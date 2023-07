Choisir un fauteuil en rotin pour son intérieur

Aujourd’hui, le mobilier en rotin s’invite dans nos intérieurs. En effet, il n’est plus réservé à l’extérieur. Ce matériau semble s’adapter à tous les styles, ce qui nous permet de mettre un fauteuil en rotin dans notre chambre à coucher au style classique ou dans notre salon au style design. Pas convaincu ? On vous donne les bonnes raisons d’adopter un fauteuil en rotin pour votre intérieur.

Le rotin pour tous les meubles

Même si le rotin est un matériau solide, il est aussi très malléable. C’est ce qui fait que les fabricants de meubles peuvent concevoir avec ce matériau différents types de meubles. Vous remarquerez que dans la collection des fauteuils en rotin, on a des modèles avec des formes arrondies comme le rocking-chair en rotin et des modèles avec des lignes droites.

Lors du choix de votre fauteuil en rotin, vous devez faire attention au style de décoration qui règne dans la pièce où va être installé cette assise. Même si le rocking-chair en rotin est très tendance, il serait judicieux de privilégier un modèle avec des lignes plus droites dans un intérieur plus moderne et design.

Le rotin, un matériau léger, mais durable

Si vous avez déjà un mobilier en rotin chez vous, vous avez sans doute remarqué sa légèreté. Oui, c’est un matériau très léger, ce qui vous permet de déplacer facilement votre fauteuil en rotin. Qui dit léger ne veut pas forcément dire « fragile ». Oui, le rotin est bien résistant et durable. Votre fauteuil en rotin devrait vous accompagner sur plusieurs années, à condition de bien l’entretenir. Trouvez votre fauteuil en rotin sur kokmaison.com .

Le fauteuil en rotin est robuste et il résiste même aux variations de températures. On peut se permettre de le placer dans n’importe quelle pièce de la maison et même dans la cuisine. Cependant, pour qu’il se fonde dans le décor de la pièce, il ne faut pas le laisser vide. Vous pouvez l’accessoiriser avec des coussins. Il est aussi possible de placer à côté du fauteuil quelques objets ou accessoires de décoration en bois pour instaurer une déco vintage.

Le rotin, un matériau facile d’entretien

Contrairement à ce que l’on pense, c’est un matériau qui est très facile à entretenir. Pour que votre fauteuil en rotin garde son aspect d’origine, vous n’avez qu’à passer un coup de chiffon sec et un petit coup d’aspirateur pour vous débarrasser des détritus qui se sont incrustés entre les éléments du mobilier. Il faut tout de même penser à le nettoyer avec de l’eau chaude une fois tous les trois mois. Si vous avez un fauteuil en rotin vernis, utilisez une solution d’eau savonneuse avec quelques gouttes d’ammoniaque pour le nettoyage.

Pas encore convaincu par le fauteuil en rotin ? C’est peut-être au niveau du design qui vous bloque, car quand on dit « fauteuil en rotin », ce n’est pas forcément le modèle sous forme de rocking-chair. En effet, il faut plus vintage. Dans un intérieur au design nordique, vous pouvez trouver un fauteuil en rotin dans un style scandinave avec des pieds en métal. Dans la collection, vous pouvez aussi trouver un fauteuil en rotin dans un style plus exotique et ethnique, ce qui devrait se fondre dans un intérieur décoré au style bohème.