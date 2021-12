Comment immigrer en Suisse pour un Français ? Partager :







La liberté de circulation entre le Royaume-Uni et l’Union européenne prendra fin le 31 décembre 2020 et, à compter du 1er janvier 2021, le Royaume-Uni mettra en œuvre un système d’immigration basé sur des points (PBS) qui traite les citoyens européens et non européens sur un pied d’égalité et privilégie les compétences et les talents personnels plutôt que sur place origine.

Citoyens de l’UE vivant déjà au Royaume-Uni :visitez GOV.UK. si vous êtes citoyen de l’UE vivant au Royaume-Uni avant le 31 décembre 2020, vous et votre famille pouvez demander le plan de liquidation de l’UE pour continuer à vivre au Royaume-Uni après le 30 juin 2021. La date limite pour postuler est le 30 juin 2021. Pour plus d’informations sur ce statut et pour postuler,

Travailler au Royaume-Uni à partir du 1er janvier

2021 Visa de travailleur Le système d’immigration ponctuelle comprendra un visa pour les travailleurs qualifiés. Pour être éligible à ce visa, vous devez prouver que :

a une offre d’emploi d’un sponsor autorisé par le ministère de l’Intérieur du Royaume-Uni avec un niveau de compétence requis,

votre parrain vous paiera au salaire minimum (normalement 26 500£ ou le taux actuel pour ce poste particulier, selon le montant le plus élevé),

vous pouvez parler anglais au niveau intermédiaire B1 (le Cadre européen commun de référence pour les langues).

Travail qualifié : visa dans les secteurs de la santé et des soins Si vous occumez un poste admissible dans le domaine de la santé et que vous avez une offre d’emploi du NHS, du secteur de la protection sociale ou des employeurs et agences qui fournissent des services au NHS, et que vous parlez Anglais et répond aux exigences de la catégorie des travailleurs qualifiés, vous pouvez demander le visa de santé et de soins pour venir au Royaume-Uni avec votre famille. Il y aura une procédure d’inscription accélérée, avec des frais de demande réduits et une assistance dédiée tout au long du processus de candidature. Si vous êtes éligible pour demander le visa Santé et soins, vous serez également exempté de l’obligation de payer le supplément santé pour l’immigration. Les agents de santé et de bien-être de première ligne qui ne sont pas éligibles pour demander le visa Santé et soins devront payer le supplément santé pour l’immigration et pourront bénéficier d’un programme de remboursement leur permettant d’obtenir un remboursement. De plus amples détails seront fournis en temps voulu.

Talents internationaux Le visa international de talent permet aux personnes les plus qualifiées de venir au Royaume-Uni sans proposition d’emploi. Ce Visa s’adresse aux leaders internationaux reconnus et aux leaders de demain dans les domaines des sciences, des sciences humaines, de l’ingénierie, des arts (y compris le cinéma, la mode et l’architecture) et des technologies numériques ; les talents uniques de personnes qui enrichissent les connaissances, l’économie et la société du Royaume-Uni. Les meilleurs scientifiques et chercheurs bénéficieront d’un processus d’approbation plus rapide dans le cadre du programme STEM accéléré.

Visa étudiant Vous devrez répondre à certains critères pour pouvoir étudier au Royaume-Uni avec un visa étudiant. Vous devrez prouver que :

organisation de parrainage un étudiant agréé par le Ministère britannique de l’intérieur lui a offert une place dans un cours,

vous pouvez parler, lire, écrire et comprendre l’anglais,

vous avez suffisamment d’argent pour soutenir et payer votre cours,

vous avez l’intention d’étudier au Royaume-Uni.

Il y aura un visa enfant étudiant pour les étudiants âgés de 4 à 17 ans qui souhaitent étudier dans une école privée indépendante.

Visa PDV Si vous avez obtenu avec succès un diplôme de premier cycle (premier cycle) au Royaume-Uni, vous pouvez demander un visa de troisième cycle pour rester et travailler, ou chercher du travail, jusqu’à 2 ans (3 ans pour les doctorants) après avoir terminé vos études. Le visa de troisième cycle sera délivré à l’été 2021 aux étudiants parrainés par une organisation parrainée par le Home Office britannique réputée pour répondre aux exigences du gouvernement britannique en matière d’immigration.

