucune information bancaire ne sera demandée à ce stade. Il faudra cependant les transmettre pour récupérer les gains éventuels.

Être majeur : seuls les joueurs de plus de 18 ans peuvent s’inscrire.

Certains bonus ont des limites de date . Il faut donc bien se renseigner sur les délais de validité, sinon, il ne sera plus possible de les utiliser.

Les bonus sans dépôt ne peuvent pas être retirés et transférés à peine reçus d’un compte joueur à un compte bancaire. Pour autant, il est faux de croire qu’un retrait est totalement impossible. Il suffit simplement de remplir certains critères.

Vous avez reçu un bonus et vous avez réussi à décrocher le jackpot ? Il est possible de retirer vos gains, mais uniquement si le joueur a répondu à certains critères. Ces derniers peuvent varier selon les casinos en ligne. Tous les renseignements sont inscrits sur les conditions générales du site de jeux. Il faut donc les lire avec attention. Voici les principaux critères demandés par les meilleurs casinos pour pouvoir retirer un bonus sans dépôt.

Conditions de mise : les casinos avec bonus sans dépôt imposent de miser un certain nombre de fois le montant de leur bonus pour pouvoir retirer les gains. En règle générale, la plupart des casinos exigent des conditions de mise équivalentes à 30 fois le montant du bonus . Cela parait beaucoup, mais en réalité, cela peut aller assez vite. Surtout lorsque l’on joue sur machine à sous.

Surtout lorsque l’on joue sur machine à sous. Attention aux conditions de retrait : des montants minimums de retrait peuvent être exigés. Chaque casino édicte ses propres règles en la matière. Là encore, il est essentiel de les découvrir en lisant avec attention les conditions générales du site.

Transmettre tous les documents demandés : outre les ceux prouvant votre identité, il faudra transmettre un justificatif de domicile et les documents financiers permettant le transfert des gains vers le compte bancaire du joueur.

Des avantages, pas de risque

Profiter des bonus sans dépôt est un bon moyen de tester les meilleurs casinos en ligne, s’exercer et découvrir de nouveaux jeux. Le joueur a la possibilité de jouer sur de nombreuses machines. Le joueur peut ainsi s’améliorer, jouer gratuitement, s’amuser et gagner de l’argent sans risque.

Certains joueurs savent très bien en jouer et vont à la chasse aux bonus sans dépôt pour multiplier leurs possibilités. Quitte à s’inscrire sur tous les sites de jeux d’argent possibles pour en profiter. Sur internet, il est facile de trouver les meilleures offres pour les différents types de bonus qu’un casino peut offrir. Sans déposer de l’argent, bien sûr.

Pour autant, il est clair que, pour un casino sans dépôt, ce type d’offre n’a rien d’innocent. Cela lui permet de drainer vers lui de nouveaux joueurs qui finiront par déposer de l’argent sur leur compte pour jouer. À chacun de savoir ce qu’il souhaite et faire en sorte de se limiter à ce qu’il peut réellement miser.