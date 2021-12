Comment le transport public améliore la santé des personnes Partager :







Dans le rayon des politiques publiques, c’est peut-être le transport une qui génère le moins de débats ou polémiques mais une des politiques qui provoque le plus d’externalités dans le quotidien des personnes.

De fait, le transport public n’est pas dans l’ordre du jour des réformes des soins de santé mais d’après une nouvelle étude de Harvard het sa faculté de médecine , les connexions entre les deux sujets pourraient être plus grands que ce que l’on pensait et cela pourrait faire changer la manière dont on aborde les réformes des transports publiques.

A lire en complément : Diagnostic de l'amiante à Valence avec Activ Expertise

Le cas de la Ligne Verte à Minnneapolis

Pour l’étude de l’Université de Harvard, l’Université de Minnesota est aussi participé pour étudier les patrons d’absence des rendez-vous médicales dans la région entre Minneapolis et Saint-Paul où s’est construit en 2014 une ligne de métro de haute performance qui avait plus de fréquence que n’importe quelle ligne de bus dans la même route.

Le processus a consisté à étudier les données des patients avant la mise en place de la ligne de métro et les comparer aux données après la construction de la ligne verte. Il y a eu aussi une différentiation entre les patients qui habitaient à proximité de la ligne de métro et ceux qui n’étaient pas proches d’une des stations de cette ligne, le résultat a été de pouvoir mesurer l’effet de la ligne verte dans le comportement d’assistance des patients dans les services médicaux de la ville.

A lire en complément : Thierry de l'Amour est dans le pré : que devient-il ?

L’étude a trouvée qu’il y a eu une baisse de 4,5% du taux d’absentéisme des rendez-vous médicaux entre les patients qui habitaient proches à la ligne verte. La réduction était encore plus grande (9,5%) pour les patients munis de la sécurité sociale américaine, Medicaid (après tout, la plupart des soins médicales ne sont pas couverts aux États-Unis).

En plus, les chercheurs ont déterminé qu’il y avait un plus grand nombre de rendez-vous pour le jour même dans les hôpitaux proches à la ligne de métro et aussi pour les patients qui habitaient proches d’une des stations de cette ligne verte.

Cela veut dire que grâce a la nouvelle ligne de métro entre Minneapolis et Saint-Paul, les services médicaux s’assurent un suivi des patients plus élevé et cela est encore plus importante pour les patients avec des maladie chroniques, qui sont plus concernés par les barrières avec le déplacement jusqu’aux hôpitaux.

Autres cas d’amélioration de la qualité de vie des personnes

Sans la confirmation d’études empiriques comme celui de la ligne verte, on peut quand même arriver à déterminer d’autres types de bénéfices promus par les transports publiques.

En premier lieu, le temps passé dans le transport public par les personnes peut être utilisé dans un but pratique de divertissement ou loisir. Au contraire de la voiture, où être au volant veut dire l’impossibilité de faire autre chose qu’écouter la radio, les passagers d’un bus ou un métro peuvent lire un livre, regarder une série dans leurs téléphones intelligents et même jouer des jeux en lignes.

Il est chaque fois plus commun de trouver des personnes dans le métro qui ont dans leurs écrans un jeu de casino comme le poker ou les machines à sous et les compagnies de casinos en ligne sont au courant de la popularité de ce type de divertissement et offrent des bonus de casino aux nouveaux utilisateurs de leurs sites qui tirent profit pour avoir des lancés gratuits dans les machines à sous. Les nouveaux clients peuvent quelques fois réclamer ces promotions sans même avoir besoin de réaliser des dépôts d’argent, et c’est une des raisons principales de la croissante popularité de ces plateformes en ligne qui en plus t’expliquent de façon détaillée comment obtenir les différents bonus.

Dans une société chaque fois plus orienté au travail et soumise aux tensions et au stress produits par la routine des différents postes de travail, les moments de déconnections et de loisir sont chaque fois plus importants.

En même temps, avec la croissance du télétravail, les personnes disposent de chaque fois moins de temps pour dédier aux loisirs et les divertissements, mais les transports publics offrent un espace peu valorisé pour prendre un moment pour soi et profiter du temps entre les déplacements pour récupérer ou développer un hobby.