Comment installer votre propre système de récupération d’eau de pluie avec une citerne souple

La récupération d’eau de pluie est une pratique écologique et économique de plus en plus populaire. Installer votre propre système de récupération d’eau de pluie avec une citerne souple peut vous permettre de réduire votre empreinte environnementale tout en économisant sur votre facture d’eau. Suivez ces étapes simples pour mettre en place un système efficace chez vous.

Choisir une bonne taille de citerne souple

La première étape cruciale dans l’installation d’un système de récupération d’eau de pluie est de choisir la taille appropriée pour votre citerne souple pour l’eau de pluie. La capacité de la citerne dépend de la surface de collecte et de vos besoins en eau.

Un calcul simple peut vous aider à déterminer la taille idéale. Multipliez la surface de collecte en mètres carrés par la pluviométrie moyenne de votre région, puis multipliez le résultat par le coefficient d’efficacité (généralement entre 0,8 et 0,9). Cela vous donnera une estimation de la capacité nécessaire de votre citerne souple.

Déterminer l’emplacement de la citerne et en préparer la surface

Une fois que vous avez choisi la taille de votre citerne, il est temps de déterminer son emplacement. Choisissez un endroit où l’eau de pluie peut être facilement collectée, par exemple près d’un chéneau. Assurez-vous que le sol est stable et que l’emplacement est accessible pour l’installation et la maintenance. Préparez la surface en enlevant tout objet pouvant perforer la citerne souple et en nivelant le sol si nécessaire.

Percer le chéneau et installer le collecteur

Le chéneau est la partie du toit qui collecte l’eau de pluie et la dirige vers le bas. Pour intégrer votre citerne souple au système, vous devrez percer le chéneau et installer un collecteur d’eau. Placez le collecteur à un endroit stratégique pour maximiser la collecte d’eau.

Suivez attentivement les instructions du fabricant pour assurer une installation correcte. Veillez à ce que le collecteur soit bien fixé au chéneau pour éviter les fuites.

Visser et raccorder la vanne

Une fois que l’eau est collectée par le chéneau, elle est dirigée vers la citerne souple via le collecteur. Pour contrôler le flux d’eau et permettre le remplissage de la citerne, vous devrez installer une vanne. Choisissez une vanne de qualité adaptée à une utilisation en extérieur.

Placez-la sur la citerne souple et assurez-vous de bien la fixer. Utilisez des raccords appropriés pour connecter la vanne à la citerne. Testez le système en ouvrant et en fermant la vanne pour vous assurer qu’il fonctionne correctement.

Installer un système de récupération d’eau de pluie avec une citerne souple est une démarche écologique et économique. En suivant ces étapes, vous pouvez contribuer à la préservation des ressources en eau tout en bénéficiant d’une source d’eau alternative pour votre jardin, vos plantes ou même certaines tâches ménagères.

N’oubliez pas de vérifier régulièrement le système pour assurer son bon fonctionnement et effectuer toute maintenance nécessaire. Avec un peu d’effort initial, vous pourrez profiter des avantages de la récupération d’eau de pluie pendant de nombreuses années à venir.