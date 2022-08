Quel type d’e-cigarette pour commencer à fumer ?

Vous voulez passer au vapotage, mais ne savez pas quel modèle choisir ? Découvrez nos conseils pour choisir la meilleure e-cigarette pour débutant.

Le tube : l’e-cigarette la plus facile à utiliser, idéale pour les petits fumeurs

Les kits de petite taille en tube sont principalement créés pour les débutants. Généralement à tirage serré, ils sont parfaits pour une première expérience de vapotage, car ils se rapprochent de la sensation de la nicotine classique et sont très discrets. Ces kits vous permettent déjà d’effectuer quelques petits réglages, pour contrôler la puissance ou la fumée produite. Ce sont les meilleures options pour les aux petits et moyens fumeurs.

Lire également : Quel thé vert prendre ?

Le format de poche : la plus petite e-cigarette pour les débutants

Les e-cigarettes qui tiennent dans la paume de la main sont idéales pour voyager et vous suivre partout. Avec un système très simple, elles sont adaptées aux débutants grâce à leur tirage serré. Une e-cig format de poche est la meilleure cigarette électronique pour les petits fumeurs.

Le pod-mod : la cigarette électronique prête à l’emploi

Similaire au format de poche, le pod-mod a une autre particularité. Il est rechargé par des cartouches prêtes à l’emploi, que l’on appelle » plug and play « . Ces cigarettes électroniques sont très faciles à utiliser et sont parfaites pour commencer à fumer. Ce sont les meilleures options pour les petits fumeurs, à la recherche de simplicité.

A voir aussi : Le secret de l'alimentation de Tina Cipollari

Le box : la cigarette électronique pour les fumeurs expérimentés

Composées d’un clearomiseur et d’une batterie rectangulaire semblable à une petite boîte, ces e-cigarettes sont plus puissantes et efficaces que les autres. Elles sont autonomes et vous permettent d’effectuer des réglages plus poussés et de changer votre façon de fumer. Cependant, certaines boîtes conviennent également aux débutants, et sont idéales pour les fumeurs avancés.

Choisir son e-cigarette en fonction de son profil de fumeur et de son besoin en nicotine

Fumeur léger – moins de 10 cigarettes par jour

Vous ne fumez pas beaucoup, mais vous ne pouvez pas vous passer de ce plaisir quotidien. Une cigarette simple et compacte que vous pouvez emporter partout est idéale pour vous. Discrète, elle sera l’alliée de vos pauses, vous évitant de craquer tout en gardant la notion de plaisir.

Nous vous recommandons les formats pod et tube, très simples et pratiques.

Fumeur modéré – 11 à 20 cigarettes par jour

Adepte de la cigarette, vous avez besoin d’un vapoteur qui vous suive toute la journée ! Autonome et élégant, vous voulez un allié qui ne vous laissera pas tomber !

Tubes et boîtes sont les formats qui vous accompagneront au quotidien, alliant simplicité et performance !

Grand fumeur – plus de 20 cigarettes par jour

Vous êtes un fumeur invétéré ! Votre vape doit être très autonome sans nécessiter trop de réglages.

Les box vous rendront heureux, en vous offrant des heures de vape ininterrompues !

Puissance, autonomie, type de tirage : quelles caractéristiques pour mon e-cigarette ?

Après avoir été initié aux plaisirs de la vape, vous avez envie d’en essayer une autre : plus puissante, plus design, produisant plus de vapeur, un meilleur arôme…. Là encore, le choix est illimité ! Pour trouver celle qui vous conviendra, vous devez prendre en compte les critères suivants :

La puissance

La puissance est celui qui garantit la production de beaucoup ou moins de vapeur. En augmentant la puissance, vous pouvez commencer à produire de gros nuages ! Pour commencer à être un vrai dragon, optez pour des équipements dont la puissance maximale est d’au moins 40W. Les kits les plus puissants ne sont généralement pas adaptés aux taux de nicotine élevés et sont donc réservés aux vapoteurs qui recherchent le plaisir de fumer.

Autonomie

Sur les petits kits et poids, l’autonomie de la batterie peut sembler courte. En passant à un équipement à piles, vous prolongerez l’autonomie de vos batteries, ce qui vous permettra de vaper toute la journée ! Si le format box avec batteries ne vous convient pas, vous pouvez cependant trouver des équipements avec une très grande autonomie, pour ne pas vous ralentir.

Le type de tirage

Pour un débutant, les e-cigarettes les plus adaptées sont celles dont le tirage est serré, aussi appelées inhalation indirecte. En effet, ce sont celles qui reproduisent le mieux la sensation de la cigarette traditionnelle, et qui vous permettent de vous détacher du tabac. Maintenant que vous avez passé ce cap, vous pouvez passer aux modèles à inhalation directe et à tirage d’air. Ces derniers, qui produisent plus de vapeur, sont orientés vers le plaisir du fumeur.