Les avantages d’un oreiller à mémoire de forme

Vous avez certainement entendu parler de l’oreiller à mémoire de forme. Cet oreiller en mousse de haute technologie a su s’imposer auprès des individus les plus sensibles. Il est réputé pour toutes ses qualités ergonomiques. L’oreiller à mémoire de forme est connu pour soulager les douleurs aux cervicales et au dos, et pour améliorer la qualité de sommeil. Vous retrouverez dans cet article plus de détails sur les avantages de cette mousse.

Oreiller à mémoire de forme, qu’est-ce que c’est et que fait-il ?

Les oreillers dits « à mémoire de forme » ont été originellement développés par la NASA, dans le but d’améliorer le confort des astronautes, en l’an 2000. Cette mousse permet d’amortir efficacement les puissantes accélérations auxquelles ces derniers sont soumis.

Encore appelé mousse viscoélastique, l’oreiller mémoire de forme a ensuite été utilisé dans le milieu médical. Elle possède cette particularité de mouler et de soutenir parfaitement le corps, et reprend instantanément sa forme d’origine.

Souvent utilisée dans la fabrication de matelas, elle permet une parfaite répartition des points de pression du corps. Elle préserve également les parties vulnérables comme les hanches, les épaules et le dos de façon naturelle. Une de ses caractéristiques qui donne presque la sensation d’être allongée sur un nuage. Elle convient parfaitement aux personnes souffrant de douleurs aux cervicales.

Avantages d’un oreiller à mémoire de forme

L’oreiller à mémoire de forme présente plusieurs avantages surtout pour les dormeurs avec des douleurs aux vertèbres et aux cervicales. Effet bénéfique sur la santé, Confort supplémentaire, durabilité, adaptabilité… Ses intérêts se déclinent sous plusieurs aspects.

Un confort s’adaptant à tous types de morphologies

L’un des avantages de l’oreiller mémoire de forme, est qu’il s’adapte à tout type d’individus grâce à sa mousse viscoélastique thermosensible. Lorsque vous passez de très mauvaises nuits ou si vous avez du mal à trouver le sommeil, quelle que soit votre taille ou votre poids, l’oreiller à mémoire de forme est la solution plus qu’efficace.

D’autant plus que, ce type d’oreiller se décline sous diverses tailles afin de correspondre le plus possible à la morphologie de chacun. Par exemple, lorsque vous avez mal au cou et aux cervicales, vous n’avez plus besoin de vous retourner encore et encore pour trouver un sommeil réparateur. L’oreiller s’adapte à vous et réduit sensiblement votre gêne.

Un produit ergonomique améliorant la santé des cervicales et du dos

Certes, les effets des oreillers ergonomiques ne sont pas magiques, mais sur le long terme, il est indéniable. En effet, ces oreillers agissent directement sur les muscles du dos, vous permettant ainsi de trouver et de garder ensuite, une posture plus saine pour le sommeil. Vos vertèbres cervicales sont parfaitement droites, quant aux restes des muscles du dos, ils n’ont plus aucun point de pression.

Par ailleurs, ce coussin est à la fois un accessoire de santé qui permet de guérir mais aussi de prévenir le mal de dos. Par ses caractéristiques, il réduit les chances de souffrir de problèmes comme les hernies cervicales, les torticolis, les cervicalgies, uncodiscarthroses et autres maux qui pourraient vous handicaper avec le temps.

Avec un oreiller à mémoire de forme, vous dormez beaucoup mieux durant la nuit qu’avec un oreiller classique, puis vous augmentez par la même occasion votre bien-être au quotidien.

Un accessoire de qualité durable dans le temps

Grâce à la technologie mémoire de forme qu’il intègre, il dure plus qu’un oreiller classique. En effet, la qualité de sa mousse lui permet de retrouver sa fermeté et son maintien après toute utilisation. Ainsi, plus de risques de se retrouver avec un support de tête qui n’offre plus de gonflant après un moment d’utilisation.

Partons du principe qu’un oreiller standard présente une durée de vie de 2 à 3 ans. Pour un oreiller de qualité avec mémoire de forme, cette durabilité est augmentée. Toutefois, il est difficile de donner une estimation précise à cause des différents facteurs d’usure.

Un élément de literie adaptable à toutes les parures de lit

Les oreillers ergonomiques sont proposés sous toutes les tailles possibles et sous toutes les formes afin de pouvoir les glisser dans n’importe quelle taie d’oreiller. Ainsi, peu importe le style de décoration de votre chambre, votre oreiller mémoire de forme pourra y être intégrer sans aucun problème.