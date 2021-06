Accueil » Santé Comment faire de l’huile de cannabis ? Santé Comment faire de l’huile de cannabis ?

L’huile d’olive est un produit que nous utilisons quotidiennement dans notre alimentation, car il est très sain et offre différents avantages, mais que se passe-t-il si je parle d’huile de cannabis ? L’huile de cannabis n’est pas un tel produit connu des gens qui ne consomment pas de marijuana, mais ce fait est en train de changer. Cela est dû à l’impact de la marijuana dans le monde entier, en raison des avantages incroyables qu’elle présente et qu’elle peut nous apporter si nous savons comment nous préparer correctement.

Ainsi, tout le monde peut profiter de ses incroyables bienfaits, sans avoir à l’inhaler. Nous allons vous apprendre à préparer une excellente huile de cannabis aux propriétés différentes. Ce qui peut varier en fonction de la marijuana utilisée, qui peut être dominante en THC ou à dominante CBD . Dans tous les cas, le la préparation de la recette ne varie pas.

Une fois que nous aurons clair à quoi nous allons consacrer ce billet fantastique et instructif, nous céderons la place à l’élaboration de cette huile de cannabis maison riche et complète.

Production d’huile de cannabis maison :

Avant de commencer avec cette huile de cannabis maison, il est très important de considérer la marijuana à utiliser. Comme je l’ai déjà mentionné, la marijuana riche en THC, en marijuana riche en CBD ou en marijuana contenant le même pourcentage de THC et de CBD peut être utilisée dans ce cas.

Si ce que nous recherchons, c’est l’élaboration d’une huile que tout le monde peut consommer, sans risque de subir un quelconque effet psychoactif. L’idéal est d’utiliser de la marijuana avec des pourcentages élevés de CBD et un THC très faible ou presque nul. Pour ce faire, il suffit de cultiver des variétés telles que Sweet Pure CBD par Sweet Seeds ou Solodiol de Elite Seedshuile avec toutes les propriétés du cannabis, ainsi que ses différents effets psychoactifs. Il est préférable de cultiver une variété riche en THC ou avec un pourcentage de THC plus élevé que le CBD. De cette façon, nous pouvons fabriquer une huile capable de soulager les douleurs musculaires sévères, de réduire les spasmes de l’épilepsie, d’augmenter l’appétit, de traiter les problèmes d’insomnie. De plus, les effets de l’huile de cannabis riche en CBD la rendent idéale pour une utilisation quotidienne. Pour ceux qui recherchent une , etc. De plus, grâce au fait qu’il se présente sous forme d’huile, sa consommation n’est pas inhalée, ce qui la rend encore plus saine et plus sûre.

Ingrédients et matériaux nécessaires :

500 à 700 ml d’huile d’olive extra vierge

20-25 g de marijuana sèche et séchée

Thermomètre 1 cuisine

Palette 1 cuisine

1 grand pot (3 à 5 L)

1 petit pot (1 L)

Moulin à 1 broyeur ou à marijuana

Filtre 1-café

1 crépine métallique fine

Récipient 1 verre avec couvercle

5 bouteilles d’eau en L

Recette 1 | Huile de cannabis

Cette première recette est la plus simple de toutes, car elle n’implique aucun type d’élaboration et il vous suffit d’un peu de patience et consomme de la marijuana de qualité.

Étape 0 : Laver la marijuana à l’eau chaude (marijuana propre et décarboxile en même temps) Elle peut également être décarboxilée au four.

: Laver la marijuana à l’eau chaude (marijuana propre et décarboxile en même temps) Elle peut également être décarboxilée au four. Étape 1 : Préparez un récipient en verre ayant une capacité suffisante pour l’huile que nous allons fabriquer.

: Préparez un récipient en verre ayant une capacité suffisante pour l’huile que nous allons fabriquer. Étape 2 : Insérez l’huile d’olive extra vierge que vous préférez ou celle que vous pensez pouvoir macérer d’une manière spéciale avec la marijuana que vous avez sélectionnée. N’oubliez pas qu’il peut être riche en CBD, riche en THC ou les deux.

Insérez l’huile d’olive extra vierge que vous préférez ou celle que vous pensez pouvoir macérer d’une manière spéciale avec la marijuana que vous avez sélectionnée. N’oubliez pas qu’il peut être riche en CBD, riche en THC ou les deux. Étape 3 : Introduisez environ 20 à 25 g de marijuana sèche, séchée et non râpée.

Introduisez environ 20 à 25 g de marijuana sèche, séchée et non râpée. Étape 4 : Laissez-le macérer un endroit sombre et sec pendant quelques semaines et remuez de temps en temps pour que la marijuana libère ses composants.

Laissez-le macérer un endroit sombre et sec pendant quelques semaines et remuez de temps en temps pour que la marijuana libère ses composants. Étape 5 : Une fois ce temps écoulé, vous êtes prêt à l’emploi ou consommation.

Une fois ce temps écoulé, vous êtes prêt à l’emploi ou consommation. Étape 6 : Ne pas retirer la marijuana de l’intérieur du récipient en verre.

Ne pas retirer la marijuana de l’intérieur du récipient en verre. Étape 7 : Si le mélange est trop puissant, déposez le contenu dans un nouveau récipient en verre et ajoutez ¼ de partie d’huile d’olive extra vierge pour adoucir l’effet. Secouez d’énergie et laissez-le reposer quelques jours dans l’obscurité pour le rendre parfaitement fragile.

Si le mélange est trop puissant, déposez le contenu dans un nouveau récipient en verre et ajoutez ¼ de partie d’huile d’olive extra vierge pour adoucir l’effet. Secouez d’énergie et laissez-le reposer quelques jours dans l’obscurité pour le rendre parfaitement fragile. Étape 8 : Vous avez de l’huile de chanvre prête à être utilisée par voie sublinguale, topique ou comme complément alimentaire.

Recette 2 | Huile de cannabis

Dans cette deuxième recette de fabrication d’huile de chanvre, il est nécessaire de prendre tout le matériel que nous avons répertorié au début. Puisque pour le faire, nous devons porter le tablier et cuisiner comme de vrais professionnels. Le résultat offert par cette technique d’élaboration est très important. plus raffiné que la première recette que nous avons exposée.

1- Porter la marijuana à ébullition

Mettez la marijuana dans la grande casserole, ajoutez de l’eau jusqu’à ce qu’elle recouvre la marijuana et mettez-la sur le feu. Une fois qu’il commence à bouillir, baissez un peu le feu et maintenez-le pendant 10 minutes en remuant de temps en temps.

2- Souche de marijuana

Une fois la durée spécifiée de 10 minutes écoulée, il est temps de filtrer l’eau à l’aide de la passoire en métal fin. Jetez le contenu du pot dans la passoire et, sans presser, laissez l’eau s’écouler complètement. Répétez ce processus en faisant bouillir à nouveau l’herbe jusqu’à ce que l’eau soit plus ou moins propre (3 lavages environ).

3- Pas d’eau

Une fois que nous avons filtré la marijuana, nous devons essayer de perdre toute l’eau possible. Mais pour ne pas perdre les cannabinoïdes en cours de route, l’idéal est couvrir une zone de papier de cuisine non aromatisé et placer sur les restes de marijuana lavée. De cette façon, le papier absorbe l’eau sans presser la masse végétale.

Remarque : Ce processus est effectué pour nettoyer complètement la marijuana de la poussière, des ravageurs, des produits appliqués, des débris minéraux et de la chlorophylle. Il n’y a aucun problème à effectuer ce processus, car la marijuana est hydrofuge, donc aucun cannabinoïde n’est perdu.

4- Ajouter de l’huile d’olive extra vierge

Une fois que la marijuana est complètement nettoyée des débris indésirables et que nous avons extrait autant d’eau que possible. Il est temps de placer la masse végétale dans la petite casserole et d’ajouter l’huile d’olive extra vierge que nous avons choisie pour l’occasion.

5- Au bain-marie

Effectuer le processus de bain marie dans lequel le cannabis libère tous ses cannabinoïdes dans l’huile. Nous devons d’abord nous préparer remplissez le grand pot avec de l’eau, puis nous devons mettre le petit pot avec le mélange d’huile et de marijuana dans le grand pot. Et enfin, nous devons allumer le feu jusqu’à ce que l’eau contenue dans la grande casserole commence à bouillir.

6- Durée du bain marie

Une fois que l’eau du grand pot est en ébullition, on peut dire que le processus de mélange entre les cannabinoïdes et l’huile a commencé. Pour que la dissolution des cannabinoïdes soit complète, il faut conserver le mélange dans le bain-marie pendant deux ou trois heures, en remuant de temps en temps. Pour ce faire, il faut maintenir le mélange à une température de 100 °C à l’aide du thermomètre de cuisson.

7- Embouteillage

Après avoir fait le bain marie, laissez le liquide résultant refroidir dans le même pot. Une fois qu’il est refroidi, il est temps de filtrer le mélange, mais cette fois Nous allons utiliser le filtre à café. Faites-le avec soin et très petit à petit, en veillant à ce qu’aucune matière végétale restante ne tombe dans l’huile filtrée. Nous avons prêt notre fantastique huile de cannabis maison.

8- Conservation de l’huile de cannabis

Une fois que l’huile est prête, il suffit de la conserver dans un endroit sombre et frais. Cela garantit que les cannabinoïdes sont conservés plus longtemps. Idéalement, conservez le récipient principal dans une zone comme celle que nous avons mentionnée et utilisez un petit récipient d’huile à part lorsque nous devons faire n’importe quel type de nourriture.

pansement

La meilleure façon de prendre cette huile fantastique est crue. Comme s’il est utilisé pour frire n’importe quel type d’aliment, il perdra toutes les propriétés de cannabinoïdes en raison des températures élevées. Par conséquent, il est préférable de l’utiliser comme vinaigrette dans n’importe quel type de salade , après avoir effectué plusieurs tests pour déterminer sa puissance et la quantité à utiliser.

Huile de massage

Pour les personnes à la recherche d’un remède naturel pour soulager leurs problèmes musculaires ou leurs affections, c’est une très bonne option de l’utiliser comme huile de gommage ou comme huile de relaxation, balsamique, thérapeutique, de massage des tissus profonds et des pieds ou de réflexologie . Si elle doit être utilisée pour ce type de massage, vous pouvez également ajouter au mélange tout type de fleur ayant des propriétés bénéfiques, telles que la lavande ou le romarin, entre autres.

Sublinguale

Si vous voulez l’utiliser comme remède direct, l’idéal est de le faire forme sublinguale. Pour ce faire, il suffit de déposer plusieurs gouttes sous la langue avec un compte-gouttes et de les répartir graduellement sur toute la bouche jusqu’à ce que vous décidiez de les avaler. De cette façon, il est utilisé plus directement et il est donc plus recommandé en tant que médicament.

Précautions et sécurité

Avant de commencer à consommer cette huile occasionnellement ou quotidiennement, vous devez d’abord effectuer plusieurs tests ou tests pour déterminer la résistance de l’huile. Pour ce faire, nous vous recommandons de commencer directement par ingérer 1 ou 2 gouttes et d’attendre plusieurs heures pour voir si les effets qu’elle produit sont légers, modérés ou intenses. Si l’huile est trop puissante ou plus puissante que désirée, ajoutez 1/4 de plus de la même huile d’olive vierge, il suffit d’équilibrer la puissance. Effectuez cette opération tant de parfois, vous pensez que c’est pratique.

Lorsque vous fabriquez une huile de ce type, vous devez faire très attention lorsque vous l’utilisez. Par conséquent, il faut l’étiqueter parfaitement pour savoir quel type d’huile est utilisé à tout moment. Parce que si elle était appliquée comme s’il s’agissait d’huile d’olive normale, l’expérience peut ne pas être agréable.

Une autre précaution que vous devriez prendre est celle des plus petits de la maison. Puisque s’il n’est pas correctement étiqueté et n’est pas conservé dans un endroit loin de votre curiosité, il se peut que nous ayons une situation un peu désagréable. Pour cette raison, l’huile doit être conservée en tout temps localisée, étiquetée et loin des mineurs.